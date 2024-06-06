Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Бухарест
Увидеть «визитные карточки» города с профессиональным гидом
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€147 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
10 июня в 11:00
12 июня в 13:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Погрузиться в историю Румынии и её мистические легенды - отделить одно от другого
Начало: У места вашего проживания
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось!
- ЕЕлена3 июня 2024В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
- ННиколай13 мая 2024Увлекательная и непринужденная прогулка по городу. Светлана - профессиональный местный гид и приятный рассказчик. Спасибо!
- ИИгорь11 мая 2024Отлично провели время с Андреем во время тура по городу. Все очень грамотно. Мне было очень интересно узнать историю столицы
- ННиколай8 мая 2024Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
- ННиколай8 мая 2024Интересный гид, увлекательный рассказ. Спасибо!
- ООльга21 апреля 2024Нас было 5 человек, поэтому согласовали пешеходный маршрут, да и погода способствовала. Андрей- замечательно знает абсолютно всё о стране- глубокие
- ККирилл30 марта 2024Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.
- ООлеся30 марта 2024Прекрасная Стелла=Прекрасный Бухарест!) Всем советую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии. После неё, смотрела совершенно другими глазами на город.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в июне 2024
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