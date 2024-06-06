читать дальше и страны. Проехали по основным местам, затем пошли пешком. Все что хотел спросить и узнать - Андрей разъяснил. У Андрея отличный русский язык, и я был удивлен когда узнал, что он румын по национальности. Этот тур я могу смело рекомендовать туристам Бухареста.

Отлично провели время с Андреем во время тура по городу. Все очень грамотно. Мне было очень интересно узнать историю столицы