На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать города Сербии. В Сремски-Карловци вы увидите собор 18 века и по желанию попробуете местное вино с густым ягодным вкусом. В Петроварадине полюбуетесь постройками в стиле барокко и побродите по крепости. А в Нови-Саде погуляете по центру, разглядывая соборы и церкви, и, если захотите, пообедаете в ресторане.

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Описание

Что вас ожидает

Сремски-Карловци — архитектура и культура Сербии

Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная. Его улицы украшают старинные монументальные здания. Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь.

Дегустация на винодельне

Вы посетите одну из старейших виноделен с 200-летней традицией. По желанию попробуете широко известное вино Bermet. Это десертное вино — фирменное блюдо винодельческого региона Фрушка-Гора.

Петроварадин — город в крепости

По дороге в Нови-Сад мы заедем в знаменитую крепость, построенную австрийцами в 18 веке на берегу Дуная. Внутри крепости находится небольшой городок в стиле барокко — Петроварадин.

Прогулка по Нови-Саду

В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор. По желанию зайдёте пообедать в уютный ресторан.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы