Погрузитесь в историю русской эмиграции в Белграде. Откройте для себя жизнь людей, вынужденных покинуть родину, и их взаимодействие с местными жителями
После революции многие русские эмигранты нашли приют в Белграде.
Почему именно здесь? Как Сербия приняла профессиональную армию другой страны? Экскурсия предлагает взглянуть на Белград глазами эмигрантов и местных жителей. Узнайте, как они зарабатывали, развлекались и решали сложные нравственные задачи. Погрузитесь в атмосферу того времени и выясните, почему российские эмигранты исчезли из Сербии
Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и атмосферой города. Весной и осенью также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, экскурсия возможна, но лучше подготовиться к погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Белград
Описание экскурсии
Причины эмиграции в Сербию
Многие русские эмигранты выбрали Сербию в качестве нового дома. Почему это произошло? На этот вопрос можно найти множество ответов, исходя из исторического контекста и личных обстоятельств.
Нансеновские паспорта
Нансеновские паспорта стали важным инструментом для многих мигрантов, предоставляя им возможность легально находиться за пределами родной страны. Сегодня мы вновь вспоминаем о них, поскольку они олицетворяют стремление людей к свободе и безопасности.
Сербия и профессиональная армия
Сербия сделала шаг, на который не решились более сильные страны — приняла к себе профессиональную частично вооруженную армию другого государства. Это решение стало знаковым и показывает, как различные обстоятельства могут изменить ход истории.
Сложная задача: интеграция эмигрантов
Одной из главных задач стало правильное распределение армии в изгнании. Важно было организовать жизнь так, чтобы избежать конфликтов и разрушений. Нужно было учесть:
Интересы местных жителей
Социальные связи среди эмигрантов
Потребности в интеграции с обществом
Эмигранты и их непростая жизнь
Мы вместе попробуем представить, как выглядел Белград глазами людей, которые были вынуждены покинуть родину и оказались в незнакомом окружении. Что удивляло эмигрантов?
Как они искали способы заработка
Как развлекались и проводили свободное время
Что предпочитали в одежде и питании
Конфликты и обсуждения
Темы споров и конфликтов среди эмигрантов были разнообразны. В преддверии Второй мировой войны они часто задавались вопросом, кто хуже — фашисты или коммунисты? Это создавалось множество конфликтных ситуаций.
Местные жители и их взгляд
С другой стороны, важно увидеть и точку зрения местных жителей. Как они воспринимали изменения, связанные с прибытием русских эмигрантов? Что их удивляло и беспокоило?
Исчезновение российской эмиграции
Мы также узнаем, когда и почему российские эмигранты исчезли из Сербии, исследуя исторические события, которые повлияли на эту миграцию.
Важная информация
Экскурсия проводится по запросу. Пожалуйста, вносите предоплату после получения подтверждения от гида по вашей заявке.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Еда
Напитки
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретимся с вами у собора св. Марка
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Экскурсия замечательная! Экскурсовод Юлия замечательная! Спасибо большое за профессионализм!
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И
Илья
Это была одна из лучших пеших городских экскурсий! Мы с семьей буквально увидели Белград глазами белых эмигрантов в начале 20 века, и узнали, что именно они оставили в наследие городу. читать дальшеуменьшить
При этом вся история эмиграции была рассказана в контексте сложной истории самой Сербии и тех конкретных мест, где мы побывали, и, конечно, в контексте настоящего. Очень рекомендую, если хочется больше узнать про Белград, его архитектуру и историю, и найти везде следы эмиграции столетней давности
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И
Ирина
Юлия, спасибо Вам за экскурсию. Интересно, познавательно, много интересных новых фактов, событий. И тем не менее прослеживается параллель эпох. Спасибо Обязательно с вашей командой побываем в новым местах. Рады знакомству.
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О
Олег
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