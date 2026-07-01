Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт города Белграда, 14:00. По договорённости...
6 июл в 14:00
13 авг в 14:00
165 000 ₽ за человека
Винный тур по Сербии с дегустациями: Живели! (6 дней)
Начало: Белград
€1635 за человека
Гастро-винные приключения: Белград, Ниш и Врнячка Баня с дегустациями (только для вас)
Поужинать на винодельне плескавицей и ягнёнком, пройти по следам римских императоров в Сербии
Начало: Белград, 10:00. Возможно другое время встречи по д...
7 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€1350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «6-дневные туры»
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