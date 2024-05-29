Цветы и сады – экскурсии в Белграде

Найдено 14 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
«Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
«Нови Сад — столица Автономного края Воеводина»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«На другом — знаменитый Нови-Сад»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
«В нижней части ее склонов увидите фруктовые сады и виноградники, поля и пастбища, а наверху — густые широколиственные леса»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Винно-гастрономическая экскурсия Нови-сад - Сремские Карловцы
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Петроварадинская крепость Далее нас ожидает прогулка по Петроварадинской крепости с панорамным видом на Дунай и город Нови-Сад, а затем посетим и центр Нови-сада»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
«Завершает экскурсию знакомство со вторым по значимости сербским городом — Нови-Сад: центр, Петровардинская крепость»
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Что вас ожидает: Крепость Петроварадин Пешеходная экскурсия по величественной крепости в сопровождении гида и наслаждение прекрасным панорамным видом на Национальный парк Фрушка Гора, Дунай и город Нови-Сад»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
«Фрушка Гора – Сремски Карловцы – Нови Сад Ни один визит в Сербию не будет полным без посещения северной сербской провинции Воеводина и без знакомства с совершенно сказочными городами Нови Сад и Сремски Карловцы»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«расположилась на правом берегу реки Дунай, напротив города Нови Сад»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай»
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай»
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Маршрут продолжится в городе Нови Сад, где вы посетите Петроварадинскую крепость 17 века, со стен которой открывается прекрасный вид на реку Дунай»
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
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    посещение Петроварадинской крепости и Сремские Карловцы. Лилиана очень подробно рассказывала о событиях и интересных фактах, ответила на все наши многочисленные вопросы! Всё на высоте! Супер! Несмотря на обширную программу, поездка была совсем не утомительной.

  • А
    Анна
    23 апреля 2024
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
    Мне очень понравилась программа. Она интересная и не сильно утомительная, я не заметила как пролетели 8 или 9 часов. Посещение
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    красивых мест сопровождаются историческими фактами и рассказами о жизни в Сербии. Посещение культовых мест было разбавлено кофе в атмосферном кафе в безумно милом городке, обед в шикарном видовом месте с отличной кухней! Поездка с Дмитрием прошла в теплой дружеской атмосфере!)

  • Н
    НИКОЛАЙ
    18 апреля 2024
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
    гид Дмитрий увлекательно знакомит с историей края и, как местный житель, готов интересно рассказать о жизни современной Сербии. С вниманием
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    подобрано место для гастрономической паузы, да и экскурсия в целом хорошо спланирована. За один день Дмитрию удается показать Сербию, в которую хочется вернуться.

  • П
    Павел
    15 апреля 2024
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где
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    мы проезжаем. Маршрут очень живописный, в Сремски-Карловцах и Нови-Сад хорошо сохранившиеся исторические центры, так же заехали на винодельню Ковачич, на дегустацию

    Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события
  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2024
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Нашу экскурсию проводила Mikica. Атмосфера на экскурсии была очень теплой и после экскурсии остались самые приятные эмоции и воспоминания.
  • Л
    Ляля
    7 апреля 2024
    Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
    Очень понравилась экскурсия по северной Сербии. Гид Дубравка профессиональна, интересный рассказчик и легкий в общении человек. Водитель Мики комфортно вел машину. Впечатления от поездки только положительные. Однозначно рекомендую экскурсию. Городки Сремски Карловцы и Нови Сад очень симпатичные.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Цветы и сады»

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Сейчас в Белграде в категории "Цветы и сады" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 60 до 380. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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