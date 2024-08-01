И Ирина Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!

Г Гросу Бухарест: самое главное за 3 часа Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Спасибо огромное Андрею за такое интересное и необычное знакомство с Бухарестом! Посетили много мест, узнали достаточно исторических фактов и получили полезную информацию,которая повлияла на наш маршрут и дальнейшие планы по ознакомлению с Румынией! Рекомендуем!!!

Ю Юлия Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран Стэлла, просто великолепная подача информации, непринужденно и формативно. Время прошло не заметно, обязательно к вам вернусь!

А Андрей Бухарест: самое главное за 3 часа Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Учел все наши предпочтения. Пешеходную экскурсию сократили до минимума из-за жары, на улице было +40. В машине с кондиционером было прекрасно. Отлично владеет материалом, рекомендую!

О Ольга Бухарест: самое главное за 3 часа Экскурсия нам понравилась, получили много интересной информации о прошлом и настоящем Румынии и Бухареста. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии.

А Анна Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Отличная экскурсия, все понравилось!