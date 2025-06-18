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К Катерина Прекрасная экскурсия!!! Все сбалансировано. Сама дорога на комфортабельной машине по разнообразной местности, тоннели, древняя крепость Голубац и красивейшие виды на прогулке на катере по Дунаю!!! Впечатления словами не передать. Огромное спасибо нашему гиду Гордану за прекрасно проведенную экскурсию и рекомендации по вкуснейшим блюдам в ресторане, и нашему менеджеру Ольге за подробные ответы на наши вопросы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсия замечательная, хорошо организована, времени хватило все посмотреть. Экскурсовод Мирко, очень доброжелательный, с юмором. Познакомил с историей Сербии, узнали много интересных фактов. Прогулка на катере по Дунаю- полный восторг! Однозначно рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Экскурсия замечательная, хорошо организована, времени хватило все посмотреть. Экскурсовод Мирко, очень доброжелательный, с юмором. Познакомил с историей Сербии, узнали много интересных фактов. Прогулка на катере по Дунаю- полный восторг! Однозначно рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Николай Очень приятная и интересная поездка, включает посещение Голубацкой крепости и 1.5 часовую поездку на скоростном катере по Дунаю в районе каньона "Железные ворота". Масса новых впечатлений, особенно для первой поездки в Сербию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Никлай Очень приятная и интересная поездка, включает посещение Голубацкой крепости и 1.5 часовую поездку на скоростном катере по Дунаю в районе каньона "Железные ворота". Масса новых впечатлений, особенно для первой поездки в Сербию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет