V Vadim Многоликий Бухарест Все понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. После экскурсии порекомендовали хороший ресторан, в пт была живая музыка скрипка и клавишные. Hanu' Berarilor Casa Oprea Soare

М Марина Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.

А Алексей Многоликий Бухарест Стала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуется жизни. Экскурсия прошла на одном дыхании, информация была доступна.

У Ульяна Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы читать дальше предлагает в качестве информации наборы из Википедии, Светлана гид, который много знает, интересно подает информацию и историю и ничего не выдумывает и не сочиняет по ходу движения… очень понравилось общение, на все вопросы не по существу, были даны полные ответы, советы, рекомендации. Спасибо Светлане огромное Понравилась гид Светлана, редкий гид, который влюблен в страну, в Бухарест, и поэтому не устает узнавать историю города, страны… не

Л Ляман Многоликий Бухарест Спасибо Стелле за знакомство с интересным городом и его историей. Нам понравилось!