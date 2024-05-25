1 отзыв оставили туристы

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Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины

Погрузитесь в атмосферу Воеводины: от винодельческих традиций Сремских Карловц до природы национального парка Фрушка-Гора и красот Нови-Сада
Представьте себе день, полный открытий в сердце Воеводины.

Эта экскурсия ведет вас через три жемчужины региона: начните с утренней прогулки по национальному парку Фрушка-Гора, где каждый уголок скрывает истории и легенды.

Затем
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перенеситесь в прошлое в Сремских Карловцах, где история и виноделие переплетаются в едином ритме.

Завершите путешествие в Нови-Саде, где культурное наследие и дунайские пейзажи оставят неизгладимые впечатления. Все это ждет вас, готовы ли вы к приключению?

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Удивительная природа Фрушка-Горы
  • 🏛 Исторические памятники Сремских Карловцев
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🏰 Прогулка по Нови-Саду
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 👥 Индивидуальный подход
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины

Что можно увидеть

  • Фрушка-Гора
  • Церковь Св. Петра и Павла
  • Дворец Патриарха
  • Кафедральный собор Св. Николая
  • Крепость Петроварадин
  • Католический собор Девы Марии
  • Городская ратуша
  • Отель Воеводина

Описание экскурсии

Национальный парк Фрушка-Гора

Утром вы выедете из Белграда и направитесь в автономный округ Воеводина, где первым делом посетите Фрушку-Гору. В нижней части ее склонов увидите фруктовые сады и виноградники, поля и пастбища, а наверху — густые широколиственные леса. Весной понаблюдаете за разведением пчел и отведаете местный мед. Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах. А также познакомлю с памятниками, благодаря которым гору еще называют Святой: вы узнаете о сохранившихся 16 старинных монастырях 15-17 веков и посетите одну из обителей.

Сремски-Карловци: история, архитектура и виноделие

В маленьком городке вы откроете неожиданные факты о событиях, при которых именно здесь решались проблемы всей Европы с Османской империей. Осмотрите старинные памятники — церковь Св. Петра и Павла, дворец Патриарха, духовную семинарию и кафедральный собор Св. Николая. Услышите о жившем и работавшем в городе «черном бароне» Врангеле. И, кроме того, откроете винодельческую историю Сремских Карловц: посетите один из старинных винных погребов и продегустируете вино с медом (по желанию).

Нови-Сад — сокровищница сербского края

Завершится путешествие на берегу Дуная в административном центре Воеводины. Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и Дунайскому парку, познакомитесь с историей главной достопримечательности Нови-Сада — барочной крепости Петроварадин, или Гибралтара Дуная. А также осмотрите доминирующий над всеми строениями города католический собор Девы Марии, городскую ратушу и отель Воеводина, которые создают прекрасный ансамбль площади Свободы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость программы
  • Отдельно оплачивается дегустация вина, меда и обед (перерыв на обед устроим между городами в одном из ресторанов на берегу Дуная)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1206 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого
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взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Татьяна
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
Все было просто супер!!! Огромное спасибо Ирине за экскурсию❤
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К
Мы приехали в Белград не в самое простое время, в стране были введены ограничения и мы уже опасались, что гида будет найти нелегко. Мы увидели интересную экскурсию, которая позволяет посмотреть
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за один день сразу несколько городов и решили написать. Ирина нашла для нас время, приехала вовремя, взяла замечательного водителя 😊 Авто было комфортное, большое лобовое стекло позволяло рассмотреть дома, улицы, машина была идеально чистой, водитель вёз мягко (меня иногда укачивает в авто, тут за несколько часов езды все прошло отлично), для нас даже взяли зонтики. Ира показала нам красивые места, не торопила во время осмотров, рассказала интересные истории, даже о быте Сербов, традициях и других городах, которые не были темой экскурсии. Нам это всегда очень интересно, мы слушали внимательно и рады такой расширенной версии😄 Точки где мы останавливались обладала своей изюминкой, красотой. Меня впечатлили рвы в военной крепости и улицы Нови-сада, а ещё монастыри и их расположение, в них есть своя атмосфера спокойствия. В Сремски-Карловцы мы попробовали вкуснейший кекс, Ирина угостила нас шоколадным с орехами, а мы решили ещё взять домой один. Тут же купили отличное вино, сладкое на травах (17 градусов, не шутки!), гости потом оценили. Спасибо за отличную экскурсию и позитивные впечатления.

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М
Маленькое путешествие с Ириной было замечательным. Мы попросили заехать за нами в 9.00, и Ирина согласилась без проблем. Ирина - отличный гид и внимательный по отношению к гостям человек. Она
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много знает и с удовольствием делится информацией. Ирина очень позитивный человек и всегда понимает, что лучше всего рассказать и показать туристам. Мы посетили монастырь, два очень красивых сербских города, попробовали и купили вино и мед. Сербский обед в уютном ресторане Нови - Сада тоже был выше всяких похвал. Отдельное спасибо водителю за внимание по отношению к пассажирам. Мы от всего сердца рекомендуем эту экскурсию и говорим спасибо от туристки из России и merci от туриста из Франции.

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О
Ездили на экскурссию с гидом Ириной. Очень комфортно, без суеты. Ирина интересный расказчик, знает хорошо историю, расказывает много интересного и не только по теме, но и на другие вопросы по
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истории Сербии. Приятно провели время и не заметили, как пробежал день….. Ирина построила маршрут экскурссии очень продуманно, плюсом было посещение хорошего ресторана аутентичной сербской кухни.
Спасибо большое Ирине и водителю Душану, за хорошую комфортную поездку и интересную экскурссию. Обязательно посоветуем друзьям.

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Анна
Когда времени мало, а хочется увидеть многое, то вам сюда. Интересно, комфортно, приятно и красиво. Данная экскурсия идеальный вариант. для того, чтобы провести день в Сербии хорошо и интересно. Ирина
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увлекательный гид и отличный собеседник. Автомобиль и водитель делают дорогу настолько комфортной, что ты даже не замечаешь сколько вы проехали. У меня остались очень приятные впечатления. Благодарна от всей души! Было много открытий и сказочных впечатлений, одним словом - чудесно!

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С
Были на экскурсии с Ириной 11 августа. Было ну ОЧЕНЬ жарко (+37), однако экскурсия прошла отлично. Успели посмотреть и Фрушка гору, и Сремски-Карловци (даже зашли во двор дома, где жил
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Врангель), погуляли по крепости и, конечно, с удовольствием посмотрели НоВи-Сад, город достойный внимания и посещения. Ирина очень ответственно подходит к своей работе, много и интересно рассказывает о Сербии и сербах! Рекомендую!

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