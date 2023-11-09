Знакомьтесь, Джидда

Исследовать старинные и современные кварталы города на авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Джидда — второй по величине город Саудовской Аравии после столицы. Мы поможем вам раскрыть её с разных сторон.

В историческом квартале Эль-Балад вы полюбуетесь домами из кораллового известняка и деревянными резными балконами.

А современная часть города запомнится вам ухоженной набережной, небоскрёбами и королевским фонтаном.
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
Знакомьтесь, Джидда
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу Эль-Балад

Я покажу вам главные места исторического центра: величественные ворота, дом чайного магната, мечеть Аль-Шафи 13 века, купеческий дом Насифа и резиденцию первого короля страны. Кроме того, мы полюбуемся живописным озером с необычным названием «40», погуляем по красочному восточному базару и по желанию посетим аутентичное кафе, где можно насладиться саудовским кофе и финиками.

Искусство, плавающая мечеть и королевский фонтан

Вы посетите прекрасный музей Исламского искусства — он погрузит вас в историю арабских цивилизаций и покажет, как религия повлияла на культуру восточных народов. Прогуляетесь вдоль Красного моря и заглянете в яхт-клуб, рядом с которым расположена знаменитая плавающая мечеть. В завершение посетите популярную набережную Корниш и полюбуетесь великолепным фонтаном короля Фахада.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт и билеты в музей Исламского искусства включены в стоимость
  • По желанию мы можем зайти в кофейню и ресторан с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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