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Трансильвания: замок Дракулы и не только

Зоя А.
Зоя А. – Гид из Брашова
За четыре часа (вместе с дорогой) вы получите представление о Румынии, ее исторических областях, правителях.

Мы побываем в местечке Бран, где находится замок 🏰 Дракулы.

Будем любоваться необыкновенными пейзажами, гулять 👣 по парку (есть в графском парке 🌳 и старый пруд…).

А потом пройдем по лабиринтам средневекового замка, испытав волнение и почти мистическую тревожность.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €55 за экскурсию

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Трансильвания: замок Дракулы и не только
Трансильвания: замок Дракулы и не только

Что вы увидите

  • Окрестности Брашова и городка Бран
  • Замок Дракулы в Бране
Трансильвания— это словно страна из сказки. Сумеречные небеса, исчезающие в свинцовых облаках отвесные скалы, старинные замки 🏰 и крепости на вершинах холмов... Прекрасная декорация для вампирских историй.
У графа есть прошлое и настоящее…
Наше путешествие по Трансильвании начнется в красивом городе Брашове, где не раз бывал прототип графа Дракулы — Влад Цепеш. Роман ирландского писателя Брэма Стокера — это своеобразный путеводитель по Румынии. У графа Дракулы есть прошлое: он действительно родился в Трансильвании, правил в Валахии, жил, любил, сражался, казнил... Реальные факты его биографии и делают этот персонаж таким страшным и волнующим. Он не выдуманный, он существовал! Жизнь иногда страшнее вымысла…
Свет и тень
По дороге в городок Бран вы узнаете о событиях, битвах, литературных и кинематографических героях, легендах и мифах Румынии. О том, почему Трансильванию связывают с драконами и вампирами. И о том, почему Влада Цепеша считают национальным героем.
Экскурсия по замку Дракулы погрузит нас в Средневековье, мрачную готическую атмосферу. Вы узнаете историю 📖 жизни очаровательной королевы Марии, которая владела замком с 1920-го года.
Рынок сувениров
Немного отойдя от всех выдуманных и реальных ужасов в биографии Влада Цепеша и румынской королевской семьи, от осмотра Комнаты пыток, мы погрузимся в жизнерадостную среду сувенирного рынка.
Вы сможете купить безделушки с вампирской символикой, изделия из овчины, произведения гончаров, медников, вышивальщиц, отведать сыры местного производства, крепкий сливовый напиток — цуйку или фруктовый бренди — палинку. Местные мясные деликатесы и традиционный для трансильванских венгров кюртёшкалач, который пекут на открытом огне.
Детям будет интересно попасть в Туннель времени и Комнату привидений.
«Я думаю, вам понравится пребывание в нашей прекрасной стране! Ваш друг, Дракула»

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит пешком, на общественном транспорте или на вашей машине (не забудьте предусмотреть 1 свободное место для гида). Можно взять такси 🚕, в один конец 25 евро.
  • В дни рождественских и новогодних каникул (с 24 декабря по 10 января) оплата гиду увеличивается на 20%
  • На экскурсии 🧭 по замку придется подниматься по каменным лестницам, поэтому надевайте удобную одежду и обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Билет в замок для экскурсовода
Что не входит
  • Билет в замок Бран: 40 лей/взр (€9), 25 лей/студ (€5), 10 лей/дети (€2)
  • Транспортные расходы: автобус 8 лей/чел (€1, 5), такси 25 лей
  • Транспортные расходы для гида
  • Билеты (по желанию): в Комнату пыток (€2), Туннель времени (€4), Комнату привидений (€5)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Бран/Брашов
Трансильвания: замок Дракулы и не только
Трансильвания: замок Дракулы и не только
Трансильвания: замок Дракулы и не только
Трансильвания: замок Дракулы и не только

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зоя А.
Зоя А.
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