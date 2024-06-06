Религиозные экскурсии по святым местам Белграда

Найдено 40 экскурсий в категории «Святые места» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
«Кроме того, в программе будет величественная церковь Св»
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
«Мы увидим все главные достопримечательности города: Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание Парламента, княжеский дворец, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Белград - город на границе двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
260 отзывов
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
«Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 5 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
«Кафедральный собор Святого Архангела Михаила — я расскажу, как он строился, разрушался и восстанавливался вновь на протяжении своей длинной истории»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 5 чел.
Белград - всё и сразу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 155 за всё до 4 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
«Саввы, самый большой православный храм в мире»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
«Зайти в спрятанную в крепости церковь Ружица, где находится оригинальные люстры из сабель и пуль, своды которой расписаны русским художником»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Удивительный Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
«единственной в Белграде мечетью и другими зданиями османского периода,»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«Монастырь Манасия — настоящий средневековый замок»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Монастырь на Сербской Святой горе»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Посетите центральный парк Топчидер и храм Святого Саввы — самый большой православный храм в мире»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
«А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, храм династии Карагеоргиевичей»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
«А в парке Ташмайдан я покажу вам храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
«Мы встретимся с вами у собора Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 240 за всё до 5 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
«Храм Святого Саввы, где вас ждёт история о том, как Савва создал котов для борьбы с мышами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
«На примере ключевых достопримечательностей сербской столицы мы поймём, какую роль сыграли религия и культура в дружбе наших народов»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Далее отправимся на Опленац, где посетим главную достопримечательность этого места — храм Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
«Зайдете в русскую церковь и в самый большой на Балканах храм Святого Саввы»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в монастырь 15 века, расположенный в удивительно живописном месте: в объятиях лесистых горных склонов, рядом с рекой Ресава»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«Посетив монастырь Манасия, вы увидите средневековую крепость с одиннадцатью высокими башнями и прочные оборонительные сооружения для защиты монастыря от неприятелей»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Монастырь Крушедол — памятник культуры Сербии исключительного значения Был создан в начале XVI века, основатель монастыря Георгие Бранкович (епископ Максим)»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
125 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
300 за экскурсию
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
240 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
290 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Путешествие по Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Рача — построенный в 13 веке, он несколько раз разрушался и заново отстраивался»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
499 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • D
    Darya
    4 июня 2024
    Белград - город на границе двух культур
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
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    другом, который знает о городе всё и даже больше. Дмитрий показал нам не только основные достопримечательности, но и те места, которые обычно не видят туристы. Он рассказывал так увлекательно, что время пролетело незаметно, а мы искренне влюбились в город и в жителей. Большое спасибо за такое погружение в атмосферу Белграда! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город по-настоящему!

  • С
    Станислав
    29 мая 2024
    Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
    Очень интересная экскурсия, как будто переносящая тебя во времени на 100 лет назад. Весьма познавательно, интересно, не скучно. Строго рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Белград - первое свидание
  3. О Белграде - везде и обо всём
  4. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  5. Белград - город на границе двух культур
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Святые места" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 25 до 499. Туристы уже оставили гидам 907 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 40 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 907 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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