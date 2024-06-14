Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Бухарест
Увидеть «визитные карточки» города с профессиональным гидом
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
7 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€147 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Погрузиться в историю Румынии и её мистические легенды - отделить одно от другого
Начало: У места вашего проживания
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
€500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 июня 2024Экскурсия нам понравилась, получили много интересной информации о прошлом и настоящем Румынии и Бухареста. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии.
- ИИгорь11 мая 2024Отлично провели время с Андреем во время тура по городу. Все очень грамотно. Мне было очень интересно узнать историю столицы
- ННиколай8 мая 2024Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
- ННиколай8 мая 2024Интересный гид, увлекательный рассказ. Спасибо!
- ККирилл30 марта 2024Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.
- ООлеся30 марта 2024Прекрасная Стелла=Прекрасный Бухарест!) Всем советую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии. После неё, смотрела совершенно другими глазами на город.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в июле 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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