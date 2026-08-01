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В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией

Увидеть мосты Вишеграда и Мостара, узнать историю Яйце и отдохнуть в источниках Баня-Луки
Босния напрасно остаётся в тени соседей: её озёра напоминают Швейцарию, рельефы — норвежские фьорды, а водопады отсылают к деревне хоббитов. Ландшафты заставляют смотреть из окон авто во все глаза —
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ни одной скучной дороги. Мы отправимся сквозь эпохи, религии и климатические зоны. В субтропиках Герцеговины осмотрим мистическую текию дервишей и колоритный Мостар. Если вы не слышали о городе Яйце — исправим, ведь здесь и короновали, и провозглашали Югославии. Закончим в республике Сербской — осмотрим христианские святыни и заглянем на термальные источники.

От аромата кофе из джезвы и сочных чевапов до шума буйных рек — вы увидите страну бескрайней, искренней и такой живой!

В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией
В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией
В сказочную Боснию из Белграда: озёра, каньоны и дикие водопады - своей компанией

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России виза не требуется (до 30 дней). Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда и иметь минимум 2 свободные страницы.

Кому виза в Боснию нужна обязательно: гражданам Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Граждане этих стран могут въехать без боснийской визы (на срок до 30 дней), если у них в паспорте есть действующая многократная шенгенская виза или страны ЕС, а въезд осуществляется из страны-члена ЕС или Шенгена.

Программа тура по дням

1 день

Из Белграда в Сараево через Мокру Гору и Вишеград

Мы стартуем в Белграде и держим путь в Мокру Гору — колоритный этноуголок в горах Западной Сербии. Здесь вас ждут 2 активности на выбор:

1. Вы прогуляетесь по улочкам Дрвенграда — этнодеревни, которую режиссёр Кустурица основал для съёмок фильма «Жизнь как чудо». Воплотилась его мечта об идеальном доме: сюда свезли избы со всей Сербии. Мы пройдём по улицам, названным в честь Марадоны, Теслы и Феллини, и увидим коллекцию ретроавтомобилей.

2. Либо отправитесь в путешествие по «Шарганской восьмёрке» — шедевру инженерной мысли начала 20 века. Это узкоколейная железная дорога, проложенная по крутым склонам. Мы прокатимся на ретропоезде сквозь узкие скальные туннели.

После этого мы пересечём границу и заедем в Вишеград на Дрине. Его обессмертили 3 личности: Мехмед-паша Соколович, по приказу которого возвели каменный мост — символ этих мест; нобелевский лауреат Иво Андрич, посвятившим мосту роман; и снова Кустурица, создавший архитектурный проект Андричград. Мы прогуляемся по Вишеграду, пройдём по знаменитому мосту и попробуем гигантскую тулумбу — восточный аналог чуррос.

Наш путь в Сараево пройдёт по каньону реки Дрины среди скал, прорезанных тоннелями. Пейзажи напомнят норвежские фьорды. Переночуем в Сараево.

Из Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и ВишеградИз Белграда в Сараево через Мокру Гору и Вишеград
2 день

Солнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и Мостар

Утром направляемся на юг страны, в регион Герцеговина.

Увидим водопады Кравице — большой природный амфитеатр посреди густой зелени. Затем посетим Почитель — средневековый город-музей с османской архитектурой. Прогуляемся по каменным улочкам и попробуем свежевыжатый гранатовый сок — местную визитную карточку.

После направимся к Бунским каналам — месту слияния Неретвы и Буны. В Благае увидим мощный подземный исток Буны и текию 15 века — действующую суфийскую обитель, где трижды в неделю проводятся обряды Зикр. Здесь вы узнаете предание о дервише Сари Салтуке, который спас дочь герцога от прожорливого змея.

Завершим день в Мостаре, который считается самым жарким городом страны (летом здесь бывает выше +40°C). Мы поднимемся на стеклянную смотровую, чтобы увидеть Старый город и мост с высоты птичьего полёта. Если повезёт, застанем традицию прыжков с моста, которой уже более 450 лет.

Солнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и МостарСолнечная Герцеговина: водопады Кравице, Почитель, Благай и Мостар
3 день

Из Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и Яйце

Сегодня отправимся на территорию Республики Сербской. Остановимся у Рамского озера со швейцарскими пейзажами. Вы увидите полуостров Шчит со старинным францисканским монастырём и узнаете его историю: водоём скрывает деревни, очертания которых проступают на дне в засушливые годы.

Затем мы прибудем в Яйце — единственный в мире город, в самом центре которого бурлит 22-метровый водопад. На Пливских озёрах мы увидим Млинчичи — миниатюрные водяные мельницы, которые рассыпаны по каскадам и похожи на сказочные домики хоббитов.

Сделаем остановку у святилища в Подмилачье — главного католического паломнического места Боснии. Маленькая готическая церковь была единственной, которую пощадили османы.

Далее путь пройдёт через зрелищный каньон реки Врбас. Мы проедем через глубокие ущелья Подмилачье и Тиесно. Здесь проходят чемпионаты мира по рафтингу, а экстремалы со всей Европы натягивают канаты между вершинами и спят в гамаках над пропастью.

Перед прибытием в Баня-Луку мы заедем в село Крупа-на-Врбасу, входящее в список самых красивых деревень Боснии, где можно приобрести муку из старинных мельниц на каскадах. Ночуем в Баня-Луке.

Из Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и ЯйцеИз Мостара в Баня-Луку через Рамское озеро и Яйце
4 день

Прогулка по Баня-Луке и возвращение в Белград

Утром мы отправимся в центр Баня-Луки. Прогуляемся по Господской улице, увидим Банский двор, собор Христа Спасителя и Градскую палату, которая была банком, а сегодня действует как резиденция президента. Осмотрев старинную крепость Кастел, мы выйдем к набережной реки Врбас. В тёплое время года понаблюдаем за традиционными лодками даяк, которыми искусно управляют местные мастера — даякаши.

Перед выездом мы посетим термальные источники Вручица, где температура целебной воды от +33 до +36°C. И обязательно попробуем банялучский чевап — сочные колбаски.

К вечеру мы вернёмся в Белград.

Прогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в БелградПрогулка по Баня-Луке и возвращение в Белград

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Помощь с подбором проживания
  • Посещение источников на набережной Врбаса
Что не входит в цену
  • Билеты в Белград и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Этнодеревня Дрвенград - 300 сербских динар
  • Поезд «Шарганская восьмёрка» - 1500 сербских динар
  • Водопад Кравица - 20 марок
  • Текия в Благае - 10 марок
  • Катакомбы в Яйце - 5 марок
  • Крепость в Яйце - 5 марок
  • Смотровая Пливского водопада - 10 марок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград, 7:00, любое место встречи по договорённости
Завершение: Белград, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Живу в Боснии и Герцеговине. Для меня это самая красивая страна на свете с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и крепостями. Вы будете удивлены, но здесь есть даже
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море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди. Я стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию и Герцеговину уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось, — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, ваше путешествие будет незабываемым!

Тур входит в следующие категории Белграда

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