Национальный парк Тара и домик на Дрине

Рано утром после завтрака едем до первого национального парка — Тары.

По дороге остановимся на обед. Сербская кухня — сытная и разнообразная, впитала славянские, средиземноморские и турецкие традиции. В поездке вы попробуете:

- вешалицу — нежную отбивную из свиной корейки

- чевапчичи — сочные колбаски из рубленого мяса (говядина, свинина или баранина) на гриле

- плескавицу — огромную и сочную котлету

- каймак — нежнейший сливочный продукт, нечто среднее между сметаной и маслом. Тает на горячем мясе

- сарму — традиционные голубцы из квашеной капусты с начинкой из фарша и риса

- жареную форель из горных рек

- и другие блюда

Далее смотрим домик на Дрине на небольшой скале прямо в течении реки — очень милая постройка.

Потом вы освежитесь в чистом озере Перучац. Здесь водится младица (дунайский лосось), одна из крупнейших рыб горных рек.

К вечеру размещаемся в уютных коттеджах и остаёмся в окружении природы.