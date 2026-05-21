Восточная Сербия поразит вас удивительной архитектурой, неспешным ритмом жизни и потрясающей природой. Вы увидите две могучие крепости: Смедерево и Голубац.
Погуляете по руинам античного города Виминациум и впечатлитесь пейзажами парка Джердап и сказочным Серебряным озером.
Погуляете по руинам античного города Виминациум и впечатлитесь пейзажами парка Джердап и сказочным Серебряным озером.
Описание экскурсии
Руины римского города и крепость Смедерево
Мы прогуляемся по средневековой сербской столице — Смедеревской крепости, живописно расположенной на берегу Дуная. Поговорим о том, какие события в ней происходили, какие знаменитые люди бывали и как ей удалось сохраниться до наших дней. А также исследуем руины древнеримского города Виминациум — одного из важнейших военных лагерей своего времени. Полюбуемся идиллическим Серебряным озером и пообедаем с прекрасным видом.
Парк Джердап и крепость Голубац
Еще одно знаковое место Восточной Сербии — грандиозная крепость Голубац 14 века, которая находится в национальном парка Джердап. Он известен фантастической природой. Мы расскажем о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.
Организационные детали
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия начинается строго в 8:00 из-за короткого графика работы крепостей. Пожалуйста, не опаздывайте
- Входные билеты не включены в стоимость: крепость Смедерево — €2, крепость Голубац (закрыта по понедельникам) — €5, Виминациум — €8
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы бронировали индивидуальную экскурсию "путешествие по восточной Сербии" в основном для посещения крепости Голубац! Нам очень повезло с гидом, а ведь от этого много зависит! Зоран прекрасный человек, прекрасно знает
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Главная точка маршрута - Голубацкая крепость. Она стоит прямо на скалах у Дуная и выглядит очень масштабно. Исторические виды на реку здесь отличные. Огромное спасибо гиду за хорошую организацию поездки. Гид отлично знает материал, рассказывает историю и подробно отвечает на все вопросы. Маршрут комфортный, рекомендую!
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Прекрасное путешествие к историческим местам. Крепость Голубац покоряет своей красотой и неприступностью, эта экскурсия стоит того, чтобы потратить время на дорогу, тем более что время с таким экскурсоводом, как Мирко, пролетело незаметно. Рекомендую!
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Прекрасная и насыщенная экскурсия! Все прошло отлично: встретились с гидом вовремя у отеля, посетили все ключевые места без толп и очередей. В конце экскурсии заехали на обед в ресторанчик у крепости Голубац, вкусное и красивое место! Благодарим гида за уделенное время и замечательную экскурсию
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Гордан — отличный рассказчик и аккуратный водитель.
Было очень интересно посмотреть с ним остатки Римского города и послушать про жизнь римлян на берегу Дуная.
Крепость Голубац тоже очень живописная и интересная.
Рекомендую экскурсию и гида.
Было очень интересно посмотреть с ним остатки Римского города и послушать про жизнь римлян на берегу Дуная.
Крепость Голубац тоже очень живописная и интересная.
Рекомендую экскурсию и гида.
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Поездка супер! Всем остались довольны.
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