Королевская Сербия: Опленац, мозаика и вино

Погрузитесь в атмосферу королевской Сербии, посетив холм Опленац и город Топола. Узнайте о династии Карагеоргиевичей и насладитесь вином региона Шумадия
Сербия - это не только природа, но и богатая история.

Путешествие к холму Опленац и в город Топола подарит вам возможность увидеть мозаичный храм и дворец династии Карагеоргиевичей.

Вы узнаете о королевских
традициях виноделия, посетив винодельню, основанную по французским стандартам. В завершение дня вас ждёт прогулка по парку курорта Буковичка Баня, где бьют минеральные источники. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и откроет новые грани Сербии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение дворца династии Карагеоргиевичей
  • 🖼 Мозаичный храм на холме Опленац
  • 🍇 Винодельня с королевскими традициями
  • 🌳 Прогулка по парку Буковичка Баня
  • 🍷 Дегустация вин региона Шумадия
Королевская Сербия: Опленац, мозаика и вино© Ольга
Королевская Сербия: Опленац, мозаика и вино© Ольга
Королевская Сербия: Опленац, мозаика и вино© Ольга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Холм Опленац
  • Дворец династии Карагеоргиевичей
  • Мозаичный храм
  • Винодельня
  • Парк Буковичка Баня

Описание экскурсии

Едем к холму Опленац в город Топола — на родину королевской династии Карагеоргиевичей. Вы зайдёте в музей и церковь-мавзолей — её смело можно назвать шедевром архитектуры благодаря богатейшей мозаике, украшающей её стены.

Заглянете на винодельню, основанную династией Карагеоргиевичей по французским стандартам в начале 20 века, и узнаете о королевских традициях виноделия.

Погуляете по парку курорта Буковичка Баня, где бьют минеральные источники.

И завершите день дегустацией вин региона Шумадия в одной из современных виноделен (оплачивается дополнительно и по желанию).

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход в королевский комплекс — около €5
  • Дегустация вина — €4,5–8 за бокал в зависимости от сорта, 3000 динаров (около €25) за лёгкую закуску для 4 чел., €60–70 за вино и еду (6–7 вин, закуски, главное блюдо и десерт). Дегустацию бронируем заранее

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 3027 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию
полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, и вкусная еда, и занимательное времяпровождение, и отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать всё это. До встречи!:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Любовь
28 июл 2025
Прекрасная Сербия раскрывает страницы своей истории. А когда экскурсию ведет такой знающий и любящий свою страну экскурсовод, как Марко, история становится понятной и запоминающейся. Нам очень понравилась поездка. Спасибо за интересный рассказ, внимательное и доброе отношение!

