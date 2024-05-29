нови сад – экскурсии в Белграде

Найдено 12 экскурсий в категории «нови сад» в Белграде на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Воеводина за день: Нови-Сад, крепость Петроварадин и монастырь Фрушка-Гора
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в историю и культуру Сербии с экскурсией по Фрушке Горе, Сремским Карловцам и Новому Саду. Вас ждут уникальные впечатления
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: путешествие по Воеводине
Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Белграда - удобство и надежность
Встреча в аэропорту с именной табличкой и комфортный трансфер до вашего отеля или другого пункта назначения
Начало: В а/п «Никола Тесла»
1 июля в 00:30
2 июля в 00:30
60 за всё до 50 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гастротур в Воеводину: Нови-Сад, Сремски-Карловци, Фрушка-Гора
Начало: Рецепшен отеля туристов
Расписание: Ежедневно, в утренние часы
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Сербия для своих: Нови Сад и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Всё информацилнно,много интересного и полезного по истории и православию,понравились все места,хочется приехать ра более продолжительный отлых в термах и Нови-сад.
  • Я
    Яков
    26 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Всё очень понравилось! Было весьма душевно, практично, интересно и увлекательно! Всем советуем!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
    Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Индивидуальный тур: Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Фантастически познавательная экскурсия. Посетили два монастыря на Фрушка Гора: Крушедол и Ново Хопово, затем прогулка по исторической части Нови Сад,
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    посещение Петроварадинской крепости и Сремские Карловцы. Лилиана очень подробно рассказывала о событиях и интересных фактах, ответила на все наши многочисленные вопросы! Всё на высоте! Супер! Несмотря на обширную программу, поездка была совсем не утомительной.

  • А
    Анна
    23 апреля 2024
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
    Мне очень понравилась программа. Она интересная и не сильно утомительная, я не заметила как пролетели 8 или 9 часов. Посещение
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    красивых мест сопровождаются историческими фактами и рассказами о жизни в Сербии. Посещение культовых мест было разбавлено кофе в атмосферном кафе в безумно милом городке, обед в шикарном видовом месте с отличной кухней! Поездка с Дмитрием прошла в теплой дружеской атмосфере!)

  • O
    Oksana
    23 апреля 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Заказывала экскурсию для родителей, чтобы познакомились с Сербией, а не только с Белградом. Вернулись с экскурсии в полном восторге, очень
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    понравился гид, рассказанный им материал, маршрут экскурсии, была организована дегустация вина на винодельне, надегустировались и купили вино))) Рекомендуем Сашу как гида и эту экскурсию, ставим 5+!

  • Н
    НИКОЛАЙ
    18 апреля 2024
    Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
    гид Дмитрий увлекательно знакомит с историей края и, как местный житель, готов интересно рассказать о жизни современной Сербии. С вниманием
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    подобрано место для гастрономической паузы, да и экскурсия в целом хорошо спланирована. За один день Дмитрию удается показать Сербию, в которую хочется вернуться.

  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось.
  • П
    Павел
    15 апреля 2024
    Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
    Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где
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    мы проезжаем. Маршрут очень живописный, в Сремски-Карловцах и Нови-Сад хорошо сохранившиеся исторические центры, так же заехали на винодельню Ковачич, на дегустацию

    Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие событияМы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «нови сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
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  3. Большое путешествие на север Сербии
  4. Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
  5. Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
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  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "нови сад" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 60 до 380. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «нови сад», 129 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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