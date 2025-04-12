Было интересно и познавательно. Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.

А Анна

Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!