Начало экскурсии обговаривается с вами

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Белграду предлагает уникальное путешествие по главным достопримечательностям и скрытым уголкам города.



Участники увидят Белградскую крепость, здание парламента, бывший дворцовый комплекс и панораму на слияние Дуная и Савы. Путешествие включает прогулку по парадной улице, знакомство с капитаном и дегустацию местной кухни. Особое внимание уделяется потайным садам, арт-галереям и дизайнерскому кварталу. Это возможность погрузиться в атмосферу Белграда и его богатую историю 5 13 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Уникальные достопримечательности

🌆 Панорамы Дуная и Савы

🍽 Местная кухня

🎨 Арт-галереи и дизайнерские кварталы

🕵️‍♂️ Секретные места и истории Лучшее время для посещения янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться открытыми кафе и мероприятиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, погода холоднее, но это время привлекательно для тех, кто хочет избежать толп туристов и насладиться уютной атмосферой. Сейчас август — это идеальное время.

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €280 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 13 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Что можно увидеть Белградская крепость

Здание парламента

Бывший дворцовый комплекс

Собор св. Марка

Княжеский дворец

Описание экскурсии Удивительный Белград В этой экскурсии по Белграду мы собрали все самое главное. Но не только. Ведь любим мы города не за нарядную архитектуру, соборы и монументы. По этим параметрам Белград определенно уступит Амстердаму, Парижу или Брюсселю. Но есть вещи, в которых с Белградом не сравнится ни один другой город мира. Наш Белград — это закат над Дунаем со стен древней крепости и не укладывающиеся в голове удивительные истории, это дикие лебеди, уличные арт-галереи и звуки джаза из потрепанного годами полуразрушенного особняка, уютные книжные кафе и сумасшедшие интерьеры местных баров. Это чашка крепкого кофе на покачивающемся на дунайских волнах понтоне, вальс на набережной под звездным балканским небом и разливающаяся над водой музыка. А еще фантастически доброжелательные люди и бурная, удивительная и непростая история. И самое главное! Помните, давным-давно, в детстве, за каждым углом нас ждали неожиданные открытия и приключения? Так вот здесь именно так. И мы очень хотим всеми этим с вами поделиться! Вас ожидает: Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св. Марка, множество роскошных зданий в стиле сецессион, княжеский дворец и многое другое. Прогуляемся по самой парадной улице города, но и про старинную мощеную булыжником улочку не забудем. Познакомимся с настоящим капитаном и попробуем кое-что, в том числе и весьма неожиданное, из местной кухни. А еще мы найдем множество мест, которые белградцы прячут от посторонних глаз. Мы будем пробираться темным проходом, протискиваться в щели между домами, нырять в парадные и под землю. Мы разыщем потайные сады, арт-галереи, дизайнерский квартал и квартирные бары. А самое главное, мы научим вас находить такие места самостоятельно. Потому что главная прелесть Белграда — вовсе не роскошный сецессион, не Дунайские набережные, сумасшедшие вечеринки или вкусная еда, а вот это ощущение родом из детства, когда за каждым углом ждет тебя что-то удивительное и волшебное. Мы расскажем вам о бурной и очень увлекательной истории города и страны, о том, как веками пересекались здесь разные культуры и что из этого вышло. Поговорим об интересных традициях, городских легендах, но и о современности. Экскурсия у нас с вами индивидуальная. Поэтому рассказывать мы будем о том, что интересно именно вам. Пожалуйста, наденьте на экскурсию удобную обувь. После экскурсии, если у вас останутся силы, мы сможем немного прогуляться по бывшим турецкому и еврейскому кварталам, заглянуть в необычные бары и дойти до знаменитого богемного квартала Скадарлия. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.