1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«По желанию попробуете широко известное вино Bermet»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Благоприятный климат и сама конфигурация местности обусловили для жителей этого региона все необходимое для выращивания сортового винограда и изготовления вкусных и качественных вин»
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana23 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, чтобы познакомились с Сербией, а не только с Белградом. Вернулись с экскурсии в полном восторге, очень
- ЮЮлия17 апреля 2024Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось.
- ООльга13 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещали, много беседовали о истории
- ККристина17 декабря 2023Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном! Мы поехали в уютнейший дом,где производят
- ААлексей26 октября 2023Всё понравилось, теперь наконец то знаю, какой должен быть вкус не настоящей ракии.
- ЕЕлена28 сентября 2023Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и экскурсоводу. Кроме истории Сербии и ее достопримечательностей нам очень понравилось посещение винодельни и потрясающий обед. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Винные туры»
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