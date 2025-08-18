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По Белграду на автомобиле

Гид расскажет интересные факты о Белграде на индивидуальной экскурсии на машине
Во время автомобильно — пешеходной экскурсии, я поделюсь с вами интересными фактами о Белграде, вы увидите главные «визитки» города и узнаете больше о культурных особенностях и традициях Сербии.
5
1 отзыв
По Белграду на автомобиле
По Белграду на автомобиле
По Белграду на автомобиле

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Район Нови-Београд и парк Топчидер — один из старейших парков Белграда;
  • Храм Святого Саввы — самый большой православный собор, расположенный на Балканском полуострове;
  • Русская церковь находится в непосредственной близости от сербского православного храма святого Марка в Ташмайданском парке и имеет статус подворья Русской православной церкви; Церковь Св. Марка, • Здание Национального Парламента — одно из самых ярких зданий Белграда;
  • Студенческая площадь — площадь и одноимённый квартал в центре Белграда. Название площади объяснимо тем, что она расположена вблизи многих зданий образовательных учреждений;
  • Площадь Республики — излюбленное место всех отдыхающих жителей Белграда, а также туристов;
  • Студенческая площадь — площадь и одноимённый квартал в центре Белграда. Название площади объяснимо тем, что она расположена вблизи многих зданий образовательных учреждений;
  • Пешеходная улица Кнеза Михаила — главная пешеходная улица Белграда, обязательное место посещение каждого гостя столицы Сербии;
  • Парк Калемегдан является не только самым красивым парком Белграда, но и также и одним из старейших парков Европы;
  • Белградская крепость — историко-культурный памятник Белграда. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности с туристом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Новый Белград
  • Парк Топчидер
  • Храм Святого Саввы
  • Русская церковь
  • Церковь Св. Марка
  • Парламент Сербии
  • Теразие
  • Площадь Республики
  • Студенческая площадь
  • Пешеходная улица Кнеза Михаила
  • Парк Калемегдан
  • Белградская крепость
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Спасибо Споменке за очень интересную экскурсию! Благодаря ей за несколько часов пересадки в Белграде удалось познакомиться с основными достопримечательносями и увидеть разные районы этого города с его богатой историей. Экскурсия насыщенная, но в то же время Споменка ведет ее в комфортном темпе и в приятной дружеской атмосфере.
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