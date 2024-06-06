1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
«Кроме того, в программе будет величественная церковь Св»
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
«Мы увидим все главные достопримечательности города: Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание Парламента, княжеский дворец, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€98 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
«Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
«Кафедральный собор Святого Архангела Михаила — я расскажу, как он строился, разрушался и восстанавливался вновь на протяжении своей длинной истории»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
«Саввы, самый большой православный храм в мире»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
«Зайти в спрятанную в крепости церковь Ружица, где находится оригинальные люстры из сабель и пуль, своды которой расписаны русским художником»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
«единственной в Белграде мечетью и другими зданиями османского периода,»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«Монастырь Манасия — настоящий средневековый замок»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«Монастырь на Сербской Святой горе»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Посетите центральный парк Топчидер и храм Святого Саввы — самый большой православный храм в мире»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
«А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, храм династии Карагеоргиевичей»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
«А в парке Ташмайдан я покажу вам храм Святого Марка и русскую церковь Святой Троицы, где перезахоронен генерал Врангель»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
«Мы встретимся с вами у собора Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
«Храм Святого Саввы, где вас ждёт история о том, как Савва создал котов для борьбы с мышами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
«На примере ключевых достопримечательностей сербской столицы мы поймём, какую роль сыграли религия и культура в дружбе наших народов»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Далее отправимся на Опленац, где посетим главную достопримечательность этого места — храм Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
«Зайдете в русскую церковь и в самый большой на Балканах храм Святого Саввы»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в монастырь 15 века, расположенный в удивительно живописном месте: в объятиях лесистых горных склонов, рядом с рекой Ресава»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«В Нови-Саде вы прогуляетесь по площади Свободы и увидите католическую церковь, ратушу, Дворец епископа и Кафедральный собор»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«Посетив монастырь Манасия, вы увидите средневековую крепость с одиннадцатью высокими башнями и прочные оборонительные сооружения для защиты монастыря от неприятелей»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Монастырь Крушедол — памятник культуры Сербии исключительного значения Был создан в начале XVI века, основатель монастыря Георгие Бранкович (епископ Максим)»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
€125 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Во время этой экскурсии вы побываете в национальном парке Фрушка Гора с богатой историей и шестнадцатью монастырями, превратившими это место в духовный центр для сербов в изгнании»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Рача — построенный в 13 веке, он несколько раз разрушался и заново отстраивался»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€499 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
- DDarya4 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
- ИИлья4 июня 2024Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
- ККсения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
- ТТина3 июня 2024Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ААндрей29 мая 2024Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
- ССтанислав29 мая 2024Очень интересная экскурсия, как будто переносящая тебя во времени на 100 лет назад. Весьма познавательно, интересно, не скучно. Строго рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Святые места»
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