Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
Путешествие на восток Сербии предлагает уникальную возможность посетить исторические крепости Голубац и Рам, а также знаменитый монастырь Тумане.
Участники экскурсии смогут насладиться живописными видами национального парка Джердап и Серебряного озера. Легенды и истории этих мест откроют новые грани сербской культуры и истории. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и историческое наследие
Голубацкая крепость — построена в 14 веке на берегу Дуная, где река разливается более чем на 6 км. Легенда гласит, что крепость получила своё имя в честь гордой девушки Голубаны, которую турецкий паша велел приковать к скале за отказ стать его супругой.
Крепость Ласловар — напротив, на румынском берегу. Здесь, в 1428 году, Сигизмунд штурмовал Голубац, но потерпел неудачу. В битве погиб польский рыцарь Завиша Чёрный.
Нацпарк Джердап — проедем по территории парка и насладимся красивыми дунайскими пейзажами.
Монастырь Тумане — основан Милошем Обиличем, который случайно смертельно ранил отшельника Зосиму. Святой отказался от помощи, и на месте его смерти был возведён монастырь.
Серебряное озеро — бывший рукав Дуная, превращённый в озеро с помощью плотин. Его называют сербским морем.
Крепость Рам — артиллерийский форт султана Баязита II на месте римского лагеря. Здесь сохранились бойницы, мечеть и караван-сарай.
Вы узнаете:
Почему монастырь Тумане — главное паломническое место в Сербии
Кто привёз на эти земли чудотворную икону Пресвятой Богородицы Курской
Какая крепость славится самыми потрясающими закатами на Дунае
Какие рыбы водятся в Серебряном озере
Организационные детали
Едем на автомобиле Peugeot 2008
Дополнительные расходы: вход в Голубацкую крепость — 750 динаров за чел. (примерно столько же в российских рублях), вход в Рамскую крепость — 300 динаров за чел., обед и личные покупки — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас с читать дальше
моей родиной и влюблю в неё с первого взгляда. Богатая история, нетронутая природа, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на моих экскурсиях. До скорой встречи в Белграде!
Я
Ярослав
6 ноя 2025
Микица отличный гид, показала мне и моим родителям восток Сербии. Нам очень понравились и крепости и монастырь. Она отлично рассказала интересные факты и особенности и просто истории о Сербии, ее было интересно слушать.
Л
Людмила
28 окт 2025
Очень познавательная экскурсия. Много информации. Рекомендую к посещению!
N
Nikolay
22 окт 2025
Очень понравилось, советую никаких нареканий все было на высоком уровне
Р
Рая
16 окт 2025
Микица отличный Гид. Было очень приятно и интересно. У неё отличные знания о Сербии и о местах, в которых мы побывали. Советую путешествовать с ней.
Мария
1 сен 2025
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Я в полном восторге! Микица - прекрасный гид! Поведала мне историю Сербии. Рассказала про Белград и Нови-Сад, и какие места стоит там посетить. Дала несколько советов читать дальше
относительно кафе и ресторанов, где можно попробовать настоящие сербские блюда. Рассказала про людей; их привычки и культуру. По дороге к той или иной достопримечательности, Микица рассказывала мне истории и легенды, связанные с этим местом. Это помогло сильнее проникнуться к каждому памятнику. Конец экскурсии мы провели в уютном ресторанчике на берегу Дуная. Здесь мы провожали закат, ели вкусно приготовленую речную рыбу и слушали песни. Здесь я прочувствовала тот самый Балканский колорит, который не смогла уловить в городе. Спасибо за этот потрясающий опыт и эту чудесную экскурсию! Это была первая моя поездка в Сербию, и я уверена - не последняя.
Дарья
30 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия Хорошо продуманный маршрут. Равномерные остановки Микица отлично владеет информацией, её интересно слушать. Коммуникабельная, улыбчива, ответвтвенно водит машину
На экскурсии были с двумя детьми - они в восторге Большое спасибо за удивительное приключение на востоке Сербии
А
Арсен
14 июл 2025
Отзыв на экскурсию:
Очень понравилась экскурсия, все было очень интересно! Джердап прекрасен, определенно стоит того, чтобы посетить. Красивейшее ущелье с удивительной природой и завораживающими видами. Голубацкая крепость и Лепенски Вир тоже обязательны к читать дальше
посещению, такого больше нигде не увидите! Было рассказано много деталей и интересных исторических фактов, мы по настоящему погрузились в историю этих мест и узнали много нового. Спасибо Микице за увлекательный и насыщенный впечатлениями день!
Светлана
3 июн 2025
Путешествие с Микицей / очень интересно, красиво, вкусно! Спасибо! Получилось душевно, по семейному
P
Pavel
27 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут и не менее интересный рассказ о посещаемых местах. Очень атмосферные места (и Голубацкая крепость и монастырь Туман и крепость Рам) со своей историей, очень интересно!