Начало экскурсии обговаривается с вами

Удивительный Белград
В этой экскурсии по Белграду мы собрали все самое главное. Но не только. Ведь любим мы города не за нарядную архитектуру, соборы и монументы. По этим параметрам Белград определенно уступит Амстердаму, Парижу или Брюсселю. Но есть вещи, в которых с Белградом не сравнится ни один другой город мира.
Наш Белград — это закат над Дунаем со стен древней крепости и не укладывающиеся в голове удивительные истории, это дикие лебеди, уличные арт-галереи и звуки джаза из потрепанного годами полуразрушенного особняка, уютные книжные кафе и сумасшедшие интерьеры местных баров. Это чашка крепкого кофе на покачивающемся на дунайских волнах понтоне, вальс на набережной под звездным балканским небом и разливающаяся над водой музыка. А еще фантастически доброжелательные люди и бурная, удивительная и непростая история.
И самое главное! Помните, давным-давно, в детстве, за каждым углом нас ждали неожиданные открытия и приключения? Так вот здесь именно так. И мы очень хотим всеми этим с вами поделиться!
Вас ожидает:
- Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св. Марка, множество роскошных зданий в стиле сецессион, княжеский дворец и многое другое. Прогуляемся по самой парадной улице города, но и про старинную мощеную булыжником улочку не забудем. Познакомимся с настоящим капитаном и попробуем кое-что, в том числе и весьма неожиданное, из местной кухни.
- А еще мы найдем множество мест, которые белградцы прячут от посторонних глаз. Мы будем пробираться темным проходом, протискиваться в щели между домами, нырять в парадные и под землю. Мы разыщем потайные сады, арт-галереи, дизайнерский квартал и квартирные бары. А самое главное, мы научим вас находить такие места самостоятельно. Потому что главная прелесть Белграда — вовсе не роскошный сецессион, не Дунайские набережные, сумасшедшие вечеринки или вкусная еда, а вот это ощущение родом из детства, когда за каждым углом ждет тебя что-то удивительное и волшебное.
- Мы расскажем вам о бурной и очень увлекательной истории города и страны, о том, как веками пересекались здесь разные культуры и что из этого вышло. Поговорим об интересных традициях, городских легендах, но и о современности. Экскурсия у нас с вами индивидуальная. Поэтому рассказывать мы будем о том, что интересно именно вам.
- Пожалуйста, наденьте на экскурсию удобную обувь. После экскурсии, если у вас останутся силы, мы сможем немного прогуляться по бывшим турецкому и еврейскому кварталам, заглянуть в необычные бары и дойти до знаменитого богемного квартала Скадарлия.