1 отзыв оставили туристы

Эта экскурсия ведет вас через три жемчужины региона: начните с утренней прогулки по национальному парку Фрушка-Гора, где каждый уголок скрывает истории и легенды.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Удивительная природа Фрушка-Горы
- 🏛 Исторические памятники Сремских Карловцев
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🏰 Прогулка по Нови-Саду
- 🚌 Комфортный транспорт
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Фрушка-Гора
- Церковь Св. Петра и Павла
- Дворец Патриарха
- Кафедральный собор Св. Николая
- Крепость Петроварадин
- Католический собор Девы Марии
- Городская ратуша
- Отель Воеводина
Описание экскурсии
Национальный парк Фрушка-Гора
Утром вы выедете из Белграда и направитесь в автономный округ Воеводина, где первым делом посетите Фрушку-Гору. В нижней части ее склонов увидите фруктовые сады и виноградники, поля и пастбища, а наверху — густые широколиственные леса. Весной понаблюдаете за разведением пчел и отведаете местный мед. Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах. А также познакомлю с памятниками, благодаря которым гору еще называют Святой: вы узнаете о сохранившихся 16 старинных монастырях 15-17 веков и посетите одну из обителей.
Сремски-Карловци: история, архитектура и виноделие
В маленьком городке вы откроете неожиданные факты о событиях, при которых именно здесь решались проблемы всей Европы с Османской империей. Осмотрите старинные памятники — церковь Св. Петра и Павла, дворец Патриарха, духовную семинарию и кафедральный собор Св. Николая. Услышите о жившем и работавшем в городе «черном бароне» Врангеле. И, кроме того, откроете винодельческую историю Сремских Карловц: посетите один из старинных винных погребов и продегустируете вино с медом (по желанию).
Нови-Сад — сокровищница сербского края
Завершится путешествие на берегу Дуная в административном центре Воеводины. Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и Дунайскому парку, познакомитесь с историей главной достопримечательности Нови-Сада — барочной крепости Петроварадин, или Гибралтара Дуная. А также осмотрите доминирующий над всеми строениями города католический собор Девы Марии, городскую ратушу и отель Воеводина, которые создают прекрасный ансамбль площади Свободы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены в стоимость программы
- Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)