Трансильвания— это словно страна из сказки. Сумеречные небеса, исчезающие в свинцовых облаках отвесные скалы, старинные замки 🏰 и крепости на вершинах холмов... Прекрасная декорация для вампирских историй.

У графа есть прошлое и настоящее…

Наше путешествие по Трансильвании начнется в красивом городе Брашове, где не раз бывал прототип графа Дракулы — Влад Цепеш. Роман ирландского писателя Брэма Стокера — это своеобразный путеводитель по Румынии. У графа Дракулы есть прошлое: он действительно родился в Трансильвании, правил в Валахии, жил, любил, сражался, казнил... Реальные факты его биографии и делают этот персонаж таким страшным и волнующим. Он не выдуманный, он существовал! Жизнь иногда страшнее вымысла…

Свет и тень

По дороге в городок Бран вы узнаете о событиях, битвах, литературных и кинематографических героях, легендах и мифах Румынии. О том, почему Трансильванию связывают с драконами и вампирами. И о том, почему Влада Цепеша считают национальным героем.

Экскурсия по замку Дракулы погрузит нас в Средневековье, мрачную готическую атмосферу. Вы узнаете историю 📖 жизни очаровательной королевы Марии, которая владела замком с 1920-го года.

Рынок сувениров

Немного отойдя от всех выдуманных и реальных ужасов в биографии Влада Цепеша и румынской королевской семьи, от осмотра Комнаты пыток, мы погрузимся в жизнерадостную среду сувенирного рынка.

Вы сможете купить безделушки с вампирской символикой, изделия из овчины, произведения гончаров, медников, вышивальщиц, отведать сыры местного производства, крепкий сливовый напиток — цуйку или фруктовый бренди — палинку. Местные мясные деликатесы и традиционный для трансильванских венгров кюртёшкалач, который пекут на открытом огне.

Детям будет интересно попасть в Туннель времени и Комнату привидений.

«Я думаю, вам понравится пребывание в нашей прекрасной стране! Ваш друг, Дракула»

Организационные детали: