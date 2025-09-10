Мои заказы

Старые кафаны Нови-Сада (18+)

Откройте для себя уникальные истории старых кафан Нови-Сада, где оживают события прошлого и раскрываются тайны жизни горожан
Экскурсия по старым кафанам Нови-Сада предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.

Посетители узнают, как исторические события влияли на жизнь города, и как кафаны стали центром общественной жизни.

В программе - прогулка
по 12 историческим местам, где располагались знаменитые кофейни, а также посещение улицы, известной как пантеон Нови-Сада. Участники услышат истории о первых бильярдах, новосадских балах и армейских захватах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культуру и историю Нови-Сада

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🏛 Посещение 12 знаковых мест
  • 🎭 Истории о сербском театре
  • 🎉 Легенды новосадских балов
  • 🏨 Захватывающие рассказы о кафанах
Старые кафаны Нови-Сада (18+)
Старые кафаны Нови-Сада (18+)© Инна
Старые кафаны Нови-Сада (18+)© Инна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Старые кафаны
  • Самая высокая точка города
  • Улица-пантеон
  • Места сербского театра

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • 12 мест в центре города, где находились старые кафаны Нови-Сада — заведения, где местные жители проводили больше времени, чем дома
  • самую высокую точку города
  • улицу, которую называли пантеоном Нови-Сада
  • локации, где происходили самые важные события для жизни города
  • места, где когда-то выступал сербский национальный театр

Вы узнаете:

  • где была самая первая кафана в Нови-Саде
  • где появился первый бильярд
  • какой отель в центре города захватила армия
  • где проходили знаменитые новосадские балы
  • в каком месте хотели построить городскую ратушу
  • где Нови-Сад впервые назвали сербскими Афинами
  • почему кафаны были так популярны и что в них происходило на самом деле

Также я расскажу весёлые истории, которые происходили с известными жителями Нови-Сада.

Организационные детали

Это экскурсия для взрослых. Она не подойдёт семьям с детьми.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Матице Српске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Нови-Саде
Провела экскурсии для 116 туристов
Привет, любители «живых» экскурсий! Меня зовут Инна, я копирайтер, журналист, исследователь Сербии. Впервые я побывала на Балканах в 2011 году, и сразу в качестве кумы на сербской свадьбе. Вернулась абсолютно
влюбленной в страну и начала вести сайт о Сербии. Потом приезжала ещё несколько раз, а 2,5 года назад купила билет в один конец. Сейчас я живу в Нови-Саде и веду популярный Телеграм-канал о Сербии. Каждый день открываю для себя город, и теперь помогаю его открыть путешественникам. На моих экскурсиях вы узнаете о Нови-Саде с необычных ракурсов, поймёте, как жили люди в разное время и услышите истории, приправленные юмором. Если вы любите, когда живо, эмоционально, весело, жду вас на своем историческом стендапе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Д
Денис
10 сен 2025
Нам очень понравилась прогулка с Инной, она отлично сбалансировала строгое историческое повествование и интересные бытовые истории, как раз то, что нам было нужно. Очень много нового узнали про Нови-Сад и Сербию, полюбили эти места и, надеюсь, еще вернемся. Я очень рекомендую обратить внимание на эту экскурсию и попасть именно к Инне!
А
Александр
27 авг 2025
Отличное время провождение.
Инна отлично и интересно рассказала про город, историю и все остальное.
Остались очень довольны!
Виталина
Виталина
19 июл 2025
Спасибо огромное экскурсоводу! Мои туристы остались очень впечатлены экскурсией. Впервые в Сербии и появился интерес знакомиться с этой страной! Так начинаются дальнейшие крепкие связи. Я, как туроператор, учту этот опыт для создания новых маршрутов. Рекомендую всем Инну, в качестве экскурсовода. Знает историю, умеет красиво рассказать и увлечь!
А
Александр
24 апр 2025
Инна, огромное спасибо за экскурсию. Было очень интересно, познавательно и необычно по подаче материала и формату. Формат диалога очень крутой. Нам всё понравилось и мы получили даже намного больше интересных фактов, историй и рассказов чем заявлено в организационных деталях экскурсии.
Смело порекомендую ваши экскурсии всем знакомым и друзьям которые собираются в Нови-Сад.
Очень круто!
Л
Любовь
5 апр 2025
Инна, я еще потом долго не могла перестать рассказывать маме о том, что сегодня узнала и увидела!

Экскурсия получилась удивительно содержательной и при этом очень живой. Инна с такой искренней увлеченностью
рассказывала, что буквально погружала нас в атмосферу времени и событий. Подача легкая, но глубокая, а внимание удерживалось до самого конца. После экскурсии осталось чувство, будто прогулялся с хорошим знакомым, который открыл город с неожиданной стороны. Большое спасибо за этот опыт!

Игорь
Игорь
2 апр 2025
Экскурсия оставила самые теплые и яркие впечатления! Было не просто интересно - было живо, глубоко и очень по-человечески. Инна не просто делилась фактами, а как будто рассказывала историю, полную эмоций,
неожиданных поворотов и настоящей жизни. Понравилось, что акцент был сделан не столько на архитектуре и датах, а больше на судьбах людей, атмосфере времени, деталях, которые обычно ускользают от взгляда. Благодаря легкой и увлеченной подаче материал воспринимался легко, а интерес не угасал ни на минуту. Отличное сочетание знаний, харизмы и любви к своему делу!

Инна, спасибо!

Max
Max
1 апр 2025
Познавательная и атмосферная экскурсия! Узнал много нового и посмотрел по-другому на знакомые места. Ещё понравилось, что экскурсия была о жизни людей, а не просто о зданиях или исторических событиях. Такой формат мне показался интереснее.
Кирилл
Кирилл
30 мар 2025
Инна, спасибо за самые крутые 2 часа в Нови-Саде. Пожалуйста, продолжайте, делать прогулки.

Экскурсия понравилась и по содержательному наполнению, и по легкости подачи. Отметил для себя увлеченность и вовлеченность гида. Всё в совокупности оставило самое приятное впечатление от экскурсии. Узнал много нового и в то же время отдохнул.
R
Roman
28 мар 2025
Огромное спасибо за познавательную и душевную экскурсию! Открыл для себя город с неожиданной стороны, узнал много нового. Понравился формат тематической экскурсии, совсем не было скучно. Внимание удерживалось на 100%.

