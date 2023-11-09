Джидда — второй по величине город Саудовской Аравии после столицы. Мы поможем вам раскрыть её с разных сторон. В историческом квартале Эль-Балад вы полюбуетесь домами из кораллового известняка и деревянными резными балконами. А современная часть города запомнится вам ухоженной набережной, небоскрёбами и королевским фонтаном.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу Эль-Балад

Я покажу вам главные места исторического центра: величественные ворота, дом чайного магната, мечеть Аль-Шафи 13 века, купеческий дом Насифа и резиденцию первого короля страны. Кроме того, мы полюбуемся живописным озером с необычным названием «40», погуляем по красочному восточному базару и по желанию посетим аутентичное кафе, где можно насладиться саудовским кофе и финиками.

Искусство, плавающая мечеть и королевский фонтан

Вы посетите прекрасный музей Исламского искусства — он погрузит вас в историю арабских цивилизаций и покажет, как религия повлияла на культуру восточных народов. Прогуляетесь вдоль Красного моря и заглянете в яхт-клуб, рядом с которым расположена знаменитая плавающая мечеть. В завершение посетите популярную набережную Корниш и полюбуетесь великолепным фонтаном короля Фахада.

Организационные детали