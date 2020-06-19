1 отзыв оставили туристы

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Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины

Открыть культурное, историческое и природное богатство очаровательного сербского края

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

220 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Ирина – Гид в Белграде
За один день вы объедете три чудесных места, которые дополнят ваши представления о наследии и красотах балканской страны.

В нашей программе: удивительная природа и святыни национального парка, знаковые события европейского масштаба, а также старинные традиции виноделия и прогулка по одному из красивейших городов Сербии.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины

Что вас ожидает

Национальный парк Фрушка-Гора
Утром вы выедете из Белграда и направитесь в автономный округ Воеводина, где первым делом посетите Фрушку-Гору. В нижней части ее склонов увидите фруктовые сады и виноградники, поля и пастбища, а наверху — густые широколиственные леса. Весной понаблюдаете за разведением пчел и отведаете местный мед. Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах. А также познакомлю с памятниками, благодаря которым гору еще называют Святой: вы узнаете о сохранившихся 16 старинных монастырях 15-17 веков и посетите одну из обителей.

Сремски-Карловци: история, архитектура и виноделие
В маленьком городке вы откроете неожиданные факты о событиях, при которых именно здесь решались проблемы всей Европы с Османской империей. Осмотрите старинные памятники — церковь Св. Петра и Павла, дворец Патриарха, духовную семинарию и кафедральный собор Св. Николая. Услышите о жившем и работавшем в городе «черном бароне» Врангеле. И, кроме того, откроете винодельческую историю Сремских Карловц: посетите один из старинных винных погребов и продегустируете вино с медом (по желанию).

Нови-Сад — сокровищница сербского края
Завершится путешествие на берегу Дуная в административном центре Воеводины. Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и Дунайскому парку, познакомитесь с историей главной достопримечательности Нови-Сада — барочной крепости Петроварадин, или Гибралтара Дуная. А также осмотрите доминирующий над всеми строениями города католический собор Девы Марии, городскую ратушу и отель Воеводина, которые создают прекрасный ансамбль площади Свободы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость программы
  • Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т.д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!
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1 отзыв оставили туристы

19 июня 2020
Маленькое путешествие с Ириной было замечательным. Мы попросили заехать за нами в 9. 00, и Ирина согласилась без проблем. Ирина - отличный гид и внимательный по отношению к гостям человек. Она много знает и с удовольствием делится информацией. Ирина очень позитивный человек и всегда понимает, что лучше всего рассказать и показать туристам. Мы посетили монастырь, два очень красивых сербских города, попробовали и купили вино и мед. Сербский обед в уютном ресторане Нови - Сада тоже был выше всяких похвал. Отдельное спасибо водителю за внимание по отношению к пассажирам. Мы от всего сердца рекомендуем эту экскурсию и говорим спасибо от туристки из России и merci от туриста из Франции.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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