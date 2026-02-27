В Бухаресте переплелись разные стили, культуры и слои.
Я познакомлю вас с главными вехами истории города, который был и суровой княжеской резиденцией, и элегантной европейской столицей, и пространством радикальных перемен.
Мы пройдём от постоялых дворов и церквей 18–19 вв до грандиозных ансамблей 20 века и соберём сложный исторический пазл воедино.
Описание экскурсии
- Эпоха средневековых князей — заглянем в старинные дворики и найдём следы первых правителей среди каменных руин и тихих монастырей.
- «Маленький Париж» конца 19 века — окунёмся в атмосферу расцвета, увидим, как город обретал европейский шик в стиле Belle Époque, и разберёмся, почему его улицы считались самыми элегантными на Балканах.
- Монументальный 20 век — поймём, как события прошлого столетия радикально изменили архитектурный ландшафт и почему сегодня Бухарест называют городом контрастов.
Вы увидите:
- Румынский атенеум (Romanian Athenaeum) — храм искусств, построенный на народные пожертвования.
- Национальный музей искусств — бывшую королевскую резиденцию с коллекцией румынской и европейской живописи.
- Площадь Революции — место падения коммунистического режима.
- Театр Одеон с необычной крышей.
- Дворец телефонов (Palatul Telefoanelor) — первый «небоскрёб» Бухареста в стиле ар-деко.
- Национальный военный дворец / Дом офицеров — здание в стиле неоклассицизма с террасами.
- Пассаж Макка-Вилакросс — скрытую жемчужину под жёлтым куполом с атмосферой «маленького Парижа».
- CEC Palace / CEC Bank — одно из самых эффектных зданий города с эклектичным фасадом и стеклянным куполом.
- Caru’ cu Bere — легендарный ресторан-пивную с орнаментальной росписью и выразительным интерьером.
- Церковь Ставрополеос (Stavropoleos Monastery) — изящный православный монастырь 18 века.
- Церковь Благовещения «Куртя-Веке» — старейшую церковь Бухареста, где 300 лет короновали правителей Валахии.
- Куртя-Веке — руины княжеского двора Влада Цепеша, откуда началась официальная история города.
- Ханул-луй-Манук (Manuc’s Inn) — единственный сохранившийся постоялый двор Европы 18 века.
- А также застройку 1920–1930-х и более позднего времени.
Организационные детали
- Длина маршрута: около 2,5–3 км. Чистое время ходьбы — менее часа.
- Если будет время и желание, можем на минутку заглянуть в один из баров на крыше с видом на Парламент (там нужно купить кофе или воду — оплачивается отдельно).
- Экскурсию можно провести на английском языке, детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Румынского атенеума
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Бухаресте
Я архитектор, окончила Московский архитектурный институт (МАРХИ), с 2022 года живу в Бухаресте. Полюбила этот город и хочу показать его настоящим: странным, противоречивым и невероятно притягательным — таким, каким его
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
27 фев 2026
Экскурсия супер. Спасибо за интересные факты об истории Бухареста. Город неожиданно впечатлил.
Ж
Жанна
16 фев 2026
Мария, очень позитивный человек, хороший рассказчик, прислушивается к желаниям экскурсантов. Она экскурсовод молодой и не хватает опыта, но это дело наживное и получение опыта зависит исключительно от нас, заказывайте ее экскурсию!
Мария
Ответ организатора:
Жанна, благодарю за ваш отзыв и за искреннюю рекомендацию! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Я действительно
Ю
Юлия
15 янв 2026
Вчера была на экскурсии по Бухаресту с Марией — всё очень понравилось! Очень увлекательная, тёплая и профессиональная подача, множество интересных деталей и искренняя любовь к городу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мария — потрясающий гид, искренне рекомендую!
А
Антон
5 янв 2026
Мария, спасибо большое за сегодняшнюю экскурсию! Это была действительно чудесная прогулка по городу — с человеком, который искренне любит Бухарест, для которого он стал почти родным. Нам всё понравилось, мы остались очень довольны и с удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и знакомым, которые будут приезжать в Бухарест и Румынию.
Т
Татьяна
29 дек 2025
Остались под большим впечатлением от экскурсии! Гид Мария оказалась очень эрудированной, увлекательно подавала материал и прекрасно чувствовала наше настроение.
Программа построена идеально. Очень ценно, что Мария не просто показала объекты, а связала их в единую историю.
Экскурсия прошла на одном дыхании, узнали гораздо больше, чем ожидали. Однозначно рекомендую этого гида и маршрут всем!
О
Ольга
27 дек 2025
Оказавшись в Бухаресте с подругами, думали как провести время интересно и познавательно. Случайно выбор пал на Марию и ее программу, чему мы и несказанно рады!
Спасибо, Мария, за прекрасный день, интересную и насыщенную прогулку, наполняющие виды подпитанные интересными историческими фактами оставили след в наших сердцах!)
О
Ольга
27 дек 2025
Если вы не хотите зевать на экскурсии, то вам точно к Марии!
Это был восхитительный день, где можно узнать много интересного, увидеть город с разных сторон и запомнить такую прогулку надолго.
С огромным удовольствием сегодня провели этот день,
Мария, Вы лучшая!
