Это путешествие — уникальное сочетание природы, истории и искусства.
В сезон (с 1 апреля по 31 октября) вы проедете по «Шарганской восьмёрке» — легендарной железной дороге с головокружительными видами. Прогуляетесь по атмосферной деревне Дрвенград, которую создал режиссёр Эмир Кустурица. И насладитесь колоритом Златибора — одного из самых красивых горных регионов Сербии.
В сезон (с 1 апреля по 31 октября) вы проедете по «Шарганской восьмёрке» — легендарной железной дороге с головокружительными видами. Прогуляетесь по атмосферной деревне Дрвенград, которую создал режиссёр Эмир Кустурица. И насладитесь колоритом Златибора — одного из самых красивых горных регионов Сербии.
Описание экскурсии
«Шарганская восьмёрка»
Курсирует в сезон — с 1 апреля по 31 октября и в новогодние праздники, если позволяет погода.
Это yникальная историческая узкоколейная железная дорога на западе Сербии. Она проходит через живописные горные пейзажи и долины, а её маршрут имеет форму цифры 8 — отсюда и название.
Дрвенград (Кустендорф)
Этносело режиссёра Эмира Кустурицы. На территории — деревянные дома, смотровая площадка с видом на долину Мокра-Гора и дух фильмов югославского и сербского режиссёра.
Златибор
Вы прогуляетесь по горному курорту, полюбуетесь красивым озером и подышите чистым воздухом. Здесь находится самая длинная канатная дорога в Европе — более 9 км, она соединяет центр Златибора с горой Торник. С высоты открываются потрясающие виды — рекомендую прокатиться!
Примерный тайминг
- Дорога из Белграда до первой точки занимает около 3 ч. Предусмотрена остановка на 20 мин на заправке «Газпром»
- Поездка на «Шарганской восьмерке» — ~ 2 ч. Если экскурсия проходит не в сезон курсирования поезда, это время распределим по другим локациям
- Дрвенград — от 45 мин до 2 ч. Поездка на канатной дороге занимает 1 ч
- Златибор — от 45 мин до 2 ч
Организационные детали
- Дополнительные расходы: поездка на «Шарганской восьмёрке» — €11 за чел. (я помогу забронировать билеты заранее), поездка на канатной дороге — €18 за чел., обед — по желанию
- Едем на Citroën C3
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Я — лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском, русском языках и обеспечиваю аутентичный и насыщенный опыт, сочетающий в себе историю, культуру и дух повседневной жизни. Много
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда в Воеводину: Фрушка-Гора и Нови-Сад
Увлекательное путешествие по Воеводине: Фрушка-Гора, Нови-Сад и Сремски-Карловцы. Узнайте об истории, культуре и винных традициях Сербии
Сегодня в 09:00
10 дек в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 14:00
13 дек в 14:00
14 дек в 14:00
€37 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дрвенград и узкоколейка
Погрузитесь в мир сербской культуры и природы с экскурсией в Дрвенград и поездкой на Шарганской восьмёрке
Завтра в 08:30
14 дек в 08:30
€400 за всё до 4 чел.