По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость

Посетить 3 города за 1 день и продегустировать легендарное местное вино

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На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать города Сербии.

В Сремски-Карловци вы увидите собор 18 века и по желанию попробуете местное вино с густым ягодным вкусом. В Петроварадине полюбуетесь постройками в стиле барокко и побродите по крепости.

А в Нови-Саде погуляете по центру, разглядывая соборы и церкви, и, если захотите, пообедаете в ресторане.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
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Описание

Что вас ожидает

Сремски-Карловци — архитектура и культура Сербии

Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная. Его улицы украшают старинные монументальные здания. Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь.

Дегустация на винодельне

Вы посетите одну из старейших виноделен с 200-летней традицией. По желанию попробуете широко известное вино Bermet. Это десертное вино — фирменное блюдо винодельческого региона Фрушка-Гора.

Петроварадин — город в крепости

По дороге в Нови-Сад мы заедем в знаменитую крепость, построенную австрийцами в 18 веке на берегу Дуная. Внутри крепости находится небольшой городок в стиле барокко — Петроварадин.

Прогулка по Нови-Саду

В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор. По желанию зайдёте пообедать в уютный ресторан.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Винная дегустация — около €5,5 с человека
  • Обед в Нови-Саде — по желанию
  • Посещение музеев — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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