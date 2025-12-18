От Кустурицы до Дрины - путешествие из Белграда в сердце Западной Сербии
Прокатиться на ретропоезде, заглянуть на кладбище голливудских фильм и погулять вдоль каньонов
Мы создали эту программу, чтобы показать вам самые самобытные и душевные уголки региона.
Вы проедете через ущелье, которое называют сербским Афоном, и окажетесь в деревянной деревне Эмира Кустурицы.
Увидите нетронутые ландшафты национального парка Тара и услышите легенды о духах реки и стражах природы.
Описание экскурсии
Овчарско- Кабларское ущелье, где река Моравa вьётся между величественными горами и древними монастырями. Здесь у нас будет остановка на завтрак.
Мокра Гора — волшебный уголок Западной Сербии, где ретропоезд извивается среди гор
Шарганская восьмерка — из окна ретропоезда вы полюбуетесь живописными горами, туннелями и мостами.
Дрвенград — деревня, созданная Эмиром Кустурицей. Здесь около 30 деревянных домов, которые построены без единого гвоздя, а улицы вымощены деревянной брусчаткой. Мы пройдём по рынку имени Диего Марадоны, увидим тюрьму Билла Клинтона и кладбище голливудских фильмов. В свободное время вы пообедаете в ресторане национальной кухни.
Национальный парк Тара — зелёное сердце Западной Сербии и один из немногих регионов Европы, где сохранилась нетронутая природа с богатым биоразнообразием.
Банска Стена — с этой смотровой открывается захватывающий вид на глубокий каньон реки Дрины, густые леса и горные хребты.
Домик на Дрине — маленький деревянный домик посреди реки на скалистом островке. Вы увидите необычный символ региона, который притягивает тысячи туристов своей загадочной красотой.
Ориентировочный тайминг:
6:30 — встреча с гидом в Белграде по вашему адресу 8:00–9:00 — остановка в Овчарско-Кабларском ущелье на завтрак 10:30–12:50 — поездка на поезде. Обычный маршрут занимает 2 ч. 20 мин, зимой сокращён до 1 ч. 20 мин 13:00–13:30 — пешеходная экскурсия по Дрвенграду 13:30–15:00 — обед в национальном ресторане в деревне Эмира Кустурицы 16:30–16:45 — Баньска стена 17:45–18:00 — смотровая площадка с видом на домик на Дрине 18:00–21:00 — возвращение в Белград
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле: Toyota Avensis, Ford C-Max Grand или другом подобного класса
Дополнительные расходы: посещение деревни Кустурицы — €2,5 с чел., поездка на поезде — €9 с чел., завтрак и обед по меню — €15–20 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
