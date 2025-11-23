Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Нови-Саде

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Нови-Саде на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нескучный Нови-Сад
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Нескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 8 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Пешая
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€97 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    23 ноября 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Замечательная экскурсия! Алексей прекрасно организовал встречу и маршрут, великолепно и очень подробно рассказал и показал нам крепость в целом и
    читать дальше

    систему туннелей, напомнил историю и объяснил инженерную и техническую концепции, ответил на все вопросы. Прошли очень интересным маршрутом. Экскурсия превзошла ожидания! Однозначно рекомендую!

  • В
    Варвара
    9 ноября 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Отличная экскурсия, Алексею большое спасибо! И взрослым и ребенку очень понравилось.
    Отличная экскурсия, Алексею большое спасибо! И взрослым и ребенку очень понравилось.
  • A
    Anna
    25 сентября 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Как же я рада, что решила отправиться на эту экскурсию! Честно говоря, изначально бронировала катакомбы спонтанно, просто увидела интересное название,
    читать дальше

    но это оказалось одним из лучших решений за всю поездку в Сербию.

    С первых минут встречи с Алексеем стало ясно - это не обычный экскурсовод с заученным текстом, а человек, который искренне горит своим делом. Его энтузиазм и любовь к истории крепости просто заразительны! Он встретил нас с полным арсеналом: фонарики, даже старинный пистоль и подсвечник для демонстрации - с последним мы реально оценили, каково было солдатам в этих темных коридорах при свечах.

    Сама экскурсия превратилась в настоящее исследование! Алексей не просто водил нас по маршруту - на каждой развилке он предлагал нам самим выбрать, куда пойти дальше, объяснял значение загадочных пометок на стенах, заставлял думать и догадываться о назначении различных объектов. Я буквально прочувствовала на себе, как действовали защитники крепости во время осады.

    Три часа пролетели как один миг! Мы действительно углубились в фантастический лабиринт XVIII века, испытывая одновременно восторг от открывшегося нового мира, любопытство и легкий страх неизвестности. Алексей рассказывал не только о том, как стреляли из пушек и как освещение помогало защитникам, но и о современных обитателях крепости - и легальных, и не очень. Честно, не знаю, что больше поражает: двухсотлетние катакомбы или бойницы того же возраста, аккуратно закрытые советским стеклом!

    Особенно впечатлило, что многие катакомбы до сих пор обитаемы - мы заглянули в заброшенный бар, посмотрели на галереи художников. Жизнь людей так органично вписалась в этот исторический памятник! А стиль подачи материала Алексея - это отдельная песня! Маршрут, кстати, оказался совсем не сложным - никаких узких мест или резких подъемов, так что не бойтесь, если сомневаетесь в своих силах.

    Алексей был готов ответить на любые вопросы и полностью адаптировал экскурсию под наши интересы.
    Должна признать, что коммерциализация верхней части крепости действительно портит впечатление, но именно подземные проходы погружают в настоящую атмосферу эпохи. Иногда, находясь в переходах, мне даже казалось, что слышны звуки пушечных выстрелов снаружи - фантастика!

    Сами бы мы никогда не зашли так глубоко в эти темные тоннели и точно не дошли бы до дальних стен крепости. Это приключение стало одним из самых ярких впечатлением от всей поездки в Сербию!

    Всем, кто планирует посетить Нови-Сад, настоятельно рекомендую пройти подземные укрепления именно с Алексеем. Это не просто экскурсия - это настоящее погружение в историю, которое оставляет неизгладимые впечатления. Уже планирую вернуться и еще раз исследовать этот удивительный мир под землей!

  • П
    Павел
    13 сентября 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Лучший способ познакомиться с тоннелями Петроварадинской крепости — это маршрут Алексея.
    Вы не просто полазаете по заброшке XVIII века, а прямо
    читать дальше

    прочувствуете, как и зачем строили такие сооружения. Очень тактильно и наглядно. Узнаете, как стреляли из пушек и ружей. Как особенности освещения и планировки помогали защитникам крепости. Как была организована служба на нижних уровнях, и что использовали солдаты, чтобы не заблудиться.

    А когда вы устанете от тёмных тоннелях, Алексей расскажет вам всё о нынешних обитателях крепости, легальных и не очень. Я даже не знаю, что больше удивляет: катакомбы 200-летней давности или бойницы того же возраста, аккуратно закрытые советским стеклом-мозаикой и спутниковая тарелка на обломках башни.

  • В
    Вадим
    8 сентября 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Был на экскурсии с супругой, нам очень понравилось. Рекомендую!
    Был на экскурсии с супругой, нам очень понравилось. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    3 сентября 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Одна из лучших экскурсий, на которых я вообще бывал.
    У гида был необходимый инвентарь: фонарики; а также иллюстративный: пистоль и подсвечник,
    читать дальше

    с последним оценили видимость в катакомбах. Все, что встречалось по пути было подкреплено историческими справками в нетривиальной манере. Наше подземное приключение можно с полной уверенностью назвать исследованием: на развилках Алексей предоставлял нам выбор куда пойти, спрашивал откуда мы пришли, объяснял значение пометок на стенах.

    Многие катакомбы были обитаемы: мы заглянули в заброшенный бар 2000 гг, посмотрели на галереи и мастерские художников и скульпторов. Помещения крепости используют под разные нужны - гаражи, мини дачи с грилем за решеткой. Жизнь людей органично вписалась в исторический памятник.

    Впечатления остались только положительные!

  • М
    Мария
    8 августа 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Экскурсия всем очень понравилась. Алексей - очень начитанный, веселый, умный и общительный человек. Наша встреча прошла в приятной дружеской атмосфере.
    читать дальше

    Гид был готов ответить на любые наши вопросы. Спасибо!
    П. С. Сам маршрут не сложный, нет ни очень узких мест, ни резких подъемов, так что, если кто-то думает, что будет тяжело, то не бойтесь)

  • М
    Маргарита
    28 июля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Великолепная экскурсия. Хочу потом еще раз сходить.
    Великолепная экскурсия. Хочу потом еще раз сходить
  • Е
    Елена
    24 июля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Спасибо огромное Алексею за это невероятное путешествие по катакомбам!
    Сам маршрут был очень разнообразным и необычным. Мы действительно углубились внутрь фантастического
    читать дальше

    лабиринта, испытывая одновременно восторг от открывшегося нового мира, любопытство и страх неизвестности. 3 часа прошли на одном дыхании, мы были полностью вовлечены в исследование туннелей. Алексей не просто рассказывал исторические факты, он давал нам возможность самим догадаться до назначения многих объектов. Мы буквально прочувствовали на себе как действовали военные во время осады крепости. Отдельный респект Алексею за стиль подачи материала. Ребята, это чистый стендап!! Рекомендую!

  • Н
    Николай
    5 июля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Шикарная экскурсия и шикарный экскурсовод! Рассказывает с большим энтузиазмом, чувствуется, что горит и живет делом и историей места. Даже исследовали пару ответвлений от основного маршрута, строго по нашему желанию. Очень познавательно, увлекательно и интересно!
  • А
    Анна
    25 июня 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Вообще, бронировала катакомбы на ходу, как хорошо, что я попала сюда. Маршрут наш полностью был изменён под нас, наши предпочтения и особенности. Я очень люблю такие вещи, и мне, конечно, понравилось. Алексею спасибо, очень приятно было познакомиться!
    Вообще, бронировала катакомбы на ходу, как хорошо, что я попала сюда. Маршрут наш полностью был изменён под нас, наши предпочтения и особенности. Я очень люблю такие вещи, и мне, конечно, понравилось. Алексею спасибо, очень приятно было познакомиться!
  • Д
    Диана
    4 мая 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Собирались посетить город самостоятельно, но внезапно обнаружили маршрут на Трипстере, и это стало лучшим решением) Отправили бронирование поздно ночью, но
    читать дальше

    Алексей сразу же нам ответил и мы договорились. Алексей не экскурсовод с заученным материалом, а живой интересный человек, который знает многое. Маршрут в крепости был интересным и интерактивным. Не было неловких пауз, заминок, мы всегда были в фокусе рассказа, впитывали как губки. Однозначно рекомендуем! Спасибо!

    Собирались посетить город самостоятельно, но внезапно обнаружили маршрут на Трипстере, и это стало лучшим решением) Отправили бронирование поздно ночью, но
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Алексей, добрый день. Напишу отзыв лично вам, но пусть видят все. Мы были на экскурсии 21 апреля 2025 года и
    читать дальше

    остались не просто довольны экскурсией, а прямо получили огромнейшее удовольствие. Ваши мини-опыты оказали на ребенка такое впечатление, что он по приезду домой, всем рассказывает, что он видел в Сербии ну такооооое, что никто не видел еще. Для меня была масса интересной информации о фортификациях вообще, а про "лили не горячее масло, а чего много и не жалко" было открытием. Алексей, желаю вам не растерять в рутине ваше увлечение и "заражать" своей энергией и интересом других, особенно молодое поколение.

    Вообще всем посетителям я настоятельно рекомендую пройти подземные укрепления именно с Алексеем. Сами мы бы никогда в жизни не зашли так далеко внутрь длинных темных проходов. А посещение дальних стен (относительно центральной крепости) с вероятностью 99% вообще бы не состоялось. Просто не дошли бы так далеко от стандартного туристического места.
    Должна признать, что коммерциализация центральной верхней части Петроварадинской крепости очень портит впечатление от посещения исторического объекта. Именно проходы укреплений погружают в атмосферу эпохи, рассказ Алексея добавляет красок к картинке. Иногда казалось, находясь внутри переходов, что слышны звуки пушечных выстрелов снаружи крепости. Фантастика просто!

    Может жизнь еще когда-нибудь сведет нас с Алексеем и еще где-то удастся исследовать кусочек истории вместе, кто знает…

  • И
    Ирина
    9 апреля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Замечательная и необычная экскурсия. Алексей увлечен темой фортификационных сооружений и обладает общирными познаниями в этой области. Экскурсия построена в увлекательной
    читать дальше

    манере, когда участникам предлагается самим попытаться объяснить назначение необычных сооружений. Очень интерсным оказался рассказ о некоторых современных обитателях крепости и возможность познакомиться с их жизнью в необычных условиях крепости.
    Спасибо.
    Иван и Борис

  • П
    Павел
    18 марта 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Экскурсия получилась атмосферная, информативная! Алексей прекрасный гид который увлечен своим делом на 100%
  • А
    Александр
    16 марта 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Потрясающая экскурсия - понравилось все. Однозначно рекомендую
  • П
    Павел
    20 февраля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. В очередной раз проверил, что у меня нет клаустрофобии 😂😂😂 Алексей -
    читать дальше

    отличный рассказчик, знает материал и туннели))) очень интересно на местности и конкретных примерах услышать, увидеть и изучить историю крепости. Однозначно рекомендую

    Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. В очередной раз проверил, что у меня нет клаустрофобии 😂😂😂 Алексей -
  • е
    елена
    4 февраля 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Шикарная экскурсия. Заинтересованный, доброжелательный, приятный в общении молодой человек.
    Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    1 января 2025
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    В восторге от места и формата экскурсии🙌 заглянули во все уголки крепости и даже увидели летучих мышей 😍 Спасибо за экскурсию))
  • О
    Оксана
    15 ноября 2024
    Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
    Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!
    Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Уникальный опыт»

