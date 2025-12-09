Описание экскурсииДля всех, кто любит хорошее вино, красивые пейзажи, вкусную еду и интересные истории Жители Сербии уверены: если хочешь понять их страну — сядь за стол и выпей сербское вино. И лучшее место для этого — Срем и Фрушка Гора. Вот туда мы с вами сегодня и отправимся. И вовсе не потому, что местным виноградникам уже пару тысяч лет и посажены в строгом соответствии с легендами то ли по приказу римских императоров, то ли по благословению христианских святых. А потому, что в Среме невозможно красиво, вкусно, интересно, а некоторые местные вина - автохтонный Probus, игристый Grašac, Riesling, Merlot - чертовски хороши и ценимы знатоками и эстетами во всем мире. И конечно, Бермет, в состав которого входят более двадцати трав и специй и который подавали при дворе Габсбургов. Ну и, поговаривают, на “Титанике”. Мы с вами будем дегустировать лучшие вина на наших любимых винодельнях, гулять по очаровательному городку Сремски-Карловци и сливовым садам средневекового ортодоксального монастыря, разглядывать фрески - не зря же мы путешествуем по “Сербскому Афону”. Станем общаться с чудесными увлеченными людьми, слушать удивительные истории, любоваться зелеными холмами, маленькими деревушками с ухоженными домикам, виноградниками и цветущими палисадниками. И снова дегустировать прекрасные вина. А пообедаем мы - и роскошно, по-сербски - в настоящем семейном трактире бараньей ножкой, плескавицами, чевапи, свежей форелью и всем, чем душа пожелает. И все это вместе - самый приятный способ познакомиться с культурой Сербии. Вот такой у нас с вами будет день - гедонизма, любви к себе и полного согласия с окружающим миром. Скажите, а вас никогда не посещало желание обзавестись виноградником и посвятить свою жизнь этому красивому и благородному делу?:) А если вы профессионал или собираетесь серьезно погрузиться в эту благородную сферу, если для вас важно не только попробовать лучшие вина, но и пообщаться с их создателями о тонкостях ремесла, посмотрите наш тур по винодельням, созданный специально для вас. Что мы увидим: главные достопримечательности и винодельни В нашей с вами винной экскурсии по Сербии, конечно, в первую очередь будут выдающиеся винодельни. Но не только. Мы увидим: Сремски-Карловци - самый винодельческий и один из самых живописных городков Сербии; фонтан “Четыре льва”; часовню Богоматери Мира, в которой была поставлена финальная точка в Великой турецкой войне и присутствии Османской империи в Центральной Европе; ортодоксальный кафедральный собор Святого Николая; старинную аптеку с изготовленным в Венеции интерьером; не менее двух виноделен с дегустациями плюс экскурсия по одной из них: - Vinarija Vinum, винодельня с множеством международных наград, первые в Сербии производители игристого Grašac и одного из лучших в стране Bermet (белый и красный) - Vinarija Kiš, старейшая в Среме семейная винодельня с наградами за Rose, Bermet и отличный Portugieser, - Vinarija Deurić, винодельня с сильным акцентом на терруар, с международными наградами и современным стилем вин - или Vinarija семьи Živanović с пасекой, здесь производят вино уже на протяжении семи поколений; мастерскую керамиста; патриарший дворец и духовную семинарию; средневековый ортодоксальный монастырь Язак; семейный трактир “Старый Орах” и многое другое. А если нам повезет с днем недели, мы завершим наше путешествие на еще одной винодельне - в настоящем поместье со старой мельницей, виноградниками, прудом с карпами и живописным садом. А главное - с чудесными хозяевами. Что мы сделаем: от дегустаций до раскрытия тайн прошлого Расположившись на террасе с видом на виноградники или в старинном винном погребе, мы перепробуем самые разные вина — от выдающихся игристых и ароматных рислингов до розе, редкого автохтонного Probus и легендарного бермета. В уютном семейном трактире отдадим должное домашней сербской кухне - от чорбы, караджорджева шницеля, гуляша, колбасицы, плескавицы, домашнего бекона до карпа и форели. И не забудем про айвовый бренди - Dunja. Попробуем швабский кекс куглоф или гугельхупф, у которого есть даже собсвенный национальных масштабов фестиваль Выпьем воды из фонтана… или не выпьем. Зависит от вас. Познакомимся с прекрасными интересными людьми и с сербскими традициями гостеприимства. Разгадаем несколько тайн далекого прошлого. Выберем лучшие подарки, какие только можно привезти из Сербии И снова выпьем отличного вина. Потому что, как утверждал Черчилль, в вине - мудрость, а в воде - микробы. Что мы узнаем: от истории до секретов винопития Научимся подбирать вина к блюдам, правильно дегустировать, слушать и описывать вино, читать этикетку. А еще мы поделимся с вами маленькими секретами сервировки. Немного поговорим об истории Сербии от римских времен и Османского владычества и до наших дней. Познакомимся со швабскими традициями. Узнаем, как живут сегодня люди вне больших городов, как они относятся к религии, о чем мечтают, как отмечают праздники, какие традиции до сих пор сохраняют в семьях и как сочетают старое и новое в своей жизни. Услышим множество удивительных и забавных историй. Какое отношение король Артур и его рыцари имеют к Сремски-Карловцам? А британский тогда еще принц Чарльз с принцессой Камиллой? Как завтрак может убить наповал? Как не превратиться в вампира, и кто такие вукодлаки? Непременно узнаем!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- -услуги гида
- -трансфер
- -дегустация 6-7 вин и закуски
Что не входит в цену
- -остальные напитки и еда
Место начала и завершения?
Мы встретим вас около вашего отеля в Белграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
