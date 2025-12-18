Мы создали эту программу, чтобы показать вам самые самобытные и душевные уголки региона. Вы проедете через ущелье, которое называют сербским Афоном, и окажетесь в деревянной деревне Эмира Кустурицы. Увидите нетронутые ландшафты национального парка Тара и услышите легенды о духах реки и стражах природы.

Описание экскурсии

Овчарско- Кабларское ущелье, где река Моравa вьётся между величественными горами и древними монастырями. Здесь у нас будет остановка на завтрак.

Мокра Гора — волшебный уголок Западной Сербии, где ретропоезд извивается среди гор

Шарганская восьмерка — из окна ретропоезда вы полюбуетесь живописными горами, туннелями и мостами.

Дрвенград — деревня, созданная Эмиром Кустурицей. Здесь около 30 деревянных домов, которые построены без единого гвоздя, а улицы вымощены деревянной брусчаткой. Мы пройдём по рынку имени Диего Марадоны, увидим тюрьму Билла Клинтона и кладбище голливудских фильмов. В свободное время вы пообедаете в ресторане национальной кухни.

Национальный парк Тара — зелёное сердце Западной Сербии и один из немногих регионов Европы, где сохранилась нетронутая природа с богатым биоразнообразием.

Банска Стена — с этой смотровой открывается захватывающий вид на глубокий каньон реки Дрины, густые леса и горные хребты.

Домик на Дрине — маленький деревянный домик посреди реки на скалистом островке. Вы увидите необычный символ региона, который притягивает тысячи туристов своей загадочной красотой.

Ориентировочный тайминг:

6:30 — встреча с гидом в Белграде по вашему адресу

8:00–9:00 — остановка в Овчарско-Кабларском ущелье на завтрак

10:30–12:50 — поездка на поезде. Обычный маршрут занимает 2 ч. 20 мин, зимой сокращён до 1 ч. 20 мин

13:00–13:30 — пешеходная экскурсия по Дрвенграду

13:30–15:00 — обед в национальном ресторане в деревне Эмира Кустурицы

16:30–16:45 — Баньска стена

17:45–18:00 — смотровая площадка с видом на домик на Дрине

18:00–21:00 — возвращение в Белград

Организационные детали