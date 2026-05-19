довольно морозную погоду.



Анатолий — очень приятный молодой человек, искренне любящий свой город и прекрасно знающий его историю. Он увлекательно и живо рассказывает, насыщая повествование интересными историческими фактами. Мы прошли по исторической части Звенигорода, Малиновому оврагу, поднялись на холмы с живописными видами на окрестности и речные долины, посетили места, связанные с жизнью и творчеством Антона Павловича Чехова — важные для него точки отдыха и вдохновения.



В ходе экскурсии мы побывали в Успенском соборе на Городке, Соборе Вознесения Господня, а также посетили Саввино-Сторожевский мужской монастырь, куда затем доехали на такси. Нам посчастливилось попасть на православное богослужение, увидеть памятник основателю обители — преподобному Савве и узнать богатую историю монастыря, любимого места русских царей.



Экскурсия оставила массу положительных эмоций: было очень интересно, познавательно и душевно. Благодаря профессионализму Анатолия нам искренне понравились и сам город, и монастырь. Выражаем ему огромную благодарность и с удовольствием планируем вернуться в Звенигород весной или осенью.