Что вас ожидает

Руины римского города и крепость Смедерево

Мы прогуляемся по средневековой сербской столице — Смедеревской крепости, живописно расположенной на берегу Дуная. Поговорим о том, какие события в ней происходили, какие знаменитые люди бывали и как ей удалось сохраниться до наших дней. А также исследуем руины древнеримского города Виминациум — одного из важнейших военных лагерей своего времени. Полюбуемся идиллическим Серебряным озером и пообедаем с прекрасным видом.

Парк Джердап и крепость Голубац

Еще одно знаковое место Восточной Сербии — грандиозная крепость Голубац 14 века. Осмотрев ее, мы отправимся вглубь национального парка Джердап. Он известен не только фантастической природой, но и археологическим комплексом Лепенски Вир. Здесь были обнаружены остатки цивилизации неолита. Мы расскажем о прошлом и настоящем этих мест, о царях и князьях, о войнах и повседневной жизни людей.

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