Сремски-Карловци - это старинный город, где можно увидеть собор Святого Николая с красивым иконостасом, Патриарший дворец и памятник Петру I. Город славится второй старейшей в мире православной семинарией и часовней, где подписали мирный договор. Узнайте, почему здесь так тепло относятся к русским и какие напитки делают только в этом месте. Путешествие из Белграда займёт около часа на комфортабельном авто
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🕍 Впечатляющая архитектура
- 🍷 Эксклюзивные местные напитки
- 📜 Богатая история и культура
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Святого Николая
- Патриарший дворец
- Памятник Петру I
- Часовня Мира
- Платан
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор Святого Николая с самым красивым иконостасом в Сербии.
- Вторую старейшую в мире православную духовную семинарию.
- Часовню, где подписали мирный договор 4 европейские империи.
- Патриарший дворец, где была основана русская православная церковь за границей.
- Памятники Петру I, дипломату Савве Рагузинскому и генералу Врангелю.
- Платан, возраст которого насчитывает более 200 лет.
Вы узнаете:
- В чём особенности австро-венгерской архитектуры.
- Какой напиток делают только в Сремски-Карловци и больше нигде в мире.
- Что отличает местные окна и ворота.
- Почему в этом городе так тепло относятся к русским.
- При каких обстоятельствах Врангель прожил здесь 4 года.
Организационные детали
- Время в пути из Белграда — около 1 часа.
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Opel Combo Life 2024 г. в. По запросу можно добавить детское кресло.
- Билеты в Патриарший дворец оплачиваются дополнительно — €2 за чел.
- По желанию можно добавить в программу дегустацию вина и мёда в местной винодельне, а также обед в ресторане на берегу Дуная. Стоимость и детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петар — ваш гид в Белграде
Здравствуйте! Меня зовут Петар, и я коренной житель Белграда. Я очень рад всем, кто интересуется моим родным городом и его историей. В 2011 году я получил лицензию и посвятил себя профессии гида. Буду ждать вас на своих экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
21 окт 2025
Прекрасно организованная поездка. Очаровательный город, интересный рассказ. Побывали в здании патриархии, посмотрели музей.
В
Вячеслав
2 окт 2025
Всё понравилось. Интересная экскурсия, дегустация вин и мëда.
М
Марина
5 июл 2025
Петар провел отличную экскурсию! Забрал нас от отеля. Учел все наши пожелания по экскурсии! Очень подробно рассказал историю города и Сербии. Отвечал на все наши вопросы! Рекомендуем всем экскурсию!!!
Ксения
15 июн 2025
Живём в Сербии 2.5 года, но путешествовали мало. Начали с города, связанного с белой эмиграцией. Всё прошло чудесно, гид подстраивался под наши запросы, рассказывал много интересных исторических фактов. Самое главное, что всё это с любовью к стране и своей культуре. Экскурсия подходит как туристам, так и тем, кто тут живёт давно.
V
Vasiliy
22 мар 2025
Отличная экскурсия, Петар интеллигентный, образованный человек, который можешь рассказать много интересного о Сербии и ее истории.
