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Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора

5
1 отзыв
Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Если вы уже успели познакомиться с столицей ⭐️ Сербии — атмосферным Белградом, то предлагаем вам отправится на автомобильную экскурсию ⛳ по другим интересным локациям страны.

Вам предстоит побывать в «сербских Афинах» и Петроварадинской крепости, погулять по старинным улочкам города Сремски Карловци и попробовать местное сербское вино 🍷, а также подняться на живописную Фрушку гору и осмотреть ее средневековые монастыри.

И все это за один день.
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Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора

Что вы увидите

  • Нови Сад:
  • Достопримечательности в центре города
  • Петроварадинская крепость
  • Сремски Карловци:
  • Кафедральный собор
  • Патриархия
  • Музей меда
  • Винный погреб с дегустацией
  • Фрушка Гора:
  • Монастыри
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ из Белграда в утренние часы. Дорога до Нового Сада занимает около часа. Осмотр достопримечательностей 🏛️, расположенных в центре Нового Сада. Посещение Петроварадинской крепости. Посещение города Сремски Карловци – истоков духовной культуры Сербии, а также края виноделия и меда, осмотр достопримечательностей: Кафедральный собор, Патриархия, музей 🖼 меда, винный погреб с дегустацией. Отправление на живописную Фрушку Гору, осмотр монастырей. В вечерние часы возвращение в Белград.
  • Новый сад был основан в 1694 году, когда сербские купцы создали поселение на противоположном от Петроварадинской крепости берегу Дуная. В XVIII—XIX вв. Нови-Сад стал важным торговым и ремесленным центром, а также центром сербской культуры в регионе, заработав прозвище «сербские Афины». Город 🏙️ был сильно разрушен во время революции 1848-1849 годов, но впоследствии был восстановлен. В настоящее время Нови-Сад является промышленным и финансовым центром сербской экономики, а также крупным культурным центром. Неподалёку от города есть аэропорт.
  • Старинный городок Сремски-Карловцы с населением всего 10 тысяч человек — одно из самых очаровательных мест округа Воеводина и всей Сербии. Его исторический центр — средоточие богато украшенных барочных и неоклассических особняков, изящных церквей и интересных музеев. Гуляя по старым улочкам Сремски-Карловцов, чувствуешь себя словно в 18 веке — тишина провинциального города, почти кукольные домики и уют тенистых площадей. А ещё Сремски-Карловцы — непременный пункт остановки на Винной дороги Сербии: в регионе масса отличных виноделен (только в самом городе аж 17!), в каждой из которых вам предложат продегустировать собственные вина. Обилию же культурных событий может позавидовать иная европейская столица ⭐️ — Фестиваль сбора винограда из них самое главное, привлекающее до ста тысяч туристов ежегодно.
  • Национальный парк 🌳 Фрушка-Гора расположился на территории более 25 тысяч гектаров имеются три горные вершины высотой до 500 метров, на которые устраиваются восхождения, целых 16 средневековых монастырей, живописный правый берег Дуная и множество мест для пикника и отдыха. В национальном парке можно посетить интересный музей, отправиться в пеший или велосипедный поход, совершить экскурсию с проводником и узнать о тонкостях разведения пчёл. И всё это на свежем воздухе, изумительно пахнущем разнотравьем и листвой многочисленных видов деревьев.
    • Что входит
    • услуги русскоговорящего гида
    • трансферы по программе
    Что не входит
    • входные билеты
    • дегустация вин
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
    Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
    Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
    Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора
    Новый Сад, Сремски Карловци, Фрушка Гора

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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    Росинтревел
    Росинтревел
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