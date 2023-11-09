Исследовать старинные и современные кварталы города на авто-пешеходной экскурсии
В историческом квартале Эль-Балад вы полюбуетесь домами из кораллового известняка и деревянными резными балконами.
А современная часть города запомнится вам ухоженной набережной, небоскрёбами и королевским фонтаном.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Старому городу Эль-Балад
Я покажу вам главные места исторического центра: величественные ворота, дом чайного магната, мечеть Аль-Шафи 13 века, купеческий дом Насифа и резиденцию первого короля страны. Кроме того, мы полюбуемся живописным озером с необычным названием «40», погуляем по красочному восточному базару и по желанию посетим аутентичное кафе, где можно насладиться саудовским кофе и финиками.
Искусство, плавающая мечеть и королевский фонтан
Вы посетите прекрасный музей Исламского искусства — он погрузит вас в историю арабских цивилизаций и покажет, как религия повлияла на культуру восточных народов. Прогуляетесь вдоль Красного моря и заглянете в яхт-клуб, рядом с которым расположена знаменитая плавающая мечеть. В завершение посетите популярную набережную Корниш и полюбуетесь великолепным фонтаном короля Фахада.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт и билеты в музей Исламского искусства включены в стоимость
- По желанию мы можем зайти в кофейню и ресторан с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.