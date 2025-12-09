Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Для всех, кто любит хорошее вино, красивые пейзажи, вкусную еду и интересные истории Жители Сербии уверены: если хочешь понять их страну — сядь за стол и выпей сербское вино. И лучшее место для этого — Срем и Фрушка Гора. Вот туда мы с вами сегодня и отправимся. И вовсе не потому, что местным виноградникам уже пару тысяч лет и посажены в строгом соответствии с легендами то ли по приказу римских императоров, то ли по благословению христианских святых. А потому, что в Среме невозможно красиво, вкусно, интересно, а некоторые местные вина - автохтонный Probus, игристый Grašac, Riesling, Merlot - чертовски хороши и ценимы знатоками и эстетами во всем мире. И конечно, Бермет, в состав которого входят более двадцати трав и специй и который подавали при дворе Габсбургов. Ну и, поговаривают, на “Титанике”. Мы с вами будем дегустировать лучшие вина на наших любимых винодельнях, гулять по очаровательному городку Сремски-Карловци и сливовым садам средневекового ортодоксального монастыря, разглядывать фрески - не зря же мы путешествуем по “Сербскому Афону”. Станем общаться с чудесными увлеченными людьми, слушать удивительные истории, любоваться зелеными холмами, маленькими деревушками с ухоженными домикам, виноградниками и цветущими палисадниками. И снова дегустировать прекрасные вина. А пообедаем мы - и роскошно, по-сербски - в настоящем семейном трактире бараньей ножкой, плескавицами, чевапи, свежей форелью и всем, чем душа пожелает. И все это вместе - самый приятный способ познакомиться с культурой Сербии. Вот такой у нас с вами будет день - гедонизма, любви к себе и полного согласия с окружающим миром. Скажите, а вас никогда не посещало желание обзавестись виноградником и посвятить свою жизнь этому красивому и благородному делу?:) А если вы профессионал или собираетесь серьезно погрузиться в эту благородную сферу, если для вас важно не только попробовать лучшие вина, но и пообщаться с их создателями о тонкостях ремесла, посмотрите наш тур по винодельням, созданный специально для вас. Что мы увидим: главные достопримечательности и винодельни В нашей с вами винной экскурсии по Сербии, конечно, в первую очередь будут выдающиеся винодельни. Но не только. Мы увидим: Сремски-Карловци - самый винодельческий и один из самых живописных городков Сербии; фонтан “Четыре льва”; часовню Богоматери Мира, в которой была поставлена финальная точка в Великой турецкой войне и присутствии Османской империи в Центральной Европе; ортодоксальный кафедральный собор Святого Николая; старинную аптеку с изготовленным в Венеции интерьером; не менее двух виноделен с дегустациями плюс экскурсия по одной из них: - Vinarija Vinum, винодельня с множеством международных наград, первые в Сербии производители игристого Grašac и одного из лучших в стране Bermet (белый и красный) - Vinarija Kiš, старейшая в Среме семейная винодельня с наградами за Rose, Bermet и отличный Portugieser, - Vinarija Deurić, винодельня с сильным акцентом на терруар, с международными наградами и современным стилем вин - или Vinarija семьи Živanović с пасекой, здесь производят вино уже на протяжении семи поколений; мастерскую керамиста; патриарший дворец и духовную семинарию; средневековый ортодоксальный монастырь Язак; семейный трактир “Старый Орах” и многое другое. А если нам повезет с днем недели, мы завершим наше путешествие на еще одной винодельне - в настоящем поместье со старой мельницей, виноградниками, прудом с карпами и живописным садом. А главное - с чудесными хозяевами. Что мы сделаем: от дегустаций до раскрытия тайн прошлого Расположившись на террасе с видом на виноградники или в старинном винном погребе, мы перепробуем самые разные вина — от выдающихся игристых и ароматных рислингов до розе, редкого автохтонного Probus и легендарного бермета. В уютном семейном трактире отдадим должное домашней сербской кухне - от чорбы, караджорджева шницеля, гуляша, колбасицы, плескавицы, домашнего бекона до карпа и форели. И не забудем про айвовый бренди - Dunja. Попробуем швабский кекс куглоф или гугельхупф, у которого есть даже собсвенный национальных масштабов фестиваль Выпьем воды из фонтана… или не выпьем. Зависит от вас. Познакомимся с прекрасными интересными людьми и с сербскими традициями гостеприимства. Разгадаем несколько тайн далекого прошлого. Выберем лучшие подарки, какие только можно привезти из Сербии И снова выпьем отличного вина. Потому что, как утверждал Черчилль, в вине - мудрость, а в воде - микробы. Что мы узнаем: от истории до секретов винопития Научимся подбирать вина к блюдам, правильно дегустировать, слушать и описывать вино, читать этикетку. А еще мы поделимся с вами маленькими секретами сервировки. Немного поговорим об истории Сербии от римских времен и Османского владычества и до наших дней. Познакомимся со швабскими традициями. Узнаем, как живут сегодня люди вне больших городов, как они относятся к религии, о чем мечтают, как отмечают праздники, какие традиции до сих пор сохраняют в семьях и как сочетают старое и новое в своей жизни. Услышим множество удивительных и забавных историй. Какое отношение король Артур и его рыцари имеют к Сремски-Карловцам? А британский тогда еще принц Чарльз с принцессой Камиллой? Как завтрак может убить наповал? Как не превратиться в вампира, и кто такие вукодлаки? Непременно узнаем!

