Из Белграда - на удивительный восток Сербии

Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
Путешествие на восток Сербии предлагает уникальную возможность посетить исторические крепости Голубац и Рам, а также знаменитый монастырь Тумане.

Участники экскурсии смогут насладиться живописными видами национального парка Джердап и Серебряного озера. Легенды и истории этих мест откроют новые грани сербской культуры и истории. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и историческое наследие
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посетите древние крепости
  • 🙏 Узнайте историю монастыря Тумане
  • 🌅 Насладитесь закатами на Дунае
  • 🏞 Оцените красоту парка Джердап
  • 🐟 Узнайте о рыбах Серебряного озера
Ближайшие даты:
10
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Голубацкая крепость
  • Крепость Ласловар
  • Монастырь Тумане
  • Крепость Рам

Описание экскурсии

Голубацкая крепость — построена в 14 веке на берегу Дуная, где река разливается более чем на 6 км. Легенда гласит, что крепость получила своё имя в честь гордой девушки Голубаны, которую турецкий паша велел приковать к скале за отказ стать его супругой.

Крепость Ласловар — напротив, на румынском берегу. Здесь, в 1428 году, Сигизмунд штурмовал Голубац, но потерпел неудачу. В битве погиб польский рыцарь Завиша Чёрный.

Нацпарк Джердап — проедем по территории парка и насладимся красивыми дунайскими пейзажами.

Монастырь Тумане — основан Милошем Обиличем, который случайно смертельно ранил отшельника Зосиму. Святой отказался от помощи, и на месте его смерти был возведён монастырь.

Серебряное озеро — бывший рукав Дуная, превращённый в озеро с помощью плотин. Его называют сербским морем.

Крепость Рам — артиллерийский форт султана Баязита II на месте римского лагеря. Здесь сохранились бойницы, мечеть и караван-сарай.

Вы узнаете:

  • Почему монастырь Тумане — главное паломническое место в Сербии
  • Кто привёз на эти земли чудотворную икону Пресвятой Богородицы Курской
  • Какая крепость славится самыми потрясающими закатами на Дунае
  • Какие рыбы водятся в Серебряном озере

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Peugeot 2008
  • Дополнительные расходы: вход в Голубацкую крепость — 750 динаров за чел. (примерно столько же в российских рублях), вход в Рамскую крепость — 300 динаров за чел., обед и личные покупки — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас с
читать дальше

моей родиной и влюблю в неё с первого взгляда. Богатая история, нетронутая природа, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на моих экскурсиях. До скорой встречи в Белграде!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Я
Ярослав
6 ноя 2025
Микица отличный гид, показала мне и моим родителям восток Сербии. Нам очень понравились и крепости и монастырь. Она отлично рассказала интересные факты и особенности и просто истории о Сербии, ее было интересно слушать.
Л
Людмила
28 окт 2025
Очень познавательная экскурсия. Много информации. Рекомендую к посещению!
N
Nikolay
22 окт 2025
Очень понравилось, советую никаких нареканий все было на высоком уровне
Р
Рая
16 окт 2025
Микица отличный Гид.
Было очень приятно и интересно.
У неё отличные знания о Сербии и о местах, в которых мы побывали.
Советую путешествовать с ней.
Мария
Мария
1 сен 2025
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Я в полном восторге!
Микица - прекрасный гид! Поведала мне историю Сербии. Рассказала про Белград и Нови-Сад, и какие места стоит там посетить. Дала несколько советов
относительно кафе и ресторанов, где можно попробовать настоящие сербские блюда. Рассказала про людей; их привычки и культуру.
По дороге к той или иной достопримечательности, Микица рассказывала мне истории и легенды, связанные с этим местом. Это помогло сильнее проникнуться к каждому памятнику.
Конец экскурсии мы провели в уютном ресторанчике на берегу Дуная. Здесь мы провожали закат, ели вкусно приготовленую речную рыбу и слушали песни. Здесь я прочувствовала тот самый Балканский колорит, который не смогла уловить в городе.
Спасибо за этот потрясающий опыт и эту чудесную экскурсию! Это была первая моя поездка в Сербию, и я уверена - не последняя.

Дарья
Дарья
30 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия
Хорошо продуманный маршрут. Равномерные остановки
Микица отлично владеет информацией, её интересно слушать. Коммуникабельная, улыбчива, ответвтвенно водит машину

На экскурсии были с двумя детьми - они в восторге
Большое спасибо за удивительное приключение на востоке Сербии
А
Арсен
14 июл 2025
Отзыв на экскурсию:

Очень понравилась экскурсия, все было очень интересно!
Джердап прекрасен, определенно стоит того, чтобы посетить. Красивейшее ущелье с удивительной природой и завораживающими видами.
Голубацкая крепость и Лепенски Вир тоже обязательны к
посещению, такого больше нигде не увидите!
Было рассказано много деталей и интересных исторических фактов, мы по настоящему погрузились в историю этих мест и узнали много нового. Спасибо Микице за увлекательный и насыщенный впечатлениями день!

Светлана
Светлана
3 июн 2025
Путешествие с Микицей / очень интересно, красиво, вкусно! Спасибо! Получилось душевно, по семейному
P
Pavel
27 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут и не менее интересный рассказ о посещаемых местах.
Очень атмосферные места (и Голубацкая крепость и монастырь Туман и крепость Рам) со своей историей, очень интересно!
