5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные каньоны
- 🏛 Древние поселения
- 🗿 Легендарные памятники
- 🏞 Живописные виды
- 🥧 Традиционные пироги
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Каньон Ахсинта
- Музей Задалески Нана
- Село Фаснал
- Галиат
- Верхний Згид
- Памятник Святому Георгию Победоносцу
Описание экскурсии
Путешествие по Дигорскому ущелью
Наше увлекательное путешествие начнется с Каньона Асхинта — узкого прохода в Дигорском ущелье, который можно сравнить с природными воротами региона. Протяженность каньона составляет около километра, а его скалистые стены возвышаются более чем на 100 метров. В прошлом это место надежно защищало от врагов, стремившихся проникнуть в глубину Дигории.
Музей Задалески Нана
Следующей остановкой станет Музей Задалески Нана, культурное наследие федерального значения, расположенное в Ирафском районе Северной Осетии. Задалески Нана вошла в историю благодаря своему подвигу — спасению множества детских жизней. На экскурсии вы услышите легенды о её героизме и непоколебимой стойкости, которые вдохновляют и сегодня.
Село Фаснал
По пути мы посетим село Фаснал, известное своей промышленной историей. В XIX веке здесь функционировала бельгийская горно-обогатительная фабрика, которая была оснащена собственной электростанцией и канализацией — настоящей редкостью для того времени. Хотя здание фабрики сейчас находится в руинах, оно продолжает сохранять ценность как пример промышленной архитектуры XIX века.
Древнее селение Галиат
Затем мы отправимся в древнее селение Галиат, хранящее тайны средневековой архитектуры. Дома здесь возведены в несколько ярусов, напоминая "многоэтажки" X века — уникальное явление для гор Кавказа. Галиат был частью маршрута Великого шелкового пути, что подчеркивает его историческую значимость.
Самое высокое село Северной Осетии
Продолжив наш путь, мы посетим самое высокое село Северной Осетии — Верхний Згид. Расположенное на высоте 2047 метров, это населенный пункт когда-то был шахтерским поселком, и его история вдохновляет на новые открытия.
Памятник Святому Георгию Победоносцу
Финальным аккордом нашей экскурсии станет памятник Святому Георгию Победоносцу, который, кажется, исходит из скалы. В Осетии его почитают как Уастырджи — покровителя воинов и путешественников. Каждое важное событие начинается здесь с молитвы этому святому.
Кулинарные традиции Осетии
В завершение нашего путешествия мы угостим вас настоящими осетинскими пирогами и раскроем секреты и традиции осетинского народа. Это будет не только вкусно, но и познавательно!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дигория
- памятник Святому Георгию Победоносцу
- древнее селение Галиат
- Верхний Згид
- Музей Задалески Нана
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание (экскурсия проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser)
- Мы готовы забрать Вас из городов КМВ (Кавказские Минеральные Воды)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение национального парка (150 руб. с человека)
- Еда и напитки