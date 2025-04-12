Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
3 мая в 17:00
6 мая в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Звенигорода. Начнем с храма Александра Невского и пройдемся по улицам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Звенигороду
Погрузитесь в историю Звенигорода, прогуливаясь по его улицам, и завершите день в Музее Русского десерта с мастер-классами и дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис12 апреля 2025Было интересно и познавательно. Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
- ААнна18 марта 2025Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
- ММарина16 февраля 2025Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Вознесенский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в мае 2025
Сейчас в Звенигороде в категории "Вознесенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 9300. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2025 год по теме «Вознесенский собор», 122 ⭐ отзыва, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль