читать дальше

познавательный рассказ о Звенигороде. Мы очень интересно провели это время. Спасибо огромное! Отдельно хочется сказать, что в музее десерта экскурсия с местным экскурсоводом была не интересная, особенно не понравилась ребенку. Я не рекомендую его другим туристам.