Восточная Сербия поразит вас удивительной архитектурой, неспешным ритмом жизни и потрясающей природой. Вы увидите две могучие крепости: Смедерево и Голубац. Погуляете по руинам античного города Виминациум и впечатлитесь пейзажами парка Джердап и сказочным Серебряным озером.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Руины римского города и крепость Смедерево

Мы прогуляемся по средневековой сербской столице — Смедеревской крепости, живописно расположенной на берегу Дуная. Поговорим о том, какие события в ней происходили, какие знаменитые люди бывали и как ей удалось сохраниться до наших дней. А также исследуем руины древнеримского города Виминациум — одного из важнейших военных лагерей своего времени. Полюбуемся идиллическим Серебряным озером и пообедаем с прекрасным видом.

Парк Джердап и крепость Голубац

Еще одно знаковое место Восточной Сербии — грандиозная крепость Голубац 14 века, которая находится в национальном парка Джердап. Он известен фантастической природой. Мы расскажем о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.

Организационные детали