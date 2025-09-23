Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Нови-Саде на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Нескучный Нови-Сад Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии Начало: На улице Матице Српске €80 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа 9 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Старые кафаны Нови-Сада (18+) Откройте для себя уникальные истории старых кафан Нови-Сада, где оживают события прошлого и раскрываются тайны жизни горожан Начало: На улице Матице Српске €100 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Нови-Сад и его женщины Отправляйтесь на увлекательную прогулку по Нови-Саду, чтобы узнать о женщинах, которые оставили след в истории города. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков €65 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Нови-Сада

