Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Почему больше всего русских эмигрантов осели именно здесь?
- Что такое нансеновские паспорта и почему о них вновь вспомнили сегодня?
- Как решилась Сербия на то, на что не отважились и более сильные страны — принять у себя профессиональную частично вооружённую армию другой страны?
Разберёмся. А заодно попробуем с вами решить непростую задачу — как пристроить эту самую армию в изгнании так, чтобы она случайно никого не свергла, ничего не захватила и не вымерла от голода.
Но в первую очередь мы будем говорить о людях — разных по политическим взглядам и социальному происхождению, образованию и возрасту. Мы с вами попробуем посмотреть на Белград глазами людей, вынужденно покинувших родину и оказавшихся в абсолютно чужой стране. Обсудим:
- что их удивляло
- как эмигранты зарабатывали на жизнь
- как развлекались, как одевались, что ели и пили
- о чём спорили друг с другом
- из-за чего возникали конфликты с местными жителями
- и как каждый накануне Второй мировой войны решал нерешаемую нравственную задачу: кто хуже — фашисты или коммунисты?
Мы, конечно, посмотрим на всё это и с другой стороны — глазами местных жителей. И наконец, выясним, почему исчезли российские эмигранты из Сербии и когда это произошло.
Прогулка по самым красивым местам Белграда
- Мы встретимся с вами у собора Св. Марка
- Пройдёмся до русской церкви, где похоронен барон Врангель
- Через живописный, прежде королевский, парк отправимся на поиски «русского следа» в архитектуре города: вы увидите парламент Сербии и здания почтамта, генерального штаба и министерств. Поговорим о вкладе российских архитекторов в нынешний облик Белграда и о том, почему он оценивается не совсем однозначно.
- Наша дорога пройдёт мимо дворцов и памятника Николаю II. И это замечательный повод поговорить об особых отношениях, связывавших королевские династии.
- Прогуляемся по улице, где прежде находились ремесленные мастерские, а теперь её обживают дизайнеры.
- В роскошных интерьерах гостиницы «Москва» выпьем кофе и отведаем пирожные «Москва» и «Аврора» по рецепту полувековой давности. А заодно поглазеем на белградский бомонд.
- Дойдём до Национального театра, где выступали русские балерины, работали декораторы, хореографы, режиссёры.
- Вы познакомитесь с «песнями улиц» и узнаете, кого стоит вспоминать добрым словом, как только вы слышите в Сербии хоровое пение.
- Увидите академию наук и университет Белграда — поговорим о судьбах учёных-эмигрантов.
- Зайдём в сквер Гаврилы Принципа и побеседуем не только о роли Первой мировой войны, но и о роли случая в мировой истории.
- И конечно, вы побываете во многих местах, куда ходили русские эмигранты век назад, а теперь ходим мы.
Это очень насыщенная информацией экскурсия. Но и развлечься, и вкусно поесть, и посмеяться мы с вами время непременно найдём. Потому что в Сербии без этого невозможно. Такая вот прекрасная страна! Приезжайте!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания