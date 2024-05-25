1 отзыв оставили туристы

Представьте себе день, полный открытий в сердце Воеводины.Эта экскурсия ведет вас через три жемчужины региона: начните с утренней прогулки по национальному парку Фрушка-Гора, где каждый уголок скрывает истории и легенды.Затем

перенеситесь в прошлое в Сремских Карловцах, где история и виноделие переплетаются в едином ритме. Завершите путешествие в Нови-Саде, где культурное наследие и дунайские пейзажи оставят неизгладимые впечатления. Все это ждет вас, готовы ли вы к приключению?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Национальный парк Фрушка-Гора

Утром вы выедете из Белграда и направитесь в автономный округ Воеводина, где первым делом посетите Фрушку-Гору. В нижней части ее склонов увидите фруктовые сады и виноградники, поля и пастбища, а наверху — густые широколиственные леса. Весной понаблюдаете за разведением пчел и отведаете местный мед. Я объясню причины столь богатой природы, расскажу о популярных развлечениях, спортивных мероприятиях и лечебных тропах. А также познакомлю с памятниками, благодаря которым гору еще называют Святой: вы узнаете о сохранившихся 16 старинных монастырях 15-17 веков и посетите одну из обителей.

Сремски-Карловци: история, архитектура и виноделие

В маленьком городке вы откроете неожиданные факты о событиях, при которых именно здесь решались проблемы всей Европы с Османской империей. Осмотрите старинные памятники — церковь Св. Петра и Павла, дворец Патриарха, духовную семинарию и кафедральный собор Св. Николая. Услышите о жившем и работавшем в городе «черном бароне» Врангеле. И, кроме того, откроете винодельческую историю Сремских Карловц: посетите один из старинных винных погребов и продегустируете вино с медом (по желанию).

Нови-Сад — сокровищница сербского края

Завершится путешествие на берегу Дуная в административном центре Воеводины. Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и Дунайскому парку, познакомитесь с историей главной достопримечательности Нови-Сада — барочной крепости Петроварадин, или Гибралтара Дуная. А также осмотрите доминирующий над всеми строениями города католический собор Девы Марии, городскую ратушу и отель Воеводина, которые создают прекрасный ансамбль площади Свободы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет