Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ из Белграда в утренние часы. Дорога до Нового Сада занимает около часа. Осмотр достопримечательностей 🏛️, расположенных в центре Нового Сада. Посещение Петроварадинской крепости. Посещение города Сремски Карловци – истоков духовной культуры Сербии, а также края виноделия и меда, осмотр достопримечательностей: Кафедральный собор, Патриархия, музей 🖼 меда, винный погреб с дегустацией. Отправление на живописную Фрушку Гору, осмотр монастырей. В вечерние часы возвращение в Белград. Новый сад был основан в 1694 году, когда сербские купцы создали поселение на противоположном от Петроварадинской крепости берегу Дуная. В XVIII—XIX вв. Нови-Сад стал важным торговым и ремесленным центром, а также центром сербской культуры в регионе, заработав прозвище «сербские Афины». Город 🏙️ был сильно разрушен во время революции 1848-1849 годов, но впоследствии был восстановлен. В настоящее время Нови-Сад является промышленным и финансовым центром сербской экономики, а также крупным культурным центром. Неподалёку от города есть аэропорт. Старинный городок Сремски-Карловцы с населением всего 10 тысяч человек — одно из самых очаровательных мест округа Воеводина и всей Сербии. Его исторический центр — средоточие богато украшенных барочных и неоклассических особняков, изящных церквей и интересных музеев. Гуляя по старым улочкам Сремски-Карловцов, чувствуешь себя словно в 18 веке — тишина провинциального города, почти кукольные домики и уют тенистых площадей. А ещё Сремски-Карловцы — непременный пункт остановки на Винной дороги Сербии: в регионе масса отличных виноделен (только в самом городе аж 17!), в каждой из которых вам предложат продегустировать собственные вина. Обилию же культурных событий может позавидовать иная европейская столица ⭐️ — Фестиваль сбора винограда из них самое главное, привлекающее до ста тысяч туристов ежегодно. Национальный парк 🌳 Фрушка-Гора расположился на территории более 25 тысяч гектаров имеются три горные вершины высотой до 500 метров, на которые устраиваются восхождения, целых 16 средневековых монастырей, живописный правый берег Дуная и множество мест для пикника и отдыха. В национальном парке можно посетить интересный музей, отправиться в пеший или велосипедный поход, совершить экскурсию с проводником и узнать о тонкостях разведения пчёл. И всё это на свежем воздухе, изумительно пахнущем разнотравьем и листвой многочисленных видов деревьев.