Во время автомобильно — пешеходной экскурсии, я поделюсь с вами интересными фактами о Белграде, вы увидите главные «визитки» города и узнаете больше о культурных особенностях и традициях Сербии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Район Нови-Београд и парк Топчидер — один из старейших парков Белграда;
- Храм Святого Саввы — самый большой православный собор, расположенный на Балканском полуострове;
- Русская церковь находится в непосредственной близости от сербского православного храма святого Марка в Ташмайданском парке и имеет статус подворья Русской православной церкви; Церковь Св. Марка, • Здание Национального Парламента — одно из самых ярких зданий Белграда;
- Студенческая площадь — площадь и одноимённый квартал в центре Белграда. Название площади объяснимо тем, что она расположена вблизи многих зданий образовательных учреждений;
- Площадь Республики — излюбленное место всех отдыхающих жителей Белграда, а также туристов;
- Студенческая площадь — площадь и одноимённый квартал в центре Белграда. Название площади объяснимо тем, что она расположена вблизи многих зданий образовательных учреждений;
- Пешеходная улица Кнеза Михаила — главная пешеходная улица Белграда, обязательное место посещение каждого гостя столицы Сербии;
- Парк Калемегдан является не только самым красивым парком Белграда, но и также и одним из старейших парков Европы;
- Белградская крепость — историко-культурный памятник Белграда. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Новый Белград
- Парк Топчидер
- Храм Святого Саввы
- Русская церковь
- Церковь Св. Марка
- Парламент Сербии
- Теразие
- Площадь Республики
- Студенческая площадь
- Пешеходная улица Кнеза Михаила
- Парк Калемегдан
- Белградская крепость
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо Споменке за очень интересную экскурсию! Благодаря ей за несколько часов пересадки в Белграде удалось познакомиться с основными достопримечательносями и увидеть разные районы этого города с его богатой историей. Экскурсия насыщенная, но в то же время Споменка ведет ее в комфортном темпе и в приятной дружеской атмосфере.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии на «По Белграду на автомобиле»
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомьтесь - Белград
Места, истории и настроение города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
14 авг в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
Альтернативный Белград
Погрузиться в творческую жизнь «Берлина на Балканах» и прогуляться по его главным арт-локациям
Начало: В центре города, возле отеля «Москва»
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
от €82 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборБелград - не открытка: знакомство с сербской столицей
Начало: Сербия, Белград, Таковская улица, 4
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €84 за всё до 6 чел.
€260 за экскурсию