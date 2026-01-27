По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Представьте себя путешественником по дорогам Сербии, где каждый поворот открывает страницы истории.
В Сремски-Карловци вас встретят монументальные здания 18 века и уникальная возможность дегустировать легендарное вино Bermet.
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крепости Петроварадин, где барокко и история переплетаются в едином ритме. Завершит ваше путешествие Нови-Сад - город свободы и архитектурных шедевров. Возможность пообедать в местном ресторане добавит впечатлений. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Сербией, ее культурой и историей
Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная. Его улицы украшают старинные монументальные здания. Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь.
Дегустация на винодельне
Вы посетите одну из старейших виноделен с 200-летней традицией. По желанию попробуете широко известное вино Bermet. Это десертное вино — фирменное блюдо винодельческого региона Фрушка-Гора.
Петроварадин — город в крепости
По дороге в Нови-Сад мы заедем в знаменитую крепость, построенную австрийцами в 18 веке на берегу Дуная. Внутри крепости находится небольшой городок в стиле барокко — Петроварадин.
Прогулка по Нови-Саду
В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор. По желанию зайдёте пообедать в уютный ресторан.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Винная дегустация — около €8 с человека
Обед в Нови-Саде — по желанию
Посещение музеев — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
–
1
–
Виктория
Отличная экскурсия. Саша рассказывал интересно, увлекательно и доступно. Время пролетело быстро. Порекомендовал хорошие рестораны в Белграде. Наша семья осталась под приятным впечатлением от общения с Сашей. Это была вторая экскурсия у него. Выбирали по отзывам. Сначала взяли обзорную, а потом и эту. Обязательно будем рекомендовать его.
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Н
Надежда
Огромная благодарность Саше за прекрасно проведенный день!!! Чудесный Нови-Сад, Сремски-Карловци, гора Фрушка, винодельня с дегустацией, выше всяких похвал) Саша интересный и легкий в общении человек. Сербия-ванлав!!!
+2
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Svetlana
Экскурсию с Александром можно назвать увлекательным путешествием! Очень интересно,познавательно,с юмором. Лёгкое общение, много информации не только по теме экскурсии,но по истории Сербии и современной жизни страны.
+2
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в
виктория
Очень интересная экскурсия, нам все понравилось, посмотрели основные достопримечательности. гид супер - вся информация очень структурирована, Саша интересный рассказчик и приятный человек
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Михаил
Отличная экскурсия. Красивые и интересные места, уютные городки и вкусная еда в отличной компании с организатором. Спасибо, Саша!
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К
Кулькова
Прекрасный день по чудесным местам со славным спутником! Понять и полюбить Сербию! и обязательно вернуться! Спасибо!
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