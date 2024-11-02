2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 18:00
30 ноя в 14:00
€147 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Завтра в 12:00
30 ноя в 11:00
€134 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
30 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
€134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVadim2 ноября 2024Все понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. После экскурсии порекомендовали хороший ресторан, в пт была живая музыка скрипка и клавишные. Hanu' Berarilor Casa Oprea Soare
- ММарина30 октября 2024Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.
- ААлексей7 октября 2024Стала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуется жизни. Экскурсия прошла на одном дыхании, информация была доступна.
- УУльяна3 сентября 2024Понравилась гид Светлана, редкий гид, который влюблен в страну, в Бухарест, и поэтому не устает узнавать историю города, страны… не
- ЛЛяман27 августа 2024Спасибо Стелле за знакомство с интересным городом и его историей. Нам понравилось!
- ИИрина1 августа 2024Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Пешеходные»
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