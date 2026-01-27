Представьте себя путешественником по дорогам Сербии, где каждый поворот открывает страницы истории.В Сремски-Карловци вас встретят монументальные здания 18 века и уникальная возможность дегустировать легендарное вино Bermet.Далее, путь приведет вас к

крепости Петроварадин, где барокко и история переплетаются в едином ритме. Завершит ваше путешествие Нови-Сад - город свободы и архитектурных шедевров. Возможность пообедать в местном ресторане добавит впечатлений. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Сербией, ее культурой и историей

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €338 за экскурсию

Ваш гид в Белграде

Описание экскурсии

Сремски-Карловци — архитектура и культура Сербии

Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная. Его улицы украшают старинные монументальные здания. Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь.

Дегустация на винодельне

Вы посетите одну из старейших виноделен с 200-летней традицией. По желанию попробуете широко известное вино Bermet. Это десертное вино — фирменное блюдо винодельческого региона Фрушка-Гора.

Петроварадин — город в крепости

По дороге в Нови-Сад мы заедем в знаменитую крепость, построенную австрийцами в 18 веке на берегу Дуная. Внутри крепости находится небольшой городок в стиле барокко — Петроварадин.

Прогулка по Нови-Саду

В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор. По желанию зайдёте пообедать в уютный ресторан.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы