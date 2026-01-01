Сербия, Черногория и день в Боснии: рафтинг в каньоне, национальные парки и города Кустурицы

Поплавать в озёрах и море, пройтись в горах без напряга и наесться чевапов - из Белграда
Рафтинг в самом глубоком каньоне Европы, купание в прозрачных озёрах и Адриатике и прогулки по местам Кустурицы — как вам такой план? Вы исследуете 2 национальных парка, прокатитесь на ретропаровозе
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и погрузитесь в венецианскую атмосферу приморского городка. Вам откроются Сербия, Черногория и даже Босния на денёк — тот самый мост на Дрине и Андричград.

Не обойдётся и без щедрой балканской кухни: вы намажете нежный каймак на ароматное мясо, попробуете речную форель и домашнюю сарму.

В основном проводим время на природе, но треккинги будут неспешными и бережными — осматриваемся и двигаемся в радость.

Сербия, Черногория и день в Боснии: рафтинг в каньоне, национальные парки и города Кустурицы
Сербия, Черногория и день в Боснии: рафтинг в каньоне, национальные парки и города Кустурицы
Сербия, Черногория и день в Боснии: рафтинг в каньоне, национальные парки и города Кустурицы

Описание трансфер

Организационные детали

Купаемся в озёрах, а в Черногории и в море. Уже в мае можно купаться! Если есть возможность, рекомендуем остаться в Черногории на пляжный отдых.

Маршрут может быть изменен инструктором из-за погоды, физической подготовки группы или по другим рациональным причинам.

Программа тура по дням

1 день

Чао, Београде! Свободный день в столице Сербии

Прилетаем в Белград — живую и многослойную столицу Сербии, где история и современность переплетаются на каждом шагу. В течение дня — заселение в мини-отель и свободное время для знакомства с городом.

Белград раскрывается через прогулки: от крепости Калемегдан у слияния Савы и Дуная до пешеходной улицы Князя Михаила. Особое настроение создаёт богемный квартал Скадарлия — район с узкими улочками, национальными ресторанами и живой музыкой, где легко почувствовать дух старого Белграда.

При желании посетите Храм Святого Савы — крупнейший на Балканах, а также музеи или европейский район Земун со смотровыми Дуная.

Ночь в мини-отеле в Белграде.

Чао, Београде! Свободный день в столице СербииЧао, Београде! Свободный день в столице СербииЧао, Београде! Свободный день в столице Сербии
2 день

Национальный парк Тара и домик на Дрине

Рано утром после завтрака едем до первого национального парка — Тары.

По дороге остановимся на обед. Сербская кухня — сытная и разнообразная, впитала славянские, средиземноморские и турецкие традиции. В поездке вы попробуете:

- вешалицу — нежную отбивную из свиной корейки
- чевапчичи — сочные колбаски из рубленого мяса (говядина, свинина или баранина) на гриле
- плескавицу — огромную и сочную котлету
- каймак — нежнейший сливочный продукт, нечто среднее между сметаной и маслом. Тает на горячем мясе
- сарму — традиционные голубцы из квашеной капусты с начинкой из фарша и риса
- жареную форель из горных рек
- и другие блюда

Далее смотрим домик на Дрине на небольшой скале прямо в течении реки — очень милая постройка.

Потом вы освежитесь в чистом озере Перучац. Здесь водится младица (дунайский лосось), одна из крупнейших рыб горных рек.

К вечеру размещаемся в уютных коттеджах и остаёмся в окружении природы.

Национальный парк Тара и домик на ДринеНациональный парк Тара и домик на ДринеНациональный парк Тара и домик на Дрине
3 день

Прогулки в Национальном парке Тара

Этот день посвятим лёгкому треккингу по холмам и горным тропам парка Тара. Вас ждёт спокойный темп и чистый воздух.

По пути сделаем остановку на обед-пикник с видом на горы и долины. День пройдёт на природе в движении, но без спешки и перегруза.

Возвращение в коттеджи вечером.

Прогулки в Национальном парке ТараПрогулки в Национальном парке ТараПрогулки в Национальном парке Тара
4 день

Озеро Перучац

Нас ждёт день прогулок по горам с видами на озеро Перучац, реку Дрину и глубокие каньоны. Вы посетите несколько смотровых площадок, по пути мы устроим обед-пикник на природе. Вдоль тропы встретим земляничные поля и заросли дикой малины.

К вечеру вернёмся в коттеджи.

Озеро ПеручацОзеро ПеручацОзеро Перучац
5 день

Необычная железная дорога и деревня Кустурицы - Дрвенград

Рано утром едем в Мокру Гору!

Нас ждёт самая необычная железная дорога Европы в форме восьмёрки — Шарганска осьмица. Вы прокатитесь на ретропаровозике по крутым путям и длинным тоннелям и сделаете фото. Именно здесь находится станция Голубичи из фильма Кустурицы «Жизнь как чудо». Дорогу строили для соединения Белграда с Сараево.

Обед-пикник по дороге.

Также вы посетите деревню Эмира Кустурицы — Дрвенград. Самый известный режиссёр Балкан построил музей из дерева под открытым небом. Кустурица воссоздал старое сербское село, которых в реальности уже практически не осталось. Один из домов украшает портрет Достоевского, а площадь носит имя Никиты Михалкова. На улицах деревушки — старинные автомобили, которые режиссер использовал на съёмках.

Размещение в коттеджах.

Необычная железная дорога и деревня Кустурицы - ДрвенградНеобычная железная дорога и деревня Кустурицы - ДрвенградНеобычная железная дорога и деревня Кустурицы - Дрвенград
6 день

Андричград в Боснии и дорога в черногорский парк Дурмитор

Сегодня мы посмотрим Боснию и Герцеговину — страну пёстрого смешения культур и религий.

Вы погуляете по Андричграду — городку, который тоже придумал и воплотил Кустурица. В Вишеграде на Дрине в 16 веке проложили мост Мехмеда-паши Соколовича. Через четыре cтолетия Иво Андрич расскажет, как строили Вишеградский мост и как менялся город на протяжении веков. За роман он получит Нобелевскую премию, и мир узнает о крохотном городке на границе Боснии и Сербии.

Далее переедем в национальный парк Дурмитор в Черногории, по дороге — обед-перекус.

Размещение в коттеджах.

Андричград в Боснии и дорога в черногорский парк ДурмиторАндричград в Боснии и дорога в черногорский парк ДурмиторАндричград в Боснии и дорога в черногорский парк Дурмитор
7 день

Национальный парк Дурмитор: рафтинг, купание, Чёрное озеро и мост Джурджевича

Начнём день с рафтинга. После инструктажа вы сядете в 8-, 10-местные рафты и сплавитесь по изумрудной реке Таре в самом глубоком каньоне Европы и второму по глубине в мире. Вода прозрачная, можно увидеть проплывающую рыбу. По дороге искупаемся и сделаем фото у реки-водопада Лючицы.

Пообедаем форелью из реки или ягнятиной на пару.

После обеда погуляем по огромному мосту Джурджевича через реку Тара. Через каньон протянут зиплайн, любители острых ощущений могут на нём прокатиться.

Далее поедем к Чёрному озеру — визитной карточке Дурмитора. Как в зеркале в нём отражаются вершины гор Савин Кук и Меджед. Погуляем у озера, желающие купаются.

Потом — на побережье, в город Котор. По дороге насладимся видами этой небольшой, но очень красивой страны. Мы будем жить в средневековом городе на берегу моря, среди белокаменных стен в здании 13–16 века в уютном мини-отеле.

На ужине попробуем кухню побережья Черногории: морепродукты и рыбу.

Национальный парк Дурмитор: рафтинг, купание, Чёрное озеро и мост ДжурджевичаНациональный парк Дурмитор: рафтинг, купание, Чёрное озеро и мост ДжурджевичаНациональный парк Дурмитор: рафтинг, купание, Чёрное озеро и мост Джурджевича
8 день

День отдыха на море и старый город Котор

Котор — средневековый морской город, укрепления которого поднимаются высоко в горы и имеют несколько уровней. Эта территория входила в состав Римской империи, а позже — Византии, Сербии, Австро-Венгрии.

Программа свободная, возможно несколько вариантов:

1. Погулять по старому городу, где на каждом шагу — древняя церковь, дворец или палата знатного вельможи
2. Съездить в соседние городки — Рисан и Пераст: посмотреть рукотворный остров с часовней и другие древности
3. Покататься на велосипедах или каяках

Обед в ресторане национальной кухни.

Вечером поднимемся на укрепления и к крепости Святого Иоанна, с которой открывается вид на залив с лазурной водой, старый город и окрестности.

В уютной атмосфере ужина мы поделимся впечатлениями и обменяемся фото. До новых встреч!

День отдыха на море и старый город КоторДень отдыха на море и старый город КоторДень отдыха на море и старый город Котор
9 день

Возвращение домой

Желающие могут остаться в Черногории ещё на несколько дней. Из Котора рекомендуем съездить в соседнюю Будву — главный курорт Черногории (40 мин на автобусе), в небольшие городки Рисан, Пераст и Херцег-Нови или в хорватский Дубровник (нужен шенген).

До новых встреч!

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Базовый билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание со 2-го по обед 8-го дня
  • Трансферы по программе, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты по программе
  • Групповая аптечка
  • Страховка
  • Туристический и городской налоги
Что не входит в цену
  • Билеты в Белград и обратно из Тивата
  • Питание в дни прилёта и вылета, прощальный ужин
  • 1-местное размещение - €300
  • Даём скидку:
  • При бронировании за 40 дней до старта - 5%
  • При 3-, 4-местном размещении
  • При поездке в другой наш тур (старт - меньше чем через неделю после первого)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Белграда, 8:00 или другое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Тивата, 8:00 или другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 1 час
Мы работаем более 20 лет, одни из первых в области авторских туров в России. Организуем путешествия по России и ещё 35 странам. Можно присоединиться к группе или заказать тур с программой специально для вас. У нас 200+ маршрутов: поездки на 1 день, несколько дней, неделю и более.

Тур входит в следующие категории Белграда

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