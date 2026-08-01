Из Белграда в Сараево через Мокру Гору и Вишеград

Мы стартуем в Белграде и держим путь в Мокру Гору — колоритный этноуголок в горах Западной Сербии. Здесь вас ждут 2 активности на выбор:

1. Вы прогуляетесь по улочкам Дрвенграда — этнодеревни, которую режиссёр Кустурица основал для съёмок фильма «Жизнь как чудо». Воплотилась его мечта об идеальном доме: сюда свезли избы со всей Сербии. Мы пройдём по улицам, названным в честь Марадоны, Теслы и Феллини, и увидим коллекцию ретроавтомобилей.

2. Либо отправитесь в путешествие по «Шарганской восьмёрке» — шедевру инженерной мысли начала 20 века. Это узкоколейная железная дорога, проложенная по крутым склонам. Мы прокатимся на ретропоезде сквозь узкие скальные туннели.

После этого мы пересечём границу и заедем в Вишеград на Дрине. Его обессмертили 3 личности: Мехмед-паша Соколович, по приказу которого возвели каменный мост — символ этих мест; нобелевский лауреат Иво Андрич, посвятившим мосту роман; и снова Кустурица, создавший архитектурный проект Андричград. Мы прогуляемся по Вишеграду, пройдём по знаменитому мосту и попробуем гигантскую тулумбу — восточный аналог чуррос.

Наш путь в Сараево пройдёт по каньону реки Дрины среди скал, прорезанных тоннелями. Пейзажи напомнят норвежские фьорды. Переночуем в Сараево.