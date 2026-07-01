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Индивидуальный гастротур от Белграда до Тары с дегустацией вин, малиновой ракии и сыров

Попробовать бурек, чевапы, форель и ягнёнка на вертеле, обойти пещеры и замок в тумане
Проедем от столицы Сербии и средневекового монастыря-крепости до горного парка — через три винных региона. Каждый день будем пробовать новое блюдо: ароматную выпечку, курицу с инжиром или нежнейшего ягнёнка. Спустимся
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в пещеру возрастом 80 миллионов лет и встретим закат на озере.

Исследуем Белград и Нови-Сад, переночуем при винодельне, проедем Карпаты, насладимся тишиной парков Тара и Мокра Гора. Промчим на паровозе по следам съёмок Кустурицы. Увидим постройки римлян, осман и австро-венгров.

Гончарное село, уединённый домик на воде и редкая малиновая ракия — каждый штрих погружает в сербский колорит.

Индивидуальный гастротур от Белграда до Тары с дегустацией вин, малиновой ракии и сыров
Индивидуальный гастротур от Белграда до Тары с дегустацией вин, малиновой ракии и сыров
Индивидуальный гастротур от Белграда до Тары с дегустацией вин, малиновой ракии и сыров

Описание тура

Организационные детали

Сербия — одна из самых доступных стран Европы в плане еды, и это приятно удивляет с 1-го дня.

Стрит-фуд и пекары (бюджетный вариант):
Бурек, чевапи на вынос, сэндвичи — сытный перекус на одного обходится в €3–5. Это формат завтрака или быстрого обеда в пути.

Кафана или таверна среднего класса:
Обед или ужин на одного с напитками — €15–25. Порции в Сербии большие — одного основного блюда вполне достаточно.

Ресторан премиум-класса:
Ужин в заведениях уровня Fine Dining — от €50 на чел. без напитков. Уточняйте заранее, сколько стоит вино.

В провинции рекомендуем иметь при себе наличные динары — не во всех заведениях возможен расчёт картой.

Программа тура по дням

1 день

Добродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыром

Встретим вас в аэропорту и разместимся. Начинаем знакомство со столицей с улицы Княза Михаила — главной пешеходной артерии Белграда. Она названа в честь Михаила III Обреновича и отсылает к австро-венгерскому духу 19 века. Сегодня здесь бутики, кафе и уличные музыканты.

Улица выводит нас к Калемегдану. Осмотрим двухтысячелетнюю цитадель, которая в разные эпохи была римской, византийской, венгерской, австрийской и османской. Внутри крепостных стен — парк с видами на слияние Савы и Дуная, Военный музей и статуя «Победник».

Вечером знакомимся с сербской кухней в кафане района Дорчол. При османах это был торговый квартал, сегодня — богемный центр русских мероприятий.

Блюдо дня: фаршированная паприка. Начнём узнавать Сербию с понятного домашнего блюда. Сладкий болгарский перец фаршируют начинкой из сыра, иногда с добавлением каймака, зелени и специй, после чего запекают. Перец остаётся сочным, а расплавленный сыр делает вкус насыщенным.

Ночь в Белграде.

Добродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыромДобродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыром
2 день

Сремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-Горы

Выезжаем из Белграда на север. Первая остановка — Сремски-Карловцы, небольшой дунайский городок, где в 18 веке располагалась резиденция сербских патриархов. Здесь же производят «бермет» — десертное вино на травах, которое однажды стояло в винном листе «Титаника».

Дегустируем вина Фрушки-Горы — старейшего национального парка Сербии. Виноградники здесь разбивал ещё римский император Марк Аврелий Проб в 3 веке н. э., и эта традиция не прерывалась. Обедаем в ресторане на берегу Дуная.

После переедем в Петроварадинскую крепость. Отсюда открывается лучшая панорама Нови-Сада — второго по величине города Сербии. Вечером спускаемся в центр Нови-Сада на прогулку. Увидим проспект Свободы с австро-венгерской архитектурой, площадь Свободы с католическим собором, набережную Дуная. Это город с особым темпом: неспешный, уютный, с сильной кофейной культурой.

Блюдо дня: судак или сом. Рыбу готовят на гриле, запекают или жарят до золотистой корочки. Подают с овощами, картофелем и традиционными соусами.

Ночь в Белграде. За день проедем 180 км.

Сремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-ГорыСремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-Горы
3 день

Аранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиром

Теперь выезжаем на юг. После 1,5 часов пути останавливаемся в Аранджеловаце. Увидим Музей Первого Восстания. Именно здесь в феврале 1804 года сербы под предводительством Карагеоргия взбунтовались против османского владычества.

Дальше — «Лесная лощина», природный уголок в окрестностях городка Топола. Там находится комплекс Опленац — церковь Святого Георгия и усыпальница рода Карагеоргиевичей на вершине холма. Интерьер церкви покрыт мозаикой из кусочков стекла 15 000 оттенков — это копии фресок из 60 средневековых сербских монастырей. Рядом находятся королевский реликварий (дом Петра I) с личными вещами и портретами династии, а также крепость Карагеоргия.

Обедать будем в ресторане, где смешаны традиционная сербская и европейская кухни. После — дегустации в винарнях.

Блюдо дня: курица с инжиром в соусе бешамель. Нежное куриное филе запекается под сливочным соусом, а лёгкая сладость инжира дополняет сочное мясо.

Ночь в Тополе. За день проедем 120 км.

Аранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиромАранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиром
4 день

Сербские Карпаты, Ресавская пещера, водопад и монастыри

Начинается насыщенный день. Движемся через Карпаты — малолюдный участок нетронутой природы. Горные пейзажи здесь такие, что не отрываешь взгляд от окна по пути.

Первая остановка — монастырь-крепость Раваница. Он считается образцом Моравской архитектурной школы — сербского стиля с каменной резьбой, розетками и сложными оконными переплётами. Здесь покоятся мощи князя Лазаря, погибшего в Косовской битве 1389 года.

Следующий пункт маршрута — монастырь Манасия. Здесь хорошо сохранились росписи 15 века. Именно тут работала Ресавская школа переписчиков рукописей — один из главных культурных центров средневековой Сербии.

Заглянем и в крупную Ресавскую пещеру — возрастом около 80 миллионов лет, с восемью залами на двух уровнях, сталактитами красного, жёлтого и белого цветов и подземной рекой на нижнем ярусе. А неподалёку переведём дыхание у водопада Велики Бук среди леса.

Блюдо дня: печёная ягнятина из-под сача. Ягнёнка укладывают в толстостенный горшок, накрывают специальной крышкой, засыпают горячими углями и оставляют томиться на несколько часов. Результат — мягкое мясо с глубоким дымным ароматом.

Ночь в Александроваце. За день проедем 300 км.

Сербские Карпаты, Ресавская пещера, водопад и монастыриСербские Карпаты, Ресавская пещера, водопад и монастыриСербские Карпаты, Ресавская пещера, водопад и монастыриСербские Карпаты, Ресавская пещера, водопад и монастыри
5 день

Александровачка Жупа: музеи, малиновая ракия и сок, ужин на винодельне

Сегодня никуда не спешим. Начинаем день с поездки в деревню Плеш. Дегустируем свежевыжатый малиновый сок и ракию. История виноделия в этом регионе восходит к 12 веку. Несколько сёл с виноградниками пожаловал Студеницкому монастырю Стефан I Неманя. Именно он объединил разрозненные сербские земли и добился независимости от Византийской империи.

Главные сорта винограда здесь — ароматная Тамьяника с нотами жасмина и Прокупац, красный сербский автохтон. Посещаем Музей виноградарства и виноделия в историческом погребе и краеведческий музей.

По пути заезжаем на смотровую Козница. С высоты открывается панорама на долину реки Расина и виноградники. Вечер заканчивается ужином в домашней обстановке на семейной винодельне.

Блюдо дня: рыбный суп или форель. В Сербии её готовят просто, не перебивая вкус — на гриле с травами или в наваристой чорбе с овощами.

Ночь в Александроваце.

Александровачка Жупа: музеи, малиновая ракия и сок, ужин на винодельнеАлександровачка Жупа: музеи, малиновая ракия и сок, ужин на винодельнеАлександровачка Жупа: музеи, малиновая ракия и сок, ужин на винодельнеАлександровачка Жупа: музеи, малиновая ракия и сок, ужин на винодельне
6 день

Замок Маглич, гончарное село и ягнёнок на вертеле

Выезжаем горной дорогой через живописные долины. По пути обязательно остановимся у замка Маглич, окутанного туманом. Средневековая крепость стоит на скалистом холме. Осмотрим 7 башен, остатки дворцовых построек и церкви Святого Георгия. Полюбуемся видами на долину реки Ибар.

Обедаем в старейшей кафане Сербии в соседнем селе. Здесь подают магличскую печёнку. Это блюдо необычно для Сербии, именно поэтому мы должны туда заглянуть.

По дороге на Тару заезжаем в гончарное село Злакуса, где древнее ремесло лепки на круге не прерывалось столетиями. Местные мастера работают со смесью глины и кальцита — такой состав позволяет делать большие горшки и обжигать их на открытом огне.

Блюдо дня: печенье — ягнёнок, запечённый целиком на вертеле. На стол приносят нарезанным — каждый кусочек с корочкой и дымком. По легенде, сербские гайдуки собирались отмечали встречу в лесах таким жарким.

Ночь в парке Тара. За день проедем 280 км.

Замок Маглич, гончарное село и ягнёнок на вертелеЗамок Маглич, гончарное село и ягнёнок на вертелеЗамок Маглич, гончарное село и ягнёнок на вертеле
7 день

Национальный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапы

Целый день проводим на Таре. Можно начать утро с лодочной прогулки по озеру Перучац и никуда не спешить.

Едем к смотровой площадке Яньяч, где на вершине нас ждёт вид на боснийские горы. С этого склона Тары в ясную погоду разглядим и знаменитый Вишеградский мост через Дрину — нобелевский лауреат Иво Андрич посвятил ему главный роман.

В деревне Карaклие остановимся на дегустацию домашних сыров и каймака. Вкус каймака — между кислым и нежным, с выраженным молочным ароматом. В горных сёлах он живой и терпкий. Деревенский сыр здесь делают по тем же рецептам, что и сто лет назад.

Открываем другие ракурсы на каньон Дрины и плотину. На Митровце делаем остановку у реликтовой Сербской ели — той самой, что пережила ледниковый период. Вечер заканчиваем на плотине у озера Перучац — смотрим закат, можно искупаться.

Блюдо дня: чевапы. Сочные колбаски из рубленого мяса готовят на открытом огне до аппетитной корочки. Традиционно чевапы подают с тёплой лепёшкой, свежим луком и каймаком.

Ночь в парке Тара. За день проедем 100 км.

Национальный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапыНациональный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапы
8 день

Парк Мокра Гора, на ретропаровозе по Шарганской осьмице и культовый завтрак

Сегодня посвящаем день поездке в парк Мокра Гора. Воздух здесь плотный от влаги, склоны в облаках, леса тёмные и густые. Это место, где переплелись природа и кино.

Главное приключение дня — поездка на ретропаровозе по Шарганской осьмице. Железная дорога в форме цифры «8» проведёт нас через 22 тоннеля и 5 мостов. Здесь Эмир Кустурица снимал фильм «Жизнь как чудо»: для него выстроили целую станцию, декорации сохранили.

За доплату можно посетить «деревню Кустурицы» Дрвенград. Она состоит из старинных брёвен и исторических домов. На территории села проходит международный кинофестиваль Kustendorf, гостями которого были Джим Джармуш, Джонни Депп и Моника Беллуччи.

Блюдо дня: комплет лепинья. Это блюдо из западной Сербии признано лучшим завтраком мира по версии Taste Atlas. Свежую тёплую лепёшку разрезают и наполняют каймаком, сырым яйцом и мясным соком. Затем слегка запекают, чтобы начинка стала кремовой.

Ночь в парке Тара. За день проедем 60 км.

Парк Мокра Гора, на ретропаровозе по Шарганской осьмице и культовый завтракПарк Мокра Гора, на ретропаровозе по Шарганской осьмице и культовый завтракПарк Мокра Гора, на ретропаровозе по Шарганской осьмице и культовый завтракПарк Мокра Гора, на ретропаровозе по Шарганской осьмице и культовый завтрак
9 день

Назад в Белград: исток реки, домик на Дрине и свиной ошеек

Завтракаем свежайшей выпечкой из пекары и выезжаем пораньше. По дороге в Белград будет несколько остановок.

Осмотрим исток реки Врело, одной из кратчайших в мире. Дальше — деревянная хижина на скальном выступе посреди реки, рай для интровертов. Можем изучить и мемориальный комплекс «Кадиньяча», посвящённый событиям Второй мировой.

Поужинаем в Белграде за неспешным разговором о впечатлениях. На этом прощаемся с гидами.

Блюдо дня: копчёный свиной ошеек. Дым придаёт мясу глубокий аромат, жировые прожилки при жарке тают и дарят сочность.

Ночь в Белграде. За день проедем 300 км.

Назад в Белград: исток реки, домик на Дрине и свиной ошеекНазад в Белград: исток реки, домик на Дрине и свиной ошеекНазад в Белград: исток реки, домик на Дрине и свиной ошеекНазад в Белград: исток реки, домик на Дрине и свиной ошеек
10 день

Видимо се, брате

Блюдо дня: бурек или пита. Слоёный пирог из теста, который вы попробуете в проверенной пекаре. Самые популярные начинки — мясо, сыр со шпинатом, вишня или яблоко. Этот вкус страны вы можете взять в дорогу.

Затем отвезём вас в аэропорт. Хвала и видимо се ускоро!

Видимо се, братеВидимо се, брате

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет€1890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 ужина
  • Дегустации вина, сыра, ракии и сока. Алкогольные - строго 18+
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение опытным русскоязычным гид-лидером группы (кроме дня вылета)
  • Входные билеты по программе
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Белград и обратно в ваш город
  • 9 обедов и 6 ужинов - средний чек €15-25, €300-400 за тур
  • Доплата за 1-местное размещение (около €300, точный расчёт по запросу)
  • Страховка
  • Виза (для граждан Центральной Азии, уточняем по запросу)
  • Дополнительные активности
  • Стоимость тура зависит от числа участников:
  • €1890 за чел. в группе из 4-5 чел
  • €2290 за чел. в группе из 3 чел
  • €2790 за чел. в группе из 2 чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белград, 10:00. Возможно другое время встречи по договорённости
Завершение: Белград, 19:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 90 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.

Тур входит в следующие категории Белграда

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