1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
«Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
«Нови Сад — столица Автономного края Воеводина»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«На другом — знаменитый Нови-Сад»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«В нижней части ее склонов увидите фруктовые сады и виноградники, поля и пастбища, а наверху — густые широколиственные леса»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Завершает экскурсию знакомство со вторым по значимости сербским городом — Нови-Сад: центр, Петровардинская крепость»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Что вас ожидает: Крепость Петроварадин Пешеходная экскурсия по величественной крепости в сопровождении гида и наслаждение прекрасным панорамным видом на Национальный парк Фрушка Гора, Дунай и город Нови-Сад»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Фрушка Гора – Сремски Карловцы – Нови Сад Ни один визит в Сербию не будет полным без посещения северной сербской провинции Воеводина и без знакомства с совершенно сказочными городами Нови Сад и Сремски Карловцы»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«расположилась на правом берегу реки Дунай, напротив города Нови Сад»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай»
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 мая 2024Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
- ЯЯков26 мая 2024Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
- ТТатьяна25 мая 2024Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
- ЕЕлена26 апреля 2024Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
- ААнна23 апреля 2024Мне очень понравилась программа. Она интересная и не сильно утомительная, я не заметила как пролетели 8 или 9 часов. Посещение
- ННИКОЛАЙ18 апреля 2024гид Дмитрий увлекательно знакомит с историей края и, как местный житель, готов интересно рассказать о жизни современной Сербии. С вниманием
- ППавел15 апреля 2024Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где
- ЕЕкатерина12 апреля 2024Нашу экскурсию проводила Mikica. Атмосфера на экскурсии была очень теплой и после экскурсии остались самые приятные эмоции и воспоминания.
- ЛЛяля7 апреля 2024Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.
- ЕЕлена7 апреля 2024Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Цветы и сады»
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