Посетить 3 города за 1 день и продегустировать легендарное местное вино
В Сремски-Карловци вы увидите собор 18 века и по желанию попробуете местное вино с густым ягодным вкусом. В Петроварадине полюбуетесь постройками в стиле барокко и побродите по крепости.
А в Нови-Саде погуляете по центру, разглядывая соборы и церкви, и, если захотите, пообедаете в ресторане.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Сремски-Карловци — архитектура и культура Сербии
Город расположен на склонах горы Фрушки и на берегу Дуная. Его улицы украшают старинные монументальные здания. Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь.
Дегустация на винодельне
Вы посетите одну из старейших виноделен с 200-летней традицией. По желанию попробуете широко известное вино Bermet. Это десертное вино — фирменное блюдо винодельческого региона Фрушка-Гора.
Петроварадин — город в крепости
По дороге в Нови-Сад мы заедем в знаменитую крепость, построенную австрийцами в 18 веке на берегу Дуная. Внутри крепости находится небольшой городок в стиле барокко — Петроварадин.
Прогулка по Нови-Саду
В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор. По желанию зайдёте пообедать в уютный ресторан.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества путешественников. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Винная дегустация — около €5,5 с человека
- Обед в Нови-Саде — по желанию
- Посещение музеев — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.