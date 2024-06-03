Увидеть самое главное в Бухаресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Бухаресте на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Многоликий Бухарест
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Многоликий Бухарест
Увидеть «визитные карточки» города с профессиональным гидом
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
147 за всё до 10 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
10 июня в 11:00
12 июня в 13:00
134 за всё до 4 чел.
Бухарест: самое главное за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Бухарест: самое главное за 3 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Voda Nr1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
    читать дальше

    решили воспользоваться ознакомительной экскурсией со Светланой и не разочаровались! Помимо максимально интересной и познавательной информации, которая охватывала и исторические и социальные аспекты, мы познакомились с милым, профессиональным и тактичным человеком. Проведенное время со Светланой оказалось одним из самых запоминающимся в наших каникулах в Бухаресте!

  • Н
    Николай
    13 мая 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Увлекательная и непринужденная прогулка по городу. Светлана - профессиональный местный гид и приятный рассказчик. Спасибо!
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Отлично провели время с Андреем во время тура по городу. Все очень грамотно. Мне было очень интересно узнать историю столицы
    читать дальше

    и страны. Проехали по основным местам, затем пошли пешком. Все что хотел спросить и узнать - Андрей разъяснил. У Андрея отличный русский язык, и я был удивлен когда узнал, что он румын по национальности. Этот тур я могу смело рекомендовать туристам Бухареста.

  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    Многоликий Бухарест
    Спасибо! Стелла - интересный увлеченный гид, живой и яркий рассказ.
  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Интересный гид, увлекательный рассказ. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная прогулка Нам очень понравился подход, индивидуально, интересно, все самое основное
  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Бухарест: самое главное за 3 часа
    Нас было 5 человек, поэтому согласовали пешеходный маршрут, да и погода способствовала. Андрей- замечательно знает абсолютно всё о стране- глубокие
    читать дальше

    познания в истории, экономике, искусстве. Очень информативно. Прекрасный и правильный русский язык. Благодаря экскурсии мы очень много и подробно узнали историю, жизнь, привычки, географию и получили как говорится «прекрасное послевкусие». Однозначно рекомендую Андрея

  • К
    Кирилл
    30 марта 2024
    Многоликий Бухарест
    Приехав в Бухарест по делам, мы имели поверхностное представление, как о Румынии в целом, так и о Бухаресте в частности.
    читать дальше

    Стелла показала город, рассказала о нем и о стране. Было довольно увлекательно и интересно👌🏻время пролетело быстро. Но самое главное, что получаешь взгляд на город со стороны человека, который его знает и любит👌🏻Спасибо, Стелла!

  • О
    Олеся
    30 марта 2024
    Многоликий Бухарест
    Прекрасная Стелла=Прекрасный Бухарест!) Всем советую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии. После неё, смотрела совершенно другими глазами на город.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Бухарест
  2. Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
  3. Бухарест: самое главное за 3 часа
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в июне 2024
Сейчас в Бухаресте в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 160. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаресте (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 85 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам