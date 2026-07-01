Проедем от столицы Сербии и средневекового монастыря-крепости до горного парка — через три винных региона. Каждый день будем пробовать новое блюдо: ароматную выпечку, курицу с инжиром или нежнейшего ягнёнка. Спустимся

в пещеру возрастом 80 миллионов лет и встретим закат на озере. Исследуем Белград и Нови-Сад, переночуем при винодельне, проедем Карпаты, насладимся тишиной парков Тара и Мокра Гора. Промчим на паровозе по следам съёмок Кустурицы. Увидим постройки римлян, осман и австро-венгров. Гончарное село, уединённый домик на воде и редкая малиновая ракия — каждый штрих погружает в сербский колорит.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Сербия — одна из самых доступных стран Европы в плане еды, и это приятно удивляет с 1-го дня.

Стрит-фуд и пекары (бюджетный вариант):

Бурек, чевапи на вынос, сэндвичи — сытный перекус на одного обходится в €3–5. Это формат завтрака или быстрого обеда в пути.

Кафана или таверна среднего класса:

Обед или ужин на одного с напитками — €15–25. Порции в Сербии большие — одного основного блюда вполне достаточно.

Ресторан премиум-класса:

Ужин в заведениях уровня Fine Dining — от €50 на чел. без напитков. Уточняйте заранее, сколько стоит вино.

В провинции рекомендуем иметь при себе наличные динары — не во всех заведениях возможен расчёт картой.