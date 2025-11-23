читать дальше

но это оказалось одним из лучших решений за всю поездку в Сербию.



С первых минут встречи с Алексеем стало ясно - это не обычный экскурсовод с заученным текстом, а человек, который искренне горит своим делом. Его энтузиазм и любовь к истории крепости просто заразительны! Он встретил нас с полным арсеналом: фонарики, даже старинный пистоль и подсвечник для демонстрации - с последним мы реально оценили, каково было солдатам в этих темных коридорах при свечах.



Сама экскурсия превратилась в настоящее исследование! Алексей не просто водил нас по маршруту - на каждой развилке он предлагал нам самим выбрать, куда пойти дальше, объяснял значение загадочных пометок на стенах, заставлял думать и догадываться о назначении различных объектов. Я буквально прочувствовала на себе, как действовали защитники крепости во время осады.



Три часа пролетели как один миг! Мы действительно углубились в фантастический лабиринт XVIII века, испытывая одновременно восторг от открывшегося нового мира, любопытство и легкий страх неизвестности. Алексей рассказывал не только о том, как стреляли из пушек и как освещение помогало защитникам, но и о современных обитателях крепости - и легальных, и не очень. Честно, не знаю, что больше поражает: двухсотлетние катакомбы или бойницы того же возраста, аккуратно закрытые советским стеклом!



Особенно впечатлило, что многие катакомбы до сих пор обитаемы - мы заглянули в заброшенный бар, посмотрели на галереи художников. Жизнь людей так органично вписалась в этот исторический памятник! А стиль подачи материала Алексея - это отдельная песня! Маршрут, кстати, оказался совсем не сложным - никаких узких мест или резких подъемов, так что не бойтесь, если сомневаетесь в своих силах.



Алексей был готов ответить на любые вопросы и полностью адаптировал экскурсию под наши интересы.

Должна признать, что коммерциализация верхней части крепости действительно портит впечатление, но именно подземные проходы погружают в настоящую атмосферу эпохи. Иногда, находясь в переходах, мне даже казалось, что слышны звуки пушечных выстрелов снаружи - фантастика!



Сами бы мы никогда не зашли так глубоко в эти темные тоннели и точно не дошли бы до дальних стен крепости. Это приключение стало одним из самых ярких впечатлением от всей поездки в Сербию!



Всем, кто планирует посетить Нови-Сад, настоятельно рекомендую пройти подземные укрепления именно с Алексеем. Это не просто экскурсия - это настоящее погружение в историю, которое оставляет неизгладимые впечатления. Уже планирую вернуться и еще раз исследовать этот удивительный мир под землей!