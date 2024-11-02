Пешие экскурсии-прогулки в Бухаресте с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Бухаресте на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Многоликий Бухарест
Пешая
26 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 18:00
30 ноя в 14:00
147 за всё до 10 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Пешая
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Завтра в 12:00
30 ноя в 11:00
134 за всё до 5 чел.
Рождественский Бухарест
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
30 ноя в 14:00
1 дек в 14:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vadim
    2 ноября 2024
    Многоликий Бухарест
    Все понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. После экскурсии порекомендовали хороший ресторан, в пт была живая музыка скрипка и клавишные. Hanu' Berarilor Casa Oprea Soare
    Все понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. ПослеВсе понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. ПослеВсе понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. ПослеВсе понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. ПослеВсе понравилось. Комфортно, непринужденно. Стелла интересно ведет экскурсию, можно переговорить на разные около экскурсионные темы. После
  • М
    Марина
    30 октября 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.
  • А
    Алексей
    7 октября 2024
    Многоликий Бухарест
    Стала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуется жизни. Экскурсия прошла на одном дыхании, информация была доступна.
    Стала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуетсяСтала очень приятный и позитивный человек. Компетентна в истории Румынии и Бухареста. Понимает юмор и радуется
  • У
    Ульяна
    3 сентября 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Понравилась гид Светлана, редкий гид, который влюблен в страну, в Бухарест, и поэтому не устает узнавать историю города, страны… не
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    предлагает в качестве информации наборы из Википедии, Светлана гид, который много знает, интересно подает информацию и историю и ничего не выдумывает и не сочиняет по ходу движения… очень понравилось общение, на все вопросы не по существу, были даны полные ответы, советы, рекомендации. Спасибо Светлане огромное

  • Л
    Ляман
    27 августа 2024
    Многоликий Бухарест
    Спасибо Стелле за знакомство с интересным городом и его историей. Нам понравилось!
  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в ноябре 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 147. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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