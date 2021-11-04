Начало экскурсии обговаривается с вами

Белград для своих. Прогулка по необычным местам

Мы увидим с вами все главные достопримечательности - Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание...

Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св.

Марка, множество роскошных зданий в стиле сецессион, княжеский дворец и многое другое.

Прогуляемся по самой парадной улице города, познакомимся с настоящим капитаном и попробуем кое-что, в том числе и весьма неожиданное, из местной кухни.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Удивительный Белград
В этой экскурсии по Белграду мы собрали все самое главное. Но не только. Ведь любим мы города не за нарядную архитектуру, соборы и монументы. По этим параметрам Белград определенно уступит Амстердаму, Парижу или Брюсселю. Но есть вещи, в которых с Белградом не сравнится ни один другой город мира.
Наш Белград — это закат над Дунаем со стен древней крепости и не укладывающиеся в голове удивительные истории, это дикие лебеди, уличные арт-галереи и звуки джаза из потрепанного годами полуразрушенного особняка, уютные книжные кафе и сумасшедшие интерьеры местных баров. Это чашка крепкого кофе на покачивающемся на дунайских волнах понтоне, вальс на набережной под звездным балканским небом и разливающаяся над водой музыка. А еще фантастически доброжелательные люди и бурная, удивительная и непростая история.
И самое главное! Помните, давным-давно, в детстве, за каждым углом нас ждали неожиданные открытия и приключения? Так вот здесь именно так. И мы очень хотим всеми этим с вами поделиться!

Вас ожидает:

  • Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св. Марка, множество роскошных зданий в стиле сецессион, княжеский дворец и многое другое. Прогуляемся по самой парадной улице города, но и про старинную мощеную булыжником улочку не забудем. Познакомимся с настоящим капитаном и попробуем кое-что, в том числе и весьма неожиданное, из местной кухни.
  • А еще мы найдем множество мест, которые белградцы прячут от посторонних глаз. Мы будем пробираться темным проходом, протискиваться в щели между домами, нырять в парадные и под землю. Мы разыщем потайные сады, арт-галереи, дизайнерский квартал и квартирные бары. А самое главное, мы научим вас находить такие места самостоятельно. Потому что главная прелесть Белграда — вовсе не роскошный сецессион, не Дунайские набережные, сумасшедшие вечеринки или вкусная еда, а вот это ощущение родом из детства, когда за каждым углом ждет тебя что-то удивительное и волшебное.
  • Мы расскажем вам о бурной и очень увлекательной истории города и страны, о том, как веками пересекались здесь разные культуры и что из этого вышло. Поговорим об интересных традициях, городских легендах, но и о современности. Экскурсия у нас с вами индивидуальная. Поэтому рассказывать мы будем о том, что интересно именно вам.
  • Пожалуйста, наденьте на экскурсию удобную обувь. После экскурсии, если у вас останутся силы, мы сможем немного прогуляться по бывшим турецкому и еврейскому кварталам, заглянуть в необычные бары и дойти до знаменитого богемного квартала Скадарлия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Прогулка по необычным местам Белграда
€182

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

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