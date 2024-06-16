1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Смедеревская крепость и Виминациум
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €415 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от €375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€326 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы
Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе и увидеть дом среди реки
Начало: У вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республик...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€655 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- АА16 июня 2024Экскурсия на север Сербии была очень интересной, познавательной и увлекательной. Зоран провел экскурсию на высоком профессиональном уровне. Подробно, глубоко и
- ААлександр15 июня 2024Все очень понравилось, получили много интересной информации. Увидели Сербию «Изнутри».
- ТТатьяна10 июня 2024Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!
- ЕЕлена7 июня 2024Если хотите увидеть Сербию, не ограничевайтесь Белградом. Небольшие городки гораздо более аутентичны, очень красивые и интересные. Спасибо Саше за комфортное увлекательное путешествие!
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ААлександра25 мая 2024Экскурсией довольна на 100%-отлично подходит для беглого знакомства с Белградом.
- ААлександра10 мая 2024Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
- ллариса29 апреля 2024Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном
- OOksana23 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, чтобы познакомились с Сербией, а не только с Белградом. Вернулись с экскурсии в полном восторге, очень
- ААнастасия22 апреля 2024Всем остались довольны. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «От вашего отеля»
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