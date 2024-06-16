🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 34 отзыва Путешествие по Восточной Сербии Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап Начало: У вашего отеля € 349 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 34 отзыва Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Путешествие по следам Эмира Кустурицы Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине Начало: У вашего отеля € 499 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе Начало: У вашего отеля € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке Начало: От вашего отеля € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций Начало: У вашего отеля € 299 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие по Западной Сербии Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля € 499 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Добро пожаловать в Белград Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Нови сад - Суботица - винно-гастрономический тур на Север Сербии Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: См. календарь € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов 4 отзыва По следам Эмира Кустурицы - Шарганская восьмерка - Вишеград Босния Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: возможно каждый день с 6:30. € 550 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Смедеревская крепость и Виминациум Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 315 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 415 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 375 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов Дрвенград-Андричград-Вишеград Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Древенград - Златибор - Мокра гора - Шарганска осмица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 488 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00 € 375 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Интереснейшая Восточная Сербия Начало: Рецепшен Вашего отеля € 400 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов О культуре Сербии через её напитки Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов € 326 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Круиз 10 часов Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов € 424 за всё до 4 чел.