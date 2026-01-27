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По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость

Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Представьте себя путешественником по дорогам Сербии, где каждый поворот открывает страницы истории.

В Сремски-Карловци вас встретят монументальные здания 18 века и уникальная возможность дегустировать легендарное вино Bermet.

Далее, путь приведет вас к
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крепости Петроварадин, где барокко и история переплетаются в едином ритме. Завершит ваше путешествие Нови-Сад - город свободы и архитектурных шедевров. Возможность пообедать в местном ресторане добавит впечатлений. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Сербией, ее культурой и историей

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🏰 Посещение исторических крепостей и городов
  • 🍷 Дегустация уникальных сербских вин
  • 🏛 Прогулка по архитектурным памятникам
  • 🍽 Возможность обеда в местных ресторанах
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость

Что можно увидеть

  • Собор Святого Николая
  • Патриаршество
  • Семинария
  • Гимназия
  • Крепость Петроварадин
  • Площадь Свободы
  • Католическая церковь
  • Ратуша
  • Дворец епископа
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Сремски-Карловци — архитектура и культура Сербии

Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная. Его улицы украшают старинные монументальные здания. Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь.

Дегустация на винодельне

Вы посетите одну из старейших виноделен с 200-летней традицией. По желанию попробуете широко известное вино Bermet. Это десертное вино — фирменное блюдо винодельческого региона Фрушка-Гора.

Петроварадин — город в крепости

По дороге в Нови-Сад мы заедем в знаменитую крепость, построенную австрийцами в 18 веке на берегу Дуная. Внутри крепости находится небольшой городок в стиле барокко — Петроварадин.

Прогулка по Нови-Саду

В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор. По желанию зайдёте пообедать в уютный ресторан.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Винная дегустация — около €8 с человека
  • Обед в Нови-Саде — по желанию
  • Посещение музеев — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Виктория
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде. Наша семья осталась под приятным впечатлением от общения с Сашей. Это была вторая экскурсия у него. Выбирали по отзывам. Сначала взяли обзорную, а потом и эту. Обязательно будем рекомендовать его.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде.
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Н
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше всяких похвал) Саша интересный и легкий в общении человек. Сербия-ванлав!!!
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше+2
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше
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Svetlana
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только по теме экскурсии,но по истории Сербии и современной жизни страны.
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только+2
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только
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в
Очень интересная экскурсия, нам все понравилось, посмотрели основные достопримечательности. гид супер - вся информация очень структурирована, Саша интересный рассказчик и приятный человек
Очень интересная экскурсия, нам все понравилось, посмотрели основные достопримечательности. гид супер - вся информация очень структурирована,
Очень интересная экскурсия, нам все понравилось, посмотрели основные достопримечательности. гид супер - вся информация очень структурирована,
Очень интересная экскурсия, нам все понравилось, посмотрели основные достопримечательности. гид супер - вся информация очень структурирована,
Очень интересная экскурсия, нам все понравилось, посмотрели основные достопримечательности. гид супер - вся информация очень структурирована,
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Михаил
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
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К
Прекрасный день по чудесным местам со славным спутником! Понять и полюбить Сербию! и обязательно вернуться! Спасибо!
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