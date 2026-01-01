Описание трансфер
Организационные детали
Купаемся в озёрах, а в Черногории и в море. Уже в мае можно купаться! Если есть возможность, рекомендуем остаться в Черногории на пляжный отдых.
Маршрут может быть изменен инструктором из-за погоды, физической подготовки группы или по другим рациональным причинам.
Программа тура по дням
Чао, Београде! Свободный день в столице Сербии
Прилетаем в Белград — живую и многослойную столицу Сербии, где история и современность переплетаются на каждом шагу. В течение дня — заселение в мини-отель и свободное время для знакомства с городом.
Белград раскрывается через прогулки: от крепости Калемегдан у слияния Савы и Дуная до пешеходной улицы Князя Михаила. Особое настроение создаёт богемный квартал Скадарлия — район с узкими улочками, национальными ресторанами и живой музыкой, где легко почувствовать дух старого Белграда.
При желании посетите Храм Святого Савы — крупнейший на Балканах, а также музеи или европейский район Земун со смотровыми Дуная.
Ночь в мини-отеле в Белграде.
Национальный парк Тара и домик на Дрине
Рано утром после завтрака едем до первого национального парка — Тары.
По дороге остановимся на обед. Сербская кухня — сытная и разнообразная, впитала славянские, средиземноморские и турецкие традиции. В поездке вы попробуете:
- вешалицу — нежную отбивную из свиной корейки
- чевапчичи — сочные колбаски из рубленого мяса (говядина, свинина или баранина) на гриле
- плескавицу — огромную и сочную котлету
- каймак — нежнейший сливочный продукт, нечто среднее между сметаной и маслом. Тает на горячем мясе
- сарму — традиционные голубцы из квашеной капусты с начинкой из фарша и риса
- жареную форель из горных рек
- и другие блюда
Далее смотрим домик на Дрине на небольшой скале прямо в течении реки — очень милая постройка.
Потом вы освежитесь в чистом озере Перучац. Здесь водится младица (дунайский лосось), одна из крупнейших рыб горных рек.
К вечеру размещаемся в уютных коттеджах и остаёмся в окружении природы.
Прогулки в Национальном парке Тара
Этот день посвятим лёгкому треккингу по холмам и горным тропам парка Тара. Вас ждёт спокойный темп и чистый воздух.
По пути сделаем остановку на обед-пикник с видом на горы и долины. День пройдёт на природе в движении, но без спешки и перегруза.
Возвращение в коттеджи вечером.
Озеро Перучац
Нас ждёт день прогулок по горам с видами на озеро Перучац, реку Дрину и глубокие каньоны. Вы посетите несколько смотровых площадок, по пути мы устроим обед-пикник на природе. Вдоль тропы встретим земляничные поля и заросли дикой малины.
К вечеру вернёмся в коттеджи.
Необычная железная дорога и деревня Кустурицы - Дрвенград
Рано утром едем в Мокру Гору!
Нас ждёт самая необычная железная дорога Европы в форме восьмёрки — Шарганска осьмица. Вы прокатитесь на ретропаровозике по крутым путям и длинным тоннелям и сделаете фото. Именно здесь находится станция Голубичи из фильма Кустурицы «Жизнь как чудо». Дорогу строили для соединения Белграда с Сараево.
Обед-пикник по дороге.
Также вы посетите деревню Эмира Кустурицы — Дрвенград. Самый известный режиссёр Балкан построил музей из дерева под открытым небом. Кустурица воссоздал старое сербское село, которых в реальности уже практически не осталось. Один из домов украшает портрет Достоевского, а площадь носит имя Никиты Михалкова. На улицах деревушки — старинные автомобили, которые режиссер использовал на съёмках.
Размещение в коттеджах.
Андричград в Боснии и дорога в черногорский парк Дурмитор
Сегодня мы посмотрим Боснию и Герцеговину — страну пёстрого смешения культур и религий.
Вы погуляете по Андричграду — городку, который тоже придумал и воплотил Кустурица. В Вишеграде на Дрине в 16 веке проложили мост Мехмеда-паши Соколовича. Через четыре cтолетия Иво Андрич расскажет, как строили Вишеградский мост и как менялся город на протяжении веков. За роман он получит Нобелевскую премию, и мир узнает о крохотном городке на границе Боснии и Сербии.
Далее переедем в национальный парк Дурмитор в Черногории, по дороге — обед-перекус.
Размещение в коттеджах.
Национальный парк Дурмитор: рафтинг, купание, Чёрное озеро и мост Джурджевича
Начнём день с рафтинга. После инструктажа вы сядете в 8-, 10-местные рафты и сплавитесь по изумрудной реке Таре в самом глубоком каньоне Европы и второму по глубине в мире. Вода прозрачная, можно увидеть проплывающую рыбу. По дороге искупаемся и сделаем фото у реки-водопада Лючицы.
Пообедаем форелью из реки или ягнятиной на пару.
После обеда погуляем по огромному мосту Джурджевича через реку Тара. Через каньон протянут зиплайн, любители острых ощущений могут на нём прокатиться.
Далее поедем к Чёрному озеру — визитной карточке Дурмитора. Как в зеркале в нём отражаются вершины гор Савин Кук и Меджед. Погуляем у озера, желающие купаются.
Потом — на побережье, в город Котор. По дороге насладимся видами этой небольшой, но очень красивой страны. Мы будем жить в средневековом городе на берегу моря, среди белокаменных стен в здании 13–16 века в уютном мини-отеле.
На ужине попробуем кухню побережья Черногории: морепродукты и рыбу.
День отдыха на море и старый город Котор
Котор — средневековый морской город, укрепления которого поднимаются высоко в горы и имеют несколько уровней. Эта территория входила в состав Римской империи, а позже — Византии, Сербии, Австро-Венгрии.
Программа свободная, возможно несколько вариантов:
1. Погулять по старому городу, где на каждом шагу — древняя церковь, дворец или палата знатного вельможи
2. Съездить в соседние городки — Рисан и Пераст: посмотреть рукотворный остров с часовней и другие древности
3. Покататься на велосипедах или каяках
Обед в ресторане национальной кухни.
Вечером поднимемся на укрепления и к крепости Святого Иоанна, с которой открывается вид на залив с лазурной водой, старый город и окрестности.
В уютной атмосфере ужина мы поделимся впечатлениями и обменяемся фото. До новых встреч!
Возвращение домой
Желающие могут остаться в Черногории ещё на несколько дней. Из Котора рекомендуем съездить в соседнюю Будву — главный курорт Черногории (40 мин на автобусе), в небольшие городки Рисан, Пераст и Херцег-Нови или в хорватский Дубровник (нужен шенген).
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|125 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание со 2-го по обед 8-го дня
- Трансферы по программе, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты по программе
- Групповая аптечка
- Страховка
- Туристический и городской налоги
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно из Тивата
- Питание в дни прилёта и вылета, прощальный ужин
- 1-местное размещение - €300
- Даём скидку:
- При бронировании за 40 дней до старта - 5%
- При 3-, 4-местном размещении
- При поездке в другой наш тур (старт - меньше чем через неделю после первого)