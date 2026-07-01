Описание тура
Организационные детали
Сербия — одна из самых доступных стран Европы в плане еды, и это приятно удивляет с 1-го дня.
Стрит-фуд и пекары (бюджетный вариант):
Бурек, чевапи на вынос, сэндвичи — сытный перекус на одного обходится в €3–5. Это формат завтрака или быстрого обеда в пути.
Кафана или таверна среднего класса:
Обед или ужин на одного с напитками — €15–25. Порции в Сербии большие — одного основного блюда вполне достаточно.
Ресторан премиум-класса:
Ужин в заведениях уровня Fine Dining — от €50 на чел. без напитков. Уточняйте заранее, сколько стоит вино.
В провинции рекомендуем иметь при себе наличные динары — не во всех заведениях возможен расчёт картой.
Программа тура по дням
Добродошли у Београд! Прогулки по центру, крепости и паприка с сыром
Встретим вас в аэропорту и разместимся. Начинаем знакомство со столицей с улицы Княза Михаила — главной пешеходной артерии Белграда. Она названа в честь Михаила III Обреновича и отсылает к австро-венгерскому духу 19 века. Сегодня здесь бутики, кафе и уличные музыканты.
Улица выводит нас к Калемегдану. Осмотрим двухтысячелетнюю цитадель, которая в разные эпохи была римской, византийской, венгерской, австрийской и османской. Внутри крепостных стен — парк с видами на слияние Савы и Дуная, Военный музей и статуя «Победник».
Вечером знакомимся с сербской кухней в кафане района Дорчол. При османах это был торговый квартал, сегодня — богемный центр русских мероприятий.
Блюдо дня: фаршированная паприка. Начнём узнавать Сербию с понятного домашнего блюда. Сладкий болгарский перец фаршируют начинкой из сыра, иногда с добавлением каймака, зелени и специй, после чего запекают. Перец остаётся сочным, а расплавленный сыр делает вкус насыщенным.
Ночь в Белграде.
Сремски-Карловци, Петроварадин, Нови-Сад, речная рыба и вина Фрушки-Горы
Выезжаем из Белграда на север. Первая остановка — Сремски-Карловцы, небольшой дунайский городок, где в 18 веке располагалась резиденция сербских патриархов. Здесь же производят «бермет» — десертное вино на травах, которое однажды стояло в винном листе «Титаника».
Дегустируем вина Фрушки-Горы — старейшего национального парка Сербии. Виноградники здесь разбивал ещё римский император Марк Аврелий Проб в 3 веке н. э., и эта традиция не прерывалась. Обедаем в ресторане на берегу Дуная.
После переедем в Петроварадинскую крепость. Отсюда открывается лучшая панорама Нови-Сада — второго по величине города Сербии. Вечером спускаемся в центр Нови-Сада на прогулку. Увидим проспект Свободы с австро-венгерской архитектурой, площадь Свободы с католическим собором, набережную Дуная. Это город с особым темпом: неспешный, уютный, с сильной кофейной культурой.
Блюдо дня: судак или сом. Рыбу готовят на гриле, запекают или жарят до золотистой корочки. Подают с овощами, картофелем и традиционными соусами.
Ночь в Белграде. За день проедем 180 км.
Аранджеловац, Опленац, Топольское виногорье и курица с инжиром
Теперь выезжаем на юг. После 1,5 часов пути останавливаемся в Аранджеловаце. Увидим Музей Первого Восстания. Именно здесь в феврале 1804 года сербы под предводительством Карагеоргия взбунтовались против османского владычества.
Дальше — «Лесная лощина», природный уголок в окрестностях городка Топола. Там находится комплекс Опленац — церковь Святого Георгия и усыпальница рода Карагеоргиевичей на вершине холма. Интерьер церкви покрыт мозаикой из кусочков стекла 15 000 оттенков — это копии фресок из 60 средневековых сербских монастырей. Рядом находятся королевский реликварий (дом Петра I) с личными вещами и портретами династии, а также крепость Карагеоргия.
Обедать будем в ресторане, где смешаны традиционная сербская и европейская кухни. После — дегустации в винарнях.
Блюдо дня: курица с инжиром в соусе бешамель. Нежное куриное филе запекается под сливочным соусом, а лёгкая сладость инжира дополняет сочное мясо.
Ночь в Тополе. За день проедем 120 км.
Сербские Карпаты, Ресавская пещера, водопад и монастыри
Начинается насыщенный день. Движемся через Карпаты — малолюдный участок нетронутой природы. Горные пейзажи здесь такие, что не отрываешь взгляд от окна по пути.
Первая остановка — монастырь-крепость Раваница. Он считается образцом Моравской архитектурной школы — сербского стиля с каменной резьбой, розетками и сложными оконными переплётами. Здесь покоятся мощи князя Лазаря, погибшего в Косовской битве 1389 года.
Следующий пункт маршрута — монастырь Манасия. Здесь хорошо сохранились росписи 15 века. Именно тут работала Ресавская школа переписчиков рукописей — один из главных культурных центров средневековой Сербии.
Заглянем и в крупную Ресавскую пещеру — возрастом около 80 миллионов лет, с восемью залами на двух уровнях, сталактитами красного, жёлтого и белого цветов и подземной рекой на нижнем ярусе. А неподалёку переведём дыхание у водопада Велики Бук среди леса.
Блюдо дня: печёная ягнятина из-под сача. Ягнёнка укладывают в толстостенный горшок, накрывают специальной крышкой, засыпают горячими углями и оставляют томиться на несколько часов. Результат — мягкое мясо с глубоким дымным ароматом.
Ночь в Александроваце. За день проедем 300 км.
Александровачка Жупа: музеи, малиновая ракия и сок, ужин на винодельне
Сегодня никуда не спешим. Начинаем день с поездки в деревню Плеш. Дегустируем свежевыжатый малиновый сок и ракию. История виноделия в этом регионе восходит к 12 веку. Несколько сёл с виноградниками пожаловал Студеницкому монастырю Стефан I Неманя. Именно он объединил разрозненные сербские земли и добился независимости от Византийской империи.
Главные сорта винограда здесь — ароматная Тамьяника с нотами жасмина и Прокупац, красный сербский автохтон. Посещаем Музей виноградарства и виноделия в историческом погребе и краеведческий музей.
По пути заезжаем на смотровую Козница. С высоты открывается панорама на долину реки Расина и виноградники. Вечер заканчивается ужином в домашней обстановке на семейной винодельне.
Блюдо дня: рыбный суп или форель. В Сербии её готовят просто, не перебивая вкус — на гриле с травами или в наваристой чорбе с овощами.
Ночь в Александроваце.
Замок Маглич, гончарное село и ягнёнок на вертеле
Выезжаем горной дорогой через живописные долины. По пути обязательно остановимся у замка Маглич, окутанного туманом. Средневековая крепость стоит на скалистом холме. Осмотрим 7 башен, остатки дворцовых построек и церкви Святого Георгия. Полюбуемся видами на долину реки Ибар.
Обедаем в старейшей кафане Сербии в соседнем селе. Здесь подают магличскую печёнку. Это блюдо необычно для Сербии, именно поэтому мы должны туда заглянуть.
По дороге на Тару заезжаем в гончарное село Злакуса, где древнее ремесло лепки на круге не прерывалось столетиями. Местные мастера работают со смесью глины и кальцита — такой состав позволяет делать большие горшки и обжигать их на открытом огне.
Блюдо дня: печенье — ягнёнок, запечённый целиком на вертеле. На стол приносят нарезанным — каждый кусочек с корочкой и дымком. По легенде, сербские гайдуки собирались отмечали встречу в лесах таким жарким.
Ночь в парке Тара. За день проедем 280 км.
Национальный парк Тара, дегустация сыров, закат над озером и чевапы
Целый день проводим на Таре. Можно начать утро с лодочной прогулки по озеру Перучац и никуда не спешить.
Едем к смотровой площадке Яньяч, где на вершине нас ждёт вид на боснийские горы. С этого склона Тары в ясную погоду разглядим и знаменитый Вишеградский мост через Дрину — нобелевский лауреат Иво Андрич посвятил ему главный роман.
В деревне Карaклие остановимся на дегустацию домашних сыров и каймака. Вкус каймака — между кислым и нежным, с выраженным молочным ароматом. В горных сёлах он живой и терпкий. Деревенский сыр здесь делают по тем же рецептам, что и сто лет назад.
Открываем другие ракурсы на каньон Дрины и плотину. На Митровце делаем остановку у реликтовой Сербской ели — той самой, что пережила ледниковый период. Вечер заканчиваем на плотине у озера Перучац — смотрим закат, можно искупаться.
Блюдо дня: чевапы. Сочные колбаски из рубленого мяса готовят на открытом огне до аппетитной корочки. Традиционно чевапы подают с тёплой лепёшкой, свежим луком и каймаком.
Ночь в парке Тара. За день проедем 100 км.
Парк Мокра Гора, на ретропаровозе по Шарганской осьмице и культовый завтрак
Сегодня посвящаем день поездке в парк Мокра Гора. Воздух здесь плотный от влаги, склоны в облаках, леса тёмные и густые. Это место, где переплелись природа и кино.
Главное приключение дня — поездка на ретропаровозе по Шарганской осьмице. Железная дорога в форме цифры «8» проведёт нас через 22 тоннеля и 5 мостов. Здесь Эмир Кустурица снимал фильм «Жизнь как чудо»: для него выстроили целую станцию, декорации сохранили.
За доплату можно посетить «деревню Кустурицы» Дрвенград. Она состоит из старинных брёвен и исторических домов. На территории села проходит международный кинофестиваль Kustendorf, гостями которого были Джим Джармуш, Джонни Депп и Моника Беллуччи.
Блюдо дня: комплет лепинья. Это блюдо из западной Сербии признано лучшим завтраком мира по версии Taste Atlas. Свежую тёплую лепёшку разрезают и наполняют каймаком, сырым яйцом и мясным соком. Затем слегка запекают, чтобы начинка стала кремовой.
Ночь в парке Тара. За день проедем 60 км.
Назад в Белград: исток реки, домик на Дрине и свиной ошеек
Завтракаем свежайшей выпечкой из пекары и выезжаем пораньше. По дороге в Белград будет несколько остановок.
Осмотрим исток реки Врело, одной из кратчайших в мире. Дальше — деревянная хижина на скальном выступе посреди реки, рай для интровертов. Можем изучить и мемориальный комплекс «Кадиньяча», посвящённый событиям Второй мировой.
Поужинаем в Белграде за неспешным разговором о впечатлениях. На этом прощаемся с гидами.
Блюдо дня: копчёный свиной ошеек. Дым придаёт мясу глубокий аромат, жировые прожилки при жарке тают и дарят сочность.
Ночь в Белграде. За день проедем 300 км.
Видимо се, брате
Блюдо дня: бурек или пита. Слоёный пирог из теста, который вы попробуете в проверенной пекаре. Самые популярные начинки — мясо, сыр со шпинатом, вишня или яблоко. Этот вкус страны вы можете взять в дорогу.
Затем отвезём вас в аэропорт. Хвала и видимо се ускоро!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€1890
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 ужина
- Дегустации вина, сыра, ракии и сока. Алкогольные - строго 18+
- Все трансферы по программе
- Сопровождение опытным русскоязычным гид-лидером группы (кроме дня вылета)
- Входные билеты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно в ваш город
- 9 обедов и 6 ужинов - средний чек €15-25, €300-400 за тур
- Доплата за 1-местное размещение (около €300, точный расчёт по запросу)
- Страховка
- Виза (для граждан Центральной Азии, уточняем по запросу)
- Дополнительные активности
- Стоимость тура зависит от числа участников:
- €1890 за чел. в группе из 4-5 чел
- €2290 за чел. в группе из 3 чел
- €2790 за чел. в группе из 2 чел