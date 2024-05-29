читать дальше мы проезжаем. Маршрут очень живописный, в Сремски-Карловцах и Нови-Сад хорошо сохранившиеся исторические центры, так же заехали на винодельню Ковачич, на дегустацию

Мы ездили с гидом Лиляной, очень понравилась поездка, Лиляна много знает про историю Сербии, какие события происходили на местности, где