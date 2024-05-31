Храм Святого Саввы – экскурсии в Белграде

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Святого Саввы» в Белграде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
  • М
    Мила
    24 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
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    на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
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    Белграде и было очень удобно, что забрали и вернули) обратно в аэропорт. Была в Белграде в 2007 году. И мне было интересно, как изменился город за эти 17! лет. Лиляна так сильно любит свой город и прислушалась к моему пожеланию - сравнить город 2007 и 2024 годов, что наше путешествие во времени пролетело быстро, но очень насыщенно. Мы погуляли по Земуну, зашли на рынок, где я поела первый раз клубники в этом году, конечно Лиляна рассказала историю и показала исторические объекты. Потом поехали в Белград, всю дорогу Лиляна рассказывала истории, новости, факты и это было очень увлекательно. Конечно мы прогулялись по центру Белграда, перекусили на улице Скадарлия (Лиляна порекомендовала из сербской кухни то, что я еще не пробовала: удивительным образом фаршированный перец и чернослив в беконе), посмотрели на новый район города с Калемегдан и зашли с собор св. Саввы. Лиляна- очень интересный рассказчик, вежливый и аккуратный водитель, она учла мои пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
  • A
    Aleksei
    19 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Экскурсия в Белграде превзошла все мои ожидания! Я получила массу положительных эмоций, узнала много нового и интересного. Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Благодарю от души Илинку за прекрасные 3 дня вместе и знакомство с Белградом, Ресавскими местами, Фрушка Гора и Нови Сад!
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    Уникальные знания и истории, и интересных фактов, и совершенно разных точек зрения на одни и те же события! Дружелюбие, веселье, внимательность, забота, лучшие советы и рекомендации - то мало, за что говорю: Огромное Спасибо! Советую!!! С радостью вернусь еще в Белград и продолжу изучать красивую Сербию вместе с Илинкой! ❤️

  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене Узнала много нового, Егор излагал увлекательно, хорошим языком, эмоционально. Рекомендую!
    Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Заказывал 2 экскурсии по Белграду:"Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда" и "Две тысячи лет Белграда — экскурсия
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    в мини-группе". Аналогичный отзыв есть и во второй экскурсии. Обе экскурсии - это обзорные пешеходные экскурсии/прогулки по Белграду, просто по разным местам и разбитые на 2 дня (так как, каждая длится 2,5-3 часа, то есть, суммарно под 6 часов, а за 1 день это не очень комфортно). Рекомендую брать именно 2 эти экскурсии, а не какую-либо одну, так как, они обе, в совокупности дополняют друг друга и позволяют посмотреть все основные достопримечательности Белграда. Организованно все отлично: Гид в обоих случаях - это Егор. Есть его фото прям на том месте, где будет встреча и описание, как дойти/доехать до места, не найти невозможно. Егор очень вежливый, тактичный человек, с хорошими знаниями сербской истории в целом и истории, касающейся непосредственно Белграда и его достопримечательностей, в частности. Группа была небольшая, на дополнительные вопросы, все желающие получили свои ответы. В том числе на вопросы о стране и городе, напрямую не касающиеся экскурсии. Были осмотрены основные достопримечательности города, перемещение группы сопровождалось исчерпывающими описаниями каждой из них (в том числе экскурсом в историю), с показом фотографий и картинок для большей наглядности. Маршрут продуман. Я для себя минусов не нашел. Все понравилось, рекомендую.

  • A
    Alexandr
    2 мая 2024
    Все краски Белграда
    Очень понравилась экскурсия. Ирина отличный гид, посетили много интересных мест кроме центра Белграда, уютные и не туристические уголки, сделали отличные
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    фото. Ирина угостила нас мороженым, в небольшой кондитерской, где его производят по оригинальной рецептуре более 40 лет! Видно, что работа ей нравится, экскурсии проводит увлеченно и от души. Рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Храм Святого Саввы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Красивейшие места Белграда
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  4. Узнай Белград, брате
  5. Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
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  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Храм Святого Саввы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 257. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Святого Саввы», 96 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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