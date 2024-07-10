На обзорной экскурсии по Белграду шаг за шагом, снимая временные пласты, мы будем погружаться в многотысячную историю Белграда и узнаем, почему за эту местность бились римляне, австрийцы, турки и русские.
Вас ждет неспешная легкая прогулка по центру города, на которой мы познакомимся с тысячелетиями истории Сербии и характером местных жителей.
Вас ждет неспешная легкая прогулка по центру города, на которой мы познакомимся с тысячелетиями истории Сербии и характером местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 17:00
Описание экскурсии
Пестрый, яркий и не похожий ни на один город в мире, Белград ждет вас, чтобы приоткрыть свою историю в домах, колодцах и памятниках, на которые не каждый обратит внимание. Мы не будем угнетать вас кучей имен и дат — шаг за шагом, снимая временные пласты, мы будем погружаться в многотысячную историю Белграда и узнаем, почему за эту местность бились римляне, австрийцы, турки и русские. Наш гид интересно расскажет вам и о характере сербов, народе-кочевнике, и научит принципу «полако» — не торопись, все будет хорошо! За 2,5 часа неспешной прогулки с комфортными остановками мы изучим площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы Белграда. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой воду, головные уборы и используйте солнцезащитный крем.
по воскресеньям в 10:00 и по средам и пятницам в 17:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Республики
- Крепость Калемегдан
- Памятник Победителю
- Кафедральный собор Архангела Михаила
- Главные площади, парки и улицы Белграда
Что включено
- Услуги гида
- Иллюстративные материалы
- Громкоговоритель при больших группах для удобства
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трг Републике, у памятника князю Михаилу
Завершение: Скадарлия, 1
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 10:00 и по средам и пятницам в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой воду
- Головные уборы и используйте солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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