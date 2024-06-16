Экскурсии от вашего отеля в Белграде

Найдено 21 экскурсия в категории «От вашего отеля» в Белграде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
499 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Белград
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Индивидуальная
14 часов
4 отзыва
По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: возможно каждый день с 6:30.
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Смедеревская крепость и Виминациум
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Смедеревская крепость и Виминациум
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 415 за всё до 3 чел.
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Индивидуальная
13 часов
Дрвенград-Андричград-Вишеград
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Индивидуальная
11 часов
Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 488 за всё до 3 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Индивидуальная
12 часов
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
375 за всё до 4 чел.
Интереснейшая Восточная Сербия
Индивидуальная
2 часа
Интереснейшая Восточная Сербия
Начало: Рецепшен Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 6 чел.
О культуре Сербии через её напитки
Индивидуальная
8 часов
О культуре Сербии через её напитки
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
326 за всё до 4 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
424 за всё до 4 чел.
Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Западная Сербия: путешествие по следам Кустурицы
Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе и увидеть дом среди реки
Начало: У вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республик...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
655 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    А
    16 июня 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Экскурсия на север Сербии была очень интересной, познавательной и увлекательной. Зоран провел экскурсию на высоком профессиональном уровне. Подробно, глубоко и
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    всесторонне рассказал нам об истории, культуре, религии Воеводины. Понравилась дегустация вина и меда в Сремских Карловцах. Познакомились с прекрасным, уютным и по европейски ухоженным городом Нови Сад. От экскурсии остались супер положительные эмоции! Алексей и Елена.

  • А
    Александр
    15 июня 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Все очень понравилось, получили много интересной информации. Увидели Сербию «Изнутри».
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Путешествие по Западной Сербии
    Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!
    Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Если хотите увидеть Сербию, не ограничевайтесь Белградом. Небольшие городки гораздо более аутентичны, очень красивые и интересные. Спасибо Саше за комфортное увлекательное путешествие!
  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Экскурсией довольна на 100%-отлично подходит для беглого знакомства с Белградом.
  • А
    Александра
    10 мая 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Прекрасное путешествие, очень вежливый водитель - экскурсовод. Милый маршрут, вкусная дегустаци. Прекрасно провели день.
  • л
    лариса
    29 апреля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном
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    Хрвачанином, профессионалом, интеллигентом и обаятельнийшем человеком. Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Огромное спасибо за знания, внимание,деликатность. Успехов во всем.

  • O
    Oksana
    23 апреля 2024
    По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
    Заказывала экскурсию для родителей, чтобы познакомились с Сербией, а не только с Белградом. Вернулись с экскурсии в полном восторге, очень
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    понравился гид, рассказанный им материал, маршрут экскурсии, была организована дегустация вина на винодельне, надегустировались и купили вино))) Рекомендуем Сашу как гида и эту экскурсию, ставим 5+!

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Всем остались довольны. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «От вашего отеля»

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  6. Храм Архангела Михаила
  7. Гостиница Москва
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  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июле 2024
Сейчас в Белграде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 21 экскурсию от 250 до 655. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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