Путешествие на восток Сербии предлагает уникальную возможность посетить исторические крепости Голубац и Рам, а также знаменитый монастырь Тумане. Участники экскурсии смогут насладиться живописными видами национального парка Джердап и Серебряного озера. Легенды и истории этих мест откроют новые грани сербской культуры и истории. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и историческое наследие

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Голубацкая крепость — построена в 14 веке на берегу Дуная, где река разливается более чем на 6 км. Легенда гласит, что крепость получила своё имя в честь гордой девушки Голубаны, которую турецкий паша велел приковать к скале за отказ стать его супругой.

Крепость Ласловар — напротив, на румынском берегу. Здесь, в 1428 году, Сигизмунд штурмовал Голубац, но потерпел неудачу. В битве погиб польский рыцарь Завиша Чёрный.

Нацпарк Джердап — проедем по территории парка и насладимся красивыми дунайскими пейзажами.

Монастырь Тумане — основан Милошем Обиличем, который случайно смертельно ранил отшельника Зосиму. Святой отказался от помощи, и на месте его смерти был возведён монастырь.

Серебряное озеро — бывший рукав Дуная, превращённый в озеро с помощью плотин. Его называют сербским морем.

Крепость Рам — артиллерийский форт султана Баязита II на месте римского лагеря. Здесь сохранились бойницы, мечеть и караван-сарай.

Вы узнаете:

Почему монастырь Тумане — главное паломническое место в Сербии

Кто привёз на эти земли чудотворную икону Пресвятой Богородицы Курской

Какая крепость славится самыми потрясающими закатами на Дунае

Какие рыбы водятся в Серебряном озере

Организационные детали