Описание тура
Организационные детали
Для граждан России виза не требуется (до 30 дней). Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда и иметь минимум 2 свободные страницы.
Кому виза в Боснию нужна обязательно: гражданам Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Граждане этих стран могут въехать без боснийской визы (на срок до 30 дней), если у них в паспорте есть действующая многократная шенгенская виза или страны ЕС, а въезд осуществляется из страны-члена ЕС или Шенгена.
Программа тура по дням
Из Белграда в Сараево через Мокру Гору и Вишеград
Мы стартуем в Белграде и держим путь в Мокру Гору — колоритный этноуголок в горах Западной Сербии. Здесь вас ждут 2 активности на выбор:
1. Вы прогуляетесь по улочкам Дрвенграда — этнодеревни, которую режиссёр Кустурица основал для съёмок фильма «Жизнь как чудо». Воплотилась его мечта об идеальном доме: сюда свезли избы со всей Сербии. Мы пройдём по улицам, названным в честь Марадоны, Теслы и Феллини, и увидим коллекцию ретроавтомобилей.
2. Либо отправитесь в путешествие по «Шарганской восьмёрке» — шедевру инженерной мысли начала 20 века. Это узкоколейная железная дорога, проложенная по крутым склонам. Мы прокатимся на ретропоезде сквозь узкие скальные туннели.
После этого мы пересечём границу и заедем в Вишеград на Дрине. Его обессмертили 3 личности: Мехмед-паша Соколович, по приказу которого возвели каменный мост — символ этих мест; нобелевский лауреат Иво Андрич, посвятившим мосту роман; и снова Кустурица, создавший архитектурный проект Андричград. Мы прогуляемся по Вишеграду, пройдём по знаменитому мосту и попробуем гигантскую тулумбу — восточный аналог чуррос.
Наш путь в Сараево пройдёт по каньону реки Дрины среди скал, прорезанных тоннелями. Пейзажи напомнят норвежские фьорды. Переночуем в Сараево.
Солнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и Мостар
Утром направляемся на юг страны, в регион Герцеговина.
Увидим водопады Кравице — большой природный амфитеатр посреди густой зелени. Затем посетим Почитель — средневековый город-музей с османской архитектурой. Прогуляемся по каменным улочкам и попробуем свежевыжатый гранатовый сок — местную визитную карточку.
После направимся к Бунским каналам — месту слияния Неретвы и Буны. В Благае увидим мощный подземный исток Буны и текию 15 века — действующую суфийскую обитель, где трижды в неделю проводятся обряды Зикр. Здесь вы узнаете предание о дервише Сари Салтуке, который спас дочь герцога от прожорливого змея.
Завершим день в Мостаре, который считается самым жарким городом страны (летом здесь бывает выше +40°C). Мы поднимемся на стеклянную смотровую, чтобы увидеть Старый город и мост с высоты птичьего полёта. Если повезёт, застанем традицию прыжков с моста, которой уже более 450 лет.
Из Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и Яйце
Сегодня отправимся на территорию Республики Сербской. Остановимся у Рамского озера со швейцарскими пейзажами. Вы увидите полуостров Шчит со старинным францисканским монастырём и узнаете его историю: водоём скрывает деревни, очертания которых проступают на дне в засушливые годы.
Затем мы прибудем в Яйце — единственный в мире город, в самом центре которого бурлит 22-метровый водопад. На Пливских озёрах мы увидим Млинчичи — миниатюрные водяные мельницы, которые рассыпаны по каскадам и похожи на сказочные домики хоббитов.
Сделаем остановку у святилища в Подмилачье — главного католического паломнического места Боснии. Маленькая готическая церковь была единственной, которую пощадили османы.
Далее путь пройдёт через зрелищный каньон реки Врбас. Мы проедем через глубокие ущелья Подмилачье и Тиесно. Здесь проходят чемпионаты мира по рафтингу, а экстремалы со всей Европы натягивают канаты между вершинами и спят в гамаках над пропастью.
Перед прибытием в Баня-Луку мы заедем в село Крупа-на-Врбасу, входящее в список самых красивых деревень Боснии, где можно приобрести муку из старинных мельниц на каскадах. Ночуем в Баня-Луке.
Прогулка по Баня-Луке и возвращение в Белград
Утром мы отправимся в центр Баня-Луки. Прогуляемся по Господской улице, увидим Банский двор, собор Христа Спасителя и Градскую палату, которая была банком, а сегодня действует как резиденция президента. Осмотрев старинную крепость Кастел, мы выйдем к набережной реки Врбас. В тёплое время года понаблюдаем за традиционными лодками даяк, которыми искусно управляют местные мастера — даякаши.
Перед выездом мы посетим термальные источники Вручица, где температура целебной воды от +33 до +36°C. И обязательно попробуем банялучский чевап — сочные колбаски.
К вечеру мы вернёмся в Белград.
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Что включено
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Помощь с подбором проживания
- Посещение источников на набережной Врбаса
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты:
- Этнодеревня Дрвенград - 300 сербских динар
- Поезд «Шарганская восьмёрка» - 1500 сербских динар
- Водопад Кравица - 20 марок
- Текия в Благае - 10 марок
- Катакомбы в Яйце - 5 марок
- Крепость в Яйце - 5 марок
- Смотровая Пливского водопада - 10 марок