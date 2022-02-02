Начало экскурсии обговаривается с вами

Экскурсия по Белграду предлагает уникальное путешествие по главным достопримечательностям и скрытым уголкам города.
Участники увидят Белградскую крепость, здание парламента, бывший дворцовый комплекс и панораму на слияние Дуная и Савы. Путешествие включает прогулку по парадной улице, знакомство с капитаном и дегустацию местной кухни. Особое внимание уделяется потайным садам, арт-галереям и дизайнерскому кварталу. Это возможность погрузиться в атмосферу Белграда и его богатую историю
Участники увидят Белградскую крепость, здание парламента, бывший дворцовый комплекс и панораму на слияние Дуная и Савы. Путешествие включает прогулку по парадной улице, знакомство с капитаном и дегустацию местной кухни. Особое внимание уделяется потайным садам, арт-галереям и дизайнерскому кварталу. Это возможность погрузиться в атмосферу Белграда и его богатую историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные достопримечательности
- 🌆 Панорамы Дуная и Савы
- 🍽 Местная кухня
- 🎨 Арт-галереи и дизайнерские кварталы
- 🕵️♂️ Секретные места и истории
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться открытыми кафе и мероприятиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть дожди. Зимой, с ноября по март, погода холоднее, но это время привлекательно для тех, кто хочет избежать толп туристов и насладиться уютной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Белградская крепость
- Здание парламента
- Бывший дворцовый комплекс
- Собор св. Марка
- Княжеский дворец
Описание экскурсииУдивительный Белград В этой экскурсии по Белграду мы собрали все самое главное. Но не только. Ведь любим мы города не за нарядную архитектуру, соборы и монументы. По этим параметрам Белград определенно уступит Амстердаму, Парижу или Брюсселю. Но есть вещи, в которых с Белградом не сравнится ни один другой город мира. Наш Белград — это закат над Дунаем со стен древней крепости и не укладывающиеся в голове удивительные истории, это дикие лебеди, уличные арт-галереи и звуки джаза из потрепанного годами полуразрушенного особняка, уютные книжные кафе и сумасшедшие интерьеры местных баров. Это чашка крепкого кофе на покачивающемся на дунайских волнах понтоне, вальс на набережной под звездным балканским небом и разливающаяся над водой музыка. А еще фантастически доброжелательные люди и бурная, удивительная и непростая история. И самое главное! Помните, давным-давно, в детстве, за каждым углом нас ждали неожиданные открытия и приключения? Так вот здесь именно так. И мы очень хотим всеми этим с вами поделиться! Вас ожидает: Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св. Марка, множество роскошных зданий в стиле сецессион, княжеский дворец и многое другое. Прогуляемся по самой парадной улице города, но и про старинную мощеную булыжником улочку не забудем. Познакомимся с настоящим капитаном и попробуем кое-что, в том числе и весьма неожиданное, из местной кухни. А еще мы найдем множество мест, которые белградцы прячут от посторонних глаз. Мы будем пробираться темным проходом, протискиваться в щели между домами, нырять в парадные и под землю. Мы разыщем потайные сады, арт-галереи, дизайнерский квартал и квартирные бары. А самое главное, мы научим вас находить такие места самостоятельно. Потому что главная прелесть Белграда — вовсе не роскошный сецессион, не Дунайские набережные, сумасшедшие вечеринки или вкусная еда, а вот это ощущение родом из детства, когда за каждым углом ждет тебя что-то удивительное и волшебное. Мы расскажем вам о бурной и очень увлекательной истории города и страны, о том, как веками пересекались здесь разные культуры и что из этого вышло. Поговорим об интересных традициях, городских легендах, но и о современности. Экскурсия у нас с вами индивидуальная. Поэтому рассказывать мы будем о том, что интересно именно вам. Пожалуйста, наденьте на экскурсию удобную обувь. После экскурсии, если у вас останутся силы, мы сможем немного прогуляться по бывшим турецкому и еврейскому кварталам, заглянуть в необычные бары и дойти до знаменитого богемного квартала Скадарлия. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Хочется сказать огромное спасибо очаровательной Эльвире за 2 замечательные экскурсии. Самостоятельно мы бы такого Белграда не увидели, а теперь знаем, какой это разный, красивый и интересный город. Эльвира очень позитивный
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К
Хочется сказать огромное спасибо очаровательной Эльвире за 2 замечательные экскурсии. Самостоятельно мы бы такого Белграда не увидели, а теперь знаем, какой это разный, красивый и интересный город. Эльвира очень позитивный
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D
Дмитрий оставил у нас невероятное впечатление своими знаниями и страстью к экскурсиям. Он ведет туристов по маршрутам, которые не избиты и скрывают множество интересных секретов. Важно отметить его спокойный темп
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Э
Dima was very expressive and clear. He knows a lot about Belgrad. I like the excursion and the places that we visited. As the excursion's description claims, there were also
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С
Очень интересно и подробно освещена история Белграда и Сербии, однозначно индивидуальная экскурсия лучше, чем групповая - ведь можно бесконечно задавать вопросы экскурсоводу о интересующих тебя нюансах, а также попросить больше уделить внимания тому или иному объекту в процессе экскурсии.
Без Юлии мы бы не узнали о Белграде и 20% того, что щнаем теперь❤️ Огромное спасибо 🙏 Семья Гелеверя 🇺🇦🇧🇬🇩🇪
Без Юлии мы бы не узнали о Белграде и 20% того, что щнаем теперь❤️ Огромное спасибо 🙏 Семья Гелеверя 🇺🇦🇧🇬🇩🇪
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О
Экскурсовод Юля показала интересные места Белграда, я взглянула на город по новому. Рассказала о культуре и истории города и Сербии. Спасибо за замечательную экскурсию и внимательное отношение!
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