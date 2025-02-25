Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду и музей десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
4 сен в 11:00
5 сен в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППелихов25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ЕЕвгений25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ТТатьяна15 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
- ААнна9 февраля 2025Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
- ЛЛюбовь14 марта 20248 марта посетили с друзьями экскурсию по Звенигороду с посещением музея Русского десерта. Огромное спасибо гиду за очень подробный и
