2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:00
€160 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Сегодня в 18:00
3 авг в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Погрузиться в историю Румынии и её мистические легенды - отделить одно от другого
Начало: У места вашего проживания
3 авг в 13:00
4 авг в 08:00
€500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 августа 2024Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
- ГГросу28 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное Андрею за такое интересное и необычное знакомство с Бухарестом! Посетили много мест, узнали достаточно исторических фактов и получили полезную информацию,которая повлияла на наш маршрут и дальнейшие планы по ознакомлению с Румынией! Рекомендуем!!!
- ЮЮлия17 июля 2024Стэлла, просто великолепная подача информации, непринужденно и формативно. Время прошло не заметно, обязательно к вам вернусь!
- ААндрей16 июля 2024Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары, на улице было +40. В машине с кондиционером было прекрасно. Отлично владеет материалом, рекомендую!
- ООльга14 июня 2024Экскурсия нам понравилась, получили много интересной информации о прошлом и настоящем Румынии и Бухареста. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии.
- ААнна6 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось!
- ЕЕлена3 июня 2024В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в августе 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 500. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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