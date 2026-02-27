А Алексей Экскурсия супер. Спасибо за интересные факты об истории Бухареста. Город неожиданно впечатлил.

Ж Жанна Мария, очень позитивный человек, хороший рассказчик, прислушивается к желаниям экскурсантов. Она экскурсовод молодой и не хватает опыта, но это дело наживное и получение опыта зависит исключительно от нас, заказывайте ее экскурсию! Мария Ответ организатора: читать дальше с большим энтузиазмом погружаюсь в новую для себя роль гида в Бухаресте, и каждый такой отзыв помогает мне становиться лучше. Буду рада видеть вас снова на моих новых маршрутах! Жанна, благодарю за ваш отзыв и за искреннюю рекомендацию! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Я действительно

Ю Юлия Вчера была на экскурсии по Бухаресту с Марией — всё очень понравилось! Очень увлекательная, тёплая и профессиональная подача, множество интересных деталей и искренняя любовь к городу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мария — потрясающий гид, искренне рекомендую!

А Антон Мария, спасибо большое за сегодняшнюю экскурсию! Это была действительно чудесная прогулка по городу — с человеком, который искренне любит Бухарест, для которого он стал почти родным. Нам всё понравилось, мы остались очень довольны и с удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и знакомым, которые будут приезжать в Бухарест и Румынию.

Т Татьяна Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид Мария оказалась очень эрудированной, увлекательно подавала материал и прекрасно чувствовала наше настроение.

Программа построена идеально. Очень ценно, что Мария не просто показала объекты, а связала их в единую историю.

Экскурсия прошла на одном дыхании, узнали гораздо больше, чем ожидали. Однозначно рекомендую этого гида и маршрут всем!

О Ольга Оказавшись в Бухаресте с подругами, думали как провести время интересно и познавательно. Случайно выбор пал на Марию и ее программу, чему мы и несказанно рады!

Спасибо, Мария, за прекрасный день, интересную и насыщенную прогулку, наполняющие виды подпитанные интересными историческими фактами оставили след в наших сердцах!)