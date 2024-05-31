1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ААрина25 мая 2024Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
- ММила24 мая 2024Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
- ЮЮлия21 мая 2024Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
- ИИгорь20 мая 2024Лиляна очень хороший гид, которые знает не только Белград, как город в котором она живем, но и всю историю Сербии, начиная с образования государства и до наших дней.
- AAleksei19 мая 2024Экскурсия в Белграде превзошла все мои ожидания! Я получила массу положительных эмоций, узнала много нового и интересного. Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!
- ООльга10 мая 2024Благодарю от души Илинку за прекрасные 3 дня вместе и знакомство с Белградом, Ресавскими местами, Фрушка Гора и Нови Сад!
- ККсения8 мая 2024Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене Узнала много нового, Егор излагал увлекательно, хорошим языком, эмоционально. Рекомендую!
- ЕЕвгений5 мая 2024Заказывал 2 экскурсии по Белграду:"Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда" и "Две тысячи лет Белграда — экскурсия
- AAlexandr2 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Ирина отличный гид, посетили много интересных мест кроме центра Белграда, уютные и не туристические уголки, сделали отличные
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Храм Святого Саввы»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
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