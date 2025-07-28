Сербия - это не только природа, но и богатая история.
Путешествие к холму Опленац и в город Топола подарит вам возможность увидеть мозаичный храм и дворец династии Карагеоргиевичей.
Вы узнаете о королевских
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение дворца династии Карагеоргиевичей
- 🖼 Мозаичный храм на холме Опленац
- 🍇 Винодельня с королевскими традициями
- 🌳 Прогулка по парку Буковичка Баня
- 🍷 Дегустация вин региона Шумадия
Что можно увидеть
- Холм Опленац
- Дворец династии Карагеоргиевичей
- Мозаичный храм
- Винодельня
- Парк Буковичка Баня
Описание экскурсии
Едем к холму Опленац в город Топола — на родину королевской династии Карагеоргиевичей. Вы зайдёте в музей и церковь-мавзолей — её смело можно назвать шедевром архитектуры благодаря богатейшей мозаике, украшающей её стены.
Заглянете на винодельню, основанную династией Карагеоргиевичей по французским стандартам в начале 20 века, и узнаете о королевских традициях виноделия.
Погуляете по парку курорта Буковичка Баня, где бьют минеральные источники.
И завершите день дегустацией вин региона Шумадия в одной из современных виноделен (оплачивается дополнительно и по желанию).
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в королевский комплекс — около €5
- Дегустация вина — €4,5–8 за бокал в зависимости от сорта, 3000 динаров (около €25) за лёгкую закуску для 4 чел., €60–70 за вино и еду (6–7 вин, закуски, главное блюдо и десерт). Дегустацию бронируем заранее
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 3027 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Л
Любовь
28 июл 2025
Прекрасная Сербия раскрывает страницы своей истории. А когда экскурсию ведет такой знающий и любящий свою страну экскурсовод, как Марко, история становится понятной и запоминающейся. Нам очень понравилась поездка. Спасибо за интересный рассказ, внимательное и доброе отношение!
