Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
- ББурцева26 октября 2025Гид очень хороший, водитель тоже, преодолел все пробки субботнего вечера по чудесной живописной дороге и замки Румынии очень интересные и хорошо сохранившиеся. Однако совет, если есть возможность не заказывайте экскурсию в субботу накануне школьных каникул😂
- ЕЕкатерина13 августа 2025Стелла прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать по Трансильвании!!!! Обязательно по советую друзьям!!! 😍
- ИИгорь6 июля 2025Шикарно
- ЕЕлена5 октября 2024Понравилась экскурсия! Первый раз в Румынии и очарованы этой страной! Стелла рассказала нам не только о замках, но и упорядочила
- ЮЮлия17 июля 2024Стэлла, просто великолепная подача информации, непринужденно и формативно. Время прошло не заметно, обязательно к вам вернусь!
