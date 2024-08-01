Экскурсии по Бухаресту на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Бухаресте на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На машине
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:00
160 за всё до 2 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
На машине
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Сегодня в 18:00
3 авг в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Погрузиться в историю Румынии и её мистические легенды - отделить одно от другого
Начало: У места вашего проживания
3 авг в 13:00
4 авг в 08:00
500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
  • Г
    Гросу
    28 июля 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное Андрею за такое интересное и необычное знакомство с Бухарестом! Посетили много мест, узнали достаточно исторических фактов и получили полезную информацию,которая повлияла на наш маршрут и дальнейшие планы по ознакомлению с Румынией! Рекомендуем!!!
  • Ю
    Юлия
    17 июля 2024
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Стэлла, просто великолепная подача информации, непринужденно и формативно. Время прошло не заметно, обязательно к вам вернусь!
  • А
    Андрей
    16 июля 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары, на улице было +40. В машине с кондиционером было прекрасно. Отлично владеет материалом, рекомендую!
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары
  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Экскурсия нам понравилась, получили много интересной информации о прошлом и настоящем Румынии и Бухареста. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная экскурсия, все понравилось!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
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    решили воспользоваться ознакомительной экскурсией со Светланой и не разочаровались! Помимо максимально интересной и познавательной информации, которая охватывала и исторические и социальные аспекты, мы познакомились с милым, профессиональным и тактичным человеком. Проведенное время со Светланой оказалось одним из самых запоминающимся в наших каникулах в Бухаресте!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в августе 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 500. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаресте (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 68 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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