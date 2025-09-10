Экскурсия по старым кафанам Нови-Сада предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.
Посетители узнают, как исторические события влияли на жизнь города, и как кафаны стали центром общественной жизни.
В программе - прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏛 Посещение 12 знаковых мест
- 🎭 Истории о сербском театре
- 🎉 Легенды новосадских балов
- 🏨 Захватывающие рассказы о кафанах
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Старые кафаны
- Самая высокая точка города
- Улица-пантеон
- Места сербского театра
Описание экскурсии
Вы увидите:
- 12 мест в центре города, где находились старые кафаны Нови-Сада — заведения, где местные жители проводили больше времени, чем дома
- самую высокую точку города
- улицу, которую называли пантеоном Нови-Сада
- локации, где происходили самые важные события для жизни города
- места, где когда-то выступал сербский национальный театр
Вы узнаете:
- где была самая первая кафана в Нови-Саде
- где появился первый бильярд
- какой отель в центре города захватила армия
- где проходили знаменитые новосадские балы
- в каком месте хотели построить городскую ратушу
- где Нови-Сад впервые назвали сербскими Афинами
- почему кафаны были так популярны и что в них происходило на самом деле
Также я расскажу весёлые истории, которые происходили с известными жителями Нови-Сада.
Организационные детали
Это экскурсия для взрослых. Она не подойдёт семьям с детьми.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Матице Српске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Нови-Саде
Провела экскурсии для 116 туристов
Привет, любители «живых» экскурсий! Меня зовут Инна, я копирайтер, журналист, исследователь Сербии. Впервые я побывала на Балканах в 2011 году, и сразу в качестве кумы на сербской свадьбе. Вернулась абсолютноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
10 сен 2025
Нам очень понравилась прогулка с Инной, она отлично сбалансировала строгое историческое повествование и интересные бытовые истории, как раз то, что нам было нужно. Очень много нового узнали про Нови-Сад и Сербию, полюбили эти места и, надеюсь, еще вернемся. Я очень рекомендую обратить внимание на эту экскурсию и попасть именно к Инне!
А
Александр
27 авг 2025
Отличное время провождение.
Инна отлично и интересно рассказала про город, историю и все остальное.
Остались очень довольны!
Виталина
19 июл 2025
Спасибо огромное экскурсоводу! Мои туристы остались очень впечатлены экскурсией. Впервые в Сербии и появился интерес знакомиться с этой страной! Так начинаются дальнейшие крепкие связи. Я, как туроператор, учту этот опыт для создания новых маршрутов. Рекомендую всем Инну, в качестве экскурсовода. Знает историю, умеет красиво рассказать и увлечь!
А
Александр
24 апр 2025
Инна, огромное спасибо за экскурсию. Было очень интересно, познавательно и необычно по подаче материала и формату. Формат диалога очень крутой. Нам всё понравилось и мы получили даже намного больше интересных фактов, историй и рассказов чем заявлено в организационных деталях экскурсии.
Смело порекомендую ваши экскурсии всем знакомым и друзьям которые собираются в Нови-Сад.
Очень круто!
Л
Любовь
5 апр 2025
Инна, я еще потом долго не могла перестать рассказывать маме о том, что сегодня узнала и увидела!
Экскурсия получилась удивительно содержательной и при этом очень живой. Инна с такой искренней увлеченностью
Игорь
2 апр 2025
Экскурсия оставила самые теплые и яркие впечатления! Было не просто интересно - было живо, глубоко и очень по-человечески. Инна не просто делилась фактами, а как будто рассказывала историю, полную эмоций,
Max
1 апр 2025
Познавательная и атмосферная экскурсия! Узнал много нового и посмотрел по-другому на знакомые места. Ещё понравилось, что экскурсия была о жизни людей, а не просто о зданиях или исторических событиях. Такой формат мне показался интереснее.
Кирилл
30 мар 2025
Инна, спасибо за самые крутые 2 часа в Нови-Саде. Пожалуйста, продолжайте, делать прогулки.
Экскурсия понравилась и по содержательному наполнению, и по легкости подачи. Отметил для себя увлеченность и вовлеченность гида. Всё в совокупности оставило самое приятное впечатление от экскурсии. Узнал много нового и в то же время отдохнул.
R
Roman
28 мар 2025
Огромное спасибо за познавательную и душевную экскурсию! Открыл для себя город с неожиданной стороны, узнал много нового. Понравился формат тематической экскурсии, совсем не было скучно. Внимание удерживалось на 100%.
