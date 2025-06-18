Мы познакомимся с неповторимыми ущельями национального парка Джердап и знаменитые «Железные Ворота». Посетим величественную крепость Голубац, которая расположена на входе в национальный парк Джердап. Вы услышите рассказы об истории и легендах этих удивительних мест.
Доребермся до небольшого села Текие и во время круиза по ущелью Казан, повстречаем остатки римской дороги, табличку Траяна, памятник Децебелу, монастырь Мракония.
Доребермся до небольшого села Текие и во время круиза по ущелью Казан, повстречаем остатки римской дороги, табличку Траяна, памятник Децебелу, монастырь Мракония.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубацкая крепость. Крепость Голубац была построена в 14 веке, занимая важное стратегическое положение, служила оборонительной стеной. Доподленно неизвестно, кто первым заложил фундамент крепости, но известным фактом остается, что сербы, венгры, а затем и турки внесли свой вклад в ее строительство. Голубацкая крепость, состоящая из 9 башен, полна историй и легенд. На сегодняшний день крепость полностью отреставрирована и представляет собой пожалуй один из самых красивых средневековых памятников Сербии и Юго-Восточной Европы.
- Джердап Двигаясь вглубь национального парка мы с вами пройдем через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией. Национальный парк – это природно-охраняемая зона. Парк отличается разнообразием и богатством уникальной лесной флоры и фауны. Джердап классифицируют, как парк в зоне IBA (Importan Bird Area). Это уникальное геологическое место содержит множество памятников доисторической эпохи, античности и средневековья. Он представляет собой одно из самых красивых мест в Европе и мире. С пристани села Текие мы начнем свое путешествие по водам Дуная. В зависимости от количества человек в группе или на индивидуальной экскурсии подбирается вид водного транспорта (катер, лодка, корабль и тд).
- Железные ворота. Конечно же наш путь лежит к этому знаменитому месту, отличающемуся удивительной красотой, уникальностью и величественностью. Ущелье Казан, которое в свою очередь и получило более громкое название «Железные Ворота», состоит из Малого и Великого Казана, в местах которого Дунай является самым узким и глубоким на всем протяжении. Ширина русла от 150 до 300 метров. Глубина Дуная около 90 метров. Вокруг возвышаются скалистые вершины гор Мироч, Велики Штрбац и Мали Штрбац, которые своей красотой также добавляют неповторимых ощущений при прохождении через Железные ворота.
- Табличка Траяна. Это особенный памятник, который виден только с реки. Представляет собой камень с прямоугольным основанием, высотой 3,2 метра и шириной 1,8 метра. Вырезанная в скале надпись на латыни. Во время своей завоевательной кампании в период с 100 по 103 год римский император Траян вошел со своей армией на территорию Дакии, нынешней Румынии, чтобы победить дакийского царя Децебела и завоевать эту территорию.
- Децебел Напротив таблички Траяна, в скале высечен памятник последнему дакийскому царю Децебелу. Памятник относительно новый, высекался с 1994 по 2004 год, на высоте 42 метра, где приняли участие 12 альпинистов. Символически связывает исторические события этого региона и борьбу между римлянами и даками. Децебел был царем Дакии в период 87-106 гг.
- Монастырь Мракония. Монастырь Мракония был построен на остатках церкви 15 века. Первоначальная церковь находится под водой после строительства Джердапской ГЭС.
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Голубац
- Железные Ворота
- Национальный парк Джердап
- Табула Траяна
- Децибел
- Монастырь Мракония
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в крепость Голубац (5 евро с человека),
- Обед
- Прогулка на катере (от 30е с человека)
Место начала и завершения?
Возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Прекрасная экскурсия!!! Все сбалансировано. Сама дорога на комфортабельной машине по разнообразной местности, тоннели, древняя крепость Голубац и красивейшие виды на прогулке на катере по Дунаю!!! Впечатления словами не передать. Огромное спасибо нашему гиду Гордану за прекрасно проведенную экскурсию и рекомендации по вкуснейшим блюдам в ресторане, и нашему менеджеру Ольге за подробные ответы на наши вопросы!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия замечательная, хорошо организована, времени хватило все посмотреть. Экскурсовод Мирко, очень доброжелательный, с юмором. Познакомил с историей Сербии, узнали много интересных фактов. Прогулка на катере по Дунаю- полный восторг! Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия замечательная, хорошо организована, времени хватило все посмотреть. Экскурсовод Мирко, очень доброжелательный, с юмором. Познакомил с историей Сербии, узнали много интересных фактов. Прогулка на катере по Дунаю- полный восторг! Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень приятная и интересная поездка, включает посещение Голубацкой крепости и 1.5 часовую поездку на скоростном катере по Дунаю в районе каньона "Железные ворота". Масса новых впечатлений, особенно для первой поездки в Сербию.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень приятная и интересная поездка, включает посещение Голубацкой крепости и 1.5 часовую поездку на скоростном катере по Дунаю в районе каньона "Железные ворота". Масса новых впечатлений, особенно для первой поездки в Сербию.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась. Спасибо большое Мирко!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии на «Железные ворота, Джердап и Голубац за один день»
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
К трём крепостям, одному монастырю и множеству ярких впечатлений
19 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €359 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Белграда - в Златибор и деревню, что создал Кустурица
Про горы, Сербию и вдохновение
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от €430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шарганская восьмёрка, Кустурица и Дрина - путешествие из Белграда в сердце Западной Сербии
Прокатиться на ретропоезде, заглянуть на рынок Диего Марадоны и погулять вдоль каньонов
Начало: У места вашего проживания в центре Белграда
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
от €595 за всё до 3 чел.
€499 за экскурсию