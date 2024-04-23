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Сербии, о современной жизни и прочее. Было очень комфортно перемещаться. Дегустация вина проходила в очень приятной семейной винодельне. Ресторан в Нови Сад по рекомендации гида очень вкусный и атмосферный. В городах, которые посещали, мы находились не очень долго - прогуливались по основным достопримечательностям, слушали историю и ехали дальше. Поэтому даже с детьми было не утомительно, а динамично и интересно.