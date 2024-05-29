После большевистской революции за три года Россию покинули от 1 до 2 миллионов человек. До ста тысяч из них оказались в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Для небольшой по населению страны это, конечно, немало. И след в Белграде российская эмиграция оставила очень заметный. Хороший ли, плохой ли? Будем гулять, смотреть и разбираться.

за 1-4 человека или €60 за человека, если вас больше

от €240 за 1-4 человека или €60 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Почему больше всего русских эмигрантов осели именно здесь?

Что такое нансеновские паспорта и почему о них вновь вспомнили сегодня?

Как решилась Сербия на то, на что не отважились и более сильные страны — принять у себя профессиональную частично вооружённую армию другой страны?

Разберёмся. А заодно попробуем с вами решить непростую задачу — как пристроить эту самую армию в изгнании так, чтобы она случайно никого не свергла, ничего не захватила и не вымерла от голода.

Но в первую очередь мы будем говорить о людях — разных по политическим взглядам и социальному происхождению, образованию и возрасту. Мы с вами попробуем посмотреть на Белград глазами людей, вынужденно покинувших родину и оказавшихся в абсолютно чужой стране. Обсудим:

что их удивляло

как эмигранты зарабатывали на жизнь

как развлекались, как одевались, что ели и пили

о чём спорили друг с другом

из-за чего возникали конфликты с местными жителями

и как каждый накануне Второй мировой войны решал нерешаемую нравственную задачу: кто хуже — фашисты или коммунисты?

Мы, конечно, посмотрим на всё это и с другой стороны — глазами местных жителей. И наконец, выясним, почему исчезли российские эмигранты из Сербии и когда это произошло.

Прогулка по самым красивым местам Белграда

Мы встретимся с вами у собора Св. Марка

Пройдёмся до русской церкви , где похоронен барон Врангель

, где похоронен барон Врангель Через живописный, прежде королевский, парк отправимся на поиски «русского следа» в архитектуре города: вы увидите парламент Сербии и здания почтамта, генерального штаба и министерств. Поговорим о вкладе российских архитекторов в нынешний облик Белграда и о том, почему он оценивается не совсем однозначно.

и здания почтамта, генерального штаба и министерств. Поговорим о вкладе российских архитекторов в нынешний облик Белграда и о том, почему он оценивается не совсем однозначно. Наша дорога пройдёт мимо дворцов и памятника Николаю II . И это замечательный повод поговорить об особых отношениях, связывавших королевские династии.

и . И это замечательный повод поговорить об особых отношениях, связывавших королевские династии. Прогуляемся по улице, где прежде находились ремесленные мастерские, а теперь её обживают дизайнеры.

В роскошных интерьерах гостиницы «Москва» выпьем кофе и отведаем пирожные «Москва» и «Аврора» по рецепту полувековой давности. А заодно поглазеем на белградский бомонд.

выпьем кофе и отведаем пирожные «Москва» и «Аврора» по рецепту полувековой давности. А заодно поглазеем на белградский бомонд. Дойдём до Национального театра , где выступали русские балерины, работали декораторы, хореографы, режиссёры.

, где выступали русские балерины, работали декораторы, хореографы, режиссёры. Вы познакомитесь с «песнями улиц» и узнаете, кого стоит вспоминать добрым словом, как только вы слышите в Сербии хоровое пение.

Увидите академию наук и университет Белграда — поговорим о судьбах учёных-эмигрантов.

и — поговорим о судьбах учёных-эмигрантов. Зайдём в сквер Гаврилы Принципа и побеседуем не только о роли Первой мировой войны, но и о роли случая в мировой истории.

и побеседуем не только о роли Первой мировой войны, но и о роли случая в мировой истории. И конечно, вы побываете во многих местах, куда ходили русские эмигранты век назад, а теперь ходим мы.

Это очень насыщенная информацией экскурсия. Но и развлечься, и вкусно поесть, и посмеяться мы с вами время непременно найдём. Потому что в Сербии без этого невозможно. Такая вот прекрасная страна! Приезжайте!

Организационные детали