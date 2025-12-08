Это путешествие — уникальное сочетание природы, истории и искусства. В сезон (с 1 апреля по 31 октября) вы проедете по «Шарганской восьмёрке» — легендарной железной дороге с головокружительными видами. Прогуляетесь по атмосферной деревне Дрвенград, которую создал режиссёр Эмир Кустурица. И насладитесь колоритом Златибора — одного из самых красивых горных регионов Сербии.

Описание экскурсии

«Шарганская восьмёрка»

Курсирует в сезон — с 1 апреля по 31 октября и в новогодние праздники, если позволяет погода.

Это yникальная историческая узкоколейная железная дорога на западе Сербии. Она проходит через живописные горные пейзажи и долины, а её маршрут имеет форму цифры 8 — отсюда и название.

Дрвенград (Кустендорф)

Этносело режиссёра Эмира Кустурицы. На территории — деревянные дома, смотровая площадка с видом на долину Мокра-Гора и дух фильмов югославского и сербского режиссёра.

Златибор

Вы прогуляетесь по горному курорту, полюбуетесь красивым озером и подышите чистым воздухом. Здесь находится самая длинная канатная дорога в Европе — более 9 км, она соединяет центр Златибора с горой Торник. С высоты открываются потрясающие виды — рекомендую прокатиться!

Примерный тайминг

Дорога из Белграда до первой точки занимает около 3 ч. Предусмотрена остановка на 20 мин на заправке «Газпром»

Поездка на «Шарганской восьмерке» — ~ 2 ч. Если экскурсия проходит не в сезон курсирования поезда, это время распределим по другим локациям

Дрвенград — от 45 мин до 2 ч. Поездка на канатной дороге занимает 1 ч

Златибор — от 45 мин до 2 ч

Организационные детали