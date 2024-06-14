Экскурсии выходного дня в Бухаресте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Многоликий Бухарест
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Многоликий Бухарест
Увидеть «визитные карточки» города с профессиональным гидом
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
7 июля в 09:00
9 июля в 09:00
147 за всё до 10 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Погрузиться в историю Румынии и её мистические легенды - отделить одно от другого
Начало: У места вашего проживания
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Экскурсия нам понравилась, получили много интересной информации о прошлом и настоящем Румынии и Бухареста. Познакомились с основными достопримечательностями города и посетили некоторые из них по рекомендации Андрея индивидуально после экскурсии.
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Отлично провели время с Андреем во время тура по городу. Все очень грамотно. Мне было очень интересно узнать историю столицы
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    и страны. Проехали по основным местам, затем пошли пешком. Все что хотел спросить и узнать - Андрей разъяснил. У Андрея отличный русский язык, и я был удивлен когда узнал, что он румын по национальности. Этот тур я могу смело рекомендовать туристам Бухареста.

  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    Многоликий Бухарест
    Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Интересный гид, увлекательный рассказ. Спасибо!
  • К
    Кирилл
    30 марта 2024
    Многоликий Бухарест
    Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.
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    Стелла показала город, рассказала о нем и о стране. Было довольно увлекательно и интересно👌🏻время пролетело быстро. Но самое главное, что получаешь взгляд на город со стороны человека, который его знает и любит👌🏻Спасибо, Стелла!

  • О
    Олеся
    30 марта 2024
    Многоликий Бухарест
    Прекрасная Стелла=Прекрасный Бухарест!) Всем советую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии. После неё, смотрела совершенно другими глазами на город.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в июле 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаресте (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 45 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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