Сербия - это не только природа, но и богатая история.Путешествие к холму Опленац и в город Топола подарит вам возможность увидеть мозаичный храм и дворец династии Карагеоргиевичей.Вы узнаете о королевских

традициях виноделия, посетив винодельню, основанную по французским стандартам. В завершение дня вас ждёт прогулка по парку курорта Буковичка Баня, где бьют минеральные источники. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и откроет новые грани Сербии

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Едем к холму Опленац в город Топола — на родину королевской династии Карагеоргиевичей. Вы зайдёте в музей и церковь-мавзолей — её смело можно назвать шедевром архитектуры благодаря богатейшей мозаике, украшающей её стены.

Заглянете на винодельню, основанную династией Карагеоргиевичей по французским стандартам в начале 20 века, и узнаете о королевских традициях виноделия.

Погуляете по парку курорта Буковичка Баня, где бьют минеральные источники.

И завершите день дегустацией вин региона Шумадия в одной из современных виноделен (оплачивается дополнительно и по желанию).

Организационные детали

Едем на комфортабельном легковом автомобиле

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: