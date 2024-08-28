Вас ждет поездка на Фрушку-Гору, сербский «Святой Афон» (третья Святая Гора) с посещением винного погреба. Проведем обзорную экскурсию по Суботице.
Также мы поедем на озеро Палич, прогуляемся по берегу озера с посещением зоопарка, и, конечно же, отведаете обед из блюд венгерской кухни и дегустация вин в ресторане.
Также мы поедем на озеро Палич, прогуляемся по берегу озера с посещением зоопарка, и, конечно же, отведаете обед из блюд венгерской кухни и дегустация вин в ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Наш маршрут: 1 день В утренние часы отправление из Белграда. Поездка на Фрушку-Гору, сербский «Святой Афон» (третья Святая Гора), посещение 2-х монастырей XV-XVIвв. Обзорная экскурсия по г. Сремски-Карловци, культурному центру Сербии XVIII – XIX вв: центральная площадь, фонтан «Четыре льва» (1799 г.), Дворец патриарха (XIX в.), кафедральный собор Св. Николая (1762 г.), здание городского магистрата (1805 г.), старая аптека (1890 г.), Карловацкая гимназия (1891 г.), Часовня мира (1699), памятник генералу П. Н. Врангелю. После культурно-исторической прогулки по Сремски-Карловцах, посещается один из винных погребов – дегустация с закуской автохтонных вин Бермет и португизер, рислинг и др. Посещение крепости Петроварадин (XVII в.), известной как «Гибралтар на Дунае». Петроварадинская крепость стала ключевым фортификационном сооружением на австро-турецкой границе – именно на этом месте в 1716 г. австрийские войска победили турок и положили конец турецкой угрозе центральной Европе. Прогулка по историческому центру г. Нови-Сад. Экскурсионный день заканчивается поездкой в г. Суботица, расположенном на северу Сербии, ближе к Венгрии. Размещение в одной из гостиниц в Суботице. Свободное время и ночевка в гостинице. 2 день Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Суботице: Национальный театр (неоклассицизм, 1835 г.), Синагога (1902 г.), Ратуша (венгерская сецессия, 1910 г.), дворец Райхла (венгерская сецессия, 1904 г.). Поездка на озеро Палич, прогулка по берегу озера и посещение зоопарка. Факультативно Обед из блюд венгерской кухни и дегустация вин в ресторане «Винный дворец». Архитектура в стиле «бель-эпок», присущая европейским гостиницам и отелям как символ состоятельности и роскоши, присутствует во многих зданиях построенных вблизи озера Палич, придавая ему романтичность старинных курортов. Возвращение в Белград после обеда.
ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фрушку-Гора, сербский «Святой Афон» (третья Святая Гора)
- Г. Сремски-Карловци
- Петроварадинская крепость
- Г Суботица
- Озеро Палич
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
- Размещение в отеле
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Белграда
Похожие туры из Белграда
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €875 за всё до 3 чел.