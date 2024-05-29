Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»

Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
После большевистской революции за три года Россию покинули от 1 до 2 миллионов человек. До ста тысяч из них оказались в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Для небольшой по населению страны это, конечно, немало. И след в Белграде российская эмиграция оставила очень заметный. Хороший ли, плохой ли? Будем гулять, смотреть и разбираться.
5
2 отзыва
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Почему больше всего русских эмигрантов осели именно здесь?
  • Что такое нансеновские паспорта и почему о них вновь вспомнили сегодня?
  • Как решилась Сербия на то, на что не отважились и более сильные страны — принять у себя профессиональную частично вооружённую армию другой страны?

Разберёмся. А заодно попробуем с вами решить непростую задачу — как пристроить эту самую армию в изгнании так, чтобы она случайно никого не свергла, ничего не захватила и не вымерла от голода.

Но в первую очередь мы будем говорить о людях — разных по политическим взглядам и социальному происхождению, образованию и возрасту. Мы с вами попробуем посмотреть на Белград глазами людей, вынужденно покинувших родину и оказавшихся в абсолютно чужой стране. Обсудим:

  • что их удивляло
  • как эмигранты зарабатывали на жизнь
  • как развлекались, как одевались, что ели и пили
  • о чём спорили друг с другом
  • из-за чего возникали конфликты с местными жителями
  • и как каждый накануне Второй мировой войны решал нерешаемую нравственную задачу: кто хуже — фашисты или коммунисты?

Мы, конечно, посмотрим на всё это и с другой стороны — глазами местных жителей. И наконец, выясним, почему исчезли российские эмигранты из Сербии и когда это произошло.

Прогулка по самым красивым местам Белграда

  • Мы встретимся с вами у собора Св. Марка
  • Пройдёмся до русской церкви, где похоронен барон Врангель
  • Через живописный, прежде королевский, парк отправимся на поиски «русского следа» в архитектуре города: вы увидите парламент Сербии и здания почтамта, генерального штаба и министерств. Поговорим о вкладе российских архитекторов в нынешний облик Белграда и о том, почему он оценивается не совсем однозначно.
  • Наша дорога пройдёт мимо дворцов и памятника Николаю II. И это замечательный повод поговорить об особых отношениях, связывавших королевские династии.
  • Прогуляемся по улице, где прежде находились ремесленные мастерские, а теперь её обживают дизайнеры.
  • В роскошных интерьерах гостиницы «Москва» выпьем кофе и отведаем пирожные «Москва» и «Аврора» по рецепту полувековой давности. А заодно поглазеем на белградский бомонд.
  • Дойдём до Национального театра, где выступали русские балерины, работали декораторы, хореографы, режиссёры.
  • Вы познакомитесь с «песнями улиц» и узнаете, кого стоит вспоминать добрым словом, как только вы слышите в Сербии хоровое пение.
  • Увидите академию наук и университет Белграда — поговорим о судьбах учёных-эмигрантов.
  • Зайдём в сквер Гаврилы Принципа и побеседуем не только о роли Первой мировой войны, но и о роли случая в мировой истории.
  • И конечно, вы побываете во многих местах, куда ходили русские эмигранты век назад, а теперь ходим мы.

Это очень насыщенная информацией экскурсия. Но и развлечься, и вкусно поесть, и посмеяться мы с вами время непременно найдём. Потому что в Сербии без этого невозможно. Такая вот прекрасная страна! Приезжайте!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Св. Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
29 мая 2024
Очень интересная экскурсия, как будто переносящая тебя во времени на 100 лет назад. Весьма познавательно, интересно, не скучно. Строго рекомендую!
Г
2 мая 2024
Ходили компанией с экскурсоводом Дмитрием. Вышла отличная прогулка на которой мы смогли обсудить прошлое и настоящее Сербии. Увидеть многие замечательные места Белграда и узнать про связь Сербии с Россией.

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