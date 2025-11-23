Индивидуальная
до 8 чел.
Нескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 ноября 2025Замечательная экскурсия! Алексей прекрасно организовал встречу и маршрут, великолепно и очень подробно рассказал и показал нам крепость в целом и
- ВВарвара9 ноября 2025Отличная экскурсия, Алексею большое спасибо! И взрослым и ребенку очень понравилось.
- AAnna25 сентября 2025Как же я рада, что решила отправиться на эту экскурсию! Честно говоря, изначально бронировала катакомбы спонтанно, просто увидела интересное название,
- ППавел13 сентября 2025Лучший способ познакомиться с тоннелями Петроварадинской крепости — это маршрут Алексея.
Вы не просто полазаете по заброшке XVIII века, а прямо
- ВВадим8 сентября 2025Был на экскурсии с супругой, нам очень понравилось. Рекомендую!
- ССергей3 сентября 2025Одна из лучших экскурсий, на которых я вообще бывал.
У гида был необходимый инвентарь: фонарики; а также иллюстративный: пистоль и подсвечник,
- ММария8 августа 2025Экскурсия всем очень понравилась. Алексей - очень начитанный, веселый, умный и общительный человек. Наша встреча прошла в приятной дружеской атмосфере.
- ММаргарита28 июля 2025Великолепная экскурсия. Хочу потом еще раз сходить.
- ЕЕлена24 июля 2025Спасибо огромное Алексею за это невероятное путешествие по катакомбам!
Сам маршрут был очень разнообразным и необычным. Мы действительно углубились внутрь фантастического
- ННиколай5 июля 2025Шикарная экскурсия и шикарный экскурсовод! Рассказывает с большим энтузиазмом, чувствуется, что горит и живет делом и историей места. Даже исследовали пару ответвлений от основного маршрута, строго по нашему желанию. Очень познавательно, увлекательно и интересно!
- ААнна25 июня 2025Вообще, бронировала катакомбы на ходу, как хорошо, что я попала сюда. Маршрут наш полностью был изменён под нас, наши предпочтения и особенности. Я очень люблю такие вещи, и мне, конечно, понравилось. Алексею спасибо, очень приятно было познакомиться!
- ДДиана4 мая 2025Собирались посетить город самостоятельно, но внезапно обнаружили маршрут на Трипстере, и это стало лучшим решением) Отправили бронирование поздно ночью, но
- ЕЕкатерина29 апреля 2025Алексей, добрый день. Напишу отзыв лично вам, но пусть видят все. Мы были на экскурсии 21 апреля 2025 года и
- ИИрина9 апреля 2025Замечательная и необычная экскурсия. Алексей увлечен темой фортификационных сооружений и обладает общирными познаниями в этой области. Экскурсия построена в увлекательной
- ППавел18 марта 2025Экскурсия получилась атмосферная, информативная! Алексей прекрасный гид который увлечен своим делом на 100%
- ААлександр16 марта 2025Потрясающая экскурсия - понравилось все. Однозначно рекомендую
- ППавел20 февраля 2025Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. В очередной раз проверил, что у меня нет клаустрофобии 😂😂😂 Алексей -
- еелена4 февраля 2025Шикарная экскурсия. Заинтересованный, доброжелательный, приятный в общении молодой человек.
Очень рекомендую.
- ТТатьяна1 января 2025В восторге от места и формата экскурсии🙌 заглянули во все уголки крепости и даже увидели летучих мышей 😍 Спасибо за экскурсию))
- ООксана15 ноября 2024Благодарим Алексея за интересный рассказ и множество интересных фактов про устройство крепости. Было очень интересно!
