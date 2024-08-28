Описание тура

Наш маршрут: 1 день В утренние часы отправление из Белграда. Поездка на Фрушку-Гору, сербский «Святой Афон» (третья Святая Гора), посещение 2-х монастырей XV-XVIвв. Обзорная экскурсия по г. Сремски-Карловци, культурному центру Сербии XVIII – XIX вв: центральная площадь, фонтан «Четыре льва» (1799 г.), Дворец патриарха (XIX в.), кафедральный собор Св. Николая (1762 г.), здание городского магистрата (1805 г.), старая аптека (1890 г.), Карловацкая гимназия (1891 г.), Часовня мира (1699), памятник генералу П. Н. Врангелю. После культурно-исторической прогулки по Сремски-Карловцах, посещается один из винных погребов – дегустация с закуской автохтонных вин Бермет и португизер, рислинг и др. Посещение крепости Петроварадин (XVII в.), известной как «Гибралтар на Дунае». Петроварадинская крепость стала ключевым фортификационном сооружением на австро-турецкой границе – именно на этом месте в 1716 г. австрийские войска победили турок и положили конец турецкой угрозе центральной Европе. Прогулка по историческому центру г. Нови-Сад. Экскурсионный день заканчивается поездкой в г. Суботица, расположенном на северу Сербии, ближе к Венгрии. Размещение в одной из гостиниц в Суботице. Свободное время и ночевка в гостинице. 2 день Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Суботице: Национальный театр (неоклассицизм, 1835 г.), Синагога (1902 г.), Ратуша (венгерская сецессия, 1910 г.), дворец Райхла (венгерская сецессия, 1904 г.). Поездка на озеро Палич, прогулка по берегу озера и посещение зоопарка. Факультативно Обед из блюд венгерской кухни и дегустация вин в ресторане «Винный дворец». Архитектура в стиле «бель-эпок», присущая европейским гостиницам и отелям как символ состоятельности и роскоши, присутствует во многих зданиях построенных вблизи озера Палич, придавая ему романтичность старинных курортов. Возвращение в Белград после обеда.