Винные экскурсии в Белграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Винные туры» в Белграде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«По желанию попробуете широко известное вино Bermet»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Благоприятный климат и сама конфигурация местности обусловили для жителей этого региона все необходимое для выращивания сортового винограда и изготовления вкусных и качественных вин»
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    23 апреля 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Заказывала экскурсию для родителей, чтобы познакомились с Сербией, а не только с Белградом. Вернулись с экскурсии в полном восторге, очень
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    понравился гид, рассказанный им материал, маршрут экскурсии, была организована дегустация вина на винодельне, надегустировались и купили вино))) Рекомендуем Сашу как гида и эту экскурсию, ставим 5+!

  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось.
  • О
    Ольга
    13 февраля 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Нам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещали, много беседовали о истории
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    Сербии, о современной жизни и прочее. Было очень комфортно перемещаться. Дегустация вина проходила в очень приятной семейной винодельне. Ресторан в Нови Сад по рекомендации гида очень вкусный и атмосферный. В городах, которые посещали, мы находились не очень долго - прогуливались по основным достопримечательностям, слушали историю и ехали дальше. Поэтому даже с детьми было не утомительно, а динамично и интересно.

    Нам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещалиНам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещалиНам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещалиНам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещалиНам очень понравилась экскурсия и маршрут. Саша - отличный и профессиональный экскурсовод, помимо мест, которые посещали
  • К
    Кристина
    17 декабря 2023
    О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
    Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном! Мы поехали в уютнейший дом,где производят
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    Ракию. Супер гостеприимная атмосфера, знания гида и прекрасная зимняя погода. Очень хочется вернуться. Далее,мы посетили видовой ресторан,где было очень вкусно! Думаю начинать познавать Сербию нужно через эту экскурсию. Так же посетили винодельню 👍Очень редко пишу отзывы, но тут прям хочется,чтоб все посетили! Отдельное спасибо Зорану еще раз!

    Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
  • А
    Алексей
    26 октября 2023
    О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
    Всё понравилось, теперь наконец то знаю, какой должен быть вкус не настоящей ракии.
  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    Королевская Сербия
    Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и экскурсоводу. Кроме истории Сербии и ее достопримечательностей нам очень понравилось посещение винодельни и потрясающий обед. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Королевская Сербия
  2. О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
  3. По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
  4. Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Винные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 325. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Винные туры», 7 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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