Путешествие по Восточной Сербии

Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап

Восточная Сербия поразит вас удивительной архитектурой, неспешным ритмом жизни и потрясающей природой.

Вы увидите две могучие крепости: Смедерево и Голубац.

Погуляете по руинам античного города Виминациум и археологическому комплексу Лепенски Вир.

Впечатлитесь пейзажами парка Джердап и сказочным Серебряным озером.
Путешествие по Восточной Сербии
Путешествие по Восточной Сербии
Путешествие по Восточной Сербии
Путешествие по Восточной Сербии
Путешествие по Восточной Сербии
Путешествие по Восточной Сербии
Путешествие по Восточной Сербии

Что вас ожидает

Руины римского города и крепость Смедерево

Мы прогуляемся по средневековой сербской столице — Смедеревской крепости, живописно расположенной на берегу Дуная. Поговорим о том, какие события в ней происходили, какие знаменитые люди бывали и как ей удалось сохраниться до наших дней. А также исследуем руины древнеримского города Виминациум — одного из важнейших военных лагерей своего времени. Полюбуемся идиллическим Серебряным озером и пообедаем с прекрасным видом.

Парк Джердап и крепость Голубац

Еще одно знаковое место Восточной Сербии — грандиозная крепость Голубац 14 века. Осмотрев ее, мы отправимся вглубь национального парка Джердап. Он известен не только фантастической природой, но и археологическим комплексом Лепенски Вир. Здесь были обнаружены остатки цивилизации неолита. Мы расскажем о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: крепость Смедерево — 2 евро, крепость Голубац (закрыта по понедельникам) — 5 евро, Виминациум — 8 евро, Лепенски Вир — 3 евро
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мирко
Мирко
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
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