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Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат

Увлекательное путешествие по Дигории с посещением каньонов, древних поселений и памятников. Откройте тайны Галиата и насладитесь осетинскими пирогами
Экскурсия по Дигории обещает незабываемые впечатления. Путешественники увидят каньон Ахсинта, который служил природными воротами в Дигорию. Визит в музей Задалески Нана откроет легенды о героине, спасшей детей. Село Фаснал удивит промышленной историей, а Галиат поразит средневековой архитектурой. Верхний Згид предложит захватывающие виды с высоты. Завершением станет памятник Святому Георгию Победоносцу. Вкусные осетинские пироги добавят особый колорит

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные каньоны
  • 🏛 Древние поселения
  • 🗿 Легендарные памятники
  • 🏞 Живописные виды
  • 🥧 Традиционные пироги

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а природа радует буйством красок. В это время комфортно исследовать природные и исторические достопримечательности. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но возможны прохладные дни. Зимой и ранней весной, с ноября по март, погода может быть менее предсказуемой, но путешествие все равно будет интересным благодаря культурным объектам.
Сейчас июль — это идеальное время.
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Ближайшие даты:
25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл31
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Каньон Ахсинта
  • Музей Задалески Нана
  • Село Фаснал
  • Галиат
  • Верхний Згид
  • Памятник Святому Георгию Победоносцу

Описание экскурсии

Путешествие по Дигорскому ущелью

Наше увлекательное путешествие начнется с Каньона Асхинта — узкого прохода в Дигорском ущелье, который можно сравнить с природными воротами региона. Протяженность каньона составляет около километра, а его скалистые стены возвышаются более чем на 100 метров. В прошлом это место надежно защищало от врагов, стремившихся проникнуть в глубину Дигории.

Музей Задалески Нана

Следующей остановкой станет Музей Задалески Нана, культурное наследие федерального значения, расположенное в Ирафском районе Северной Осетии. Задалески Нана вошла в историю благодаря своему подвигу — спасению множества детских жизней. На экскурсии вы услышите легенды о её героизме и непоколебимой стойкости, которые вдохновляют и сегодня.

Село Фаснал

По пути мы посетим село Фаснал, известное своей промышленной историей. В XIX веке здесь функционировала бельгийская горно-обогатительная фабрика, которая была оснащена собственной электростанцией и канализацией — настоящей редкостью для того времени. Хотя здание фабрики сейчас находится в руинах, оно продолжает сохранять ценность как пример промышленной архитектуры XIX века.

Древнее селение Галиат

Затем мы отправимся в древнее селение Галиат, хранящее тайны средневековой архитектуры. Дома здесь возведены в несколько ярусов, напоминая "многоэтажки" X века — уникальное явление для гор Кавказа. Галиат был частью маршрута Великого шелкового пути, что подчеркивает его историческую значимость.

Самое высокое село Северной Осетии

Продолжив наш путь, мы посетим самое высокое село Северной Осетии — Верхний Згид. Расположенное на высоте 2047 метров, это населенный пункт когда-то был шахтерским поселком, и его история вдохновляет на новые открытия.

Памятник Святому Георгию Победоносцу

Финальным аккордом нашей экскурсии станет памятник Святому Георгию Победоносцу, который, кажется, исходит из скалы. В Осетии его почитают как Уастырджи — покровителя воинов и путешественников. Каждое важное событие начинается здесь с молитвы этому святому.

Кулинарные традиции Осетии

В завершение нашего путешествия мы угостим вас настоящими осетинскими пирогами и раскроем секреты и традиции осетинского народа. Это будет не только вкусно, но и познавательно!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭‭ Дигория
  • ‭ памятник Святому Георгию Победоносцу
  • ‭ древнее селение Галиат
  • ‭ Верхний Згид
  • ‭ Музей Задалески Нана
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание (экскурсия проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser)
  • Мы готовы забрать Вас из городов КМВ (Кавказские Минеральные Воды)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение национального парка (150 руб. с человека)
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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