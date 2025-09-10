Д Денис Нам очень понравилась прогулка с Инной, она отлично сбалансировала строгое историческое повествование и интересные бытовые истории, как раз то, что нам было нужно. Очень много нового узнали про Нови-Сад и Сербию, полюбили эти места и, надеюсь, еще вернемся. Я очень рекомендую обратить внимание на эту экскурсию и попасть именно к Инне!

А Александр Отличное время провождение.

Инна отлично и интересно рассказала про город, историю и все остальное.

Остались очень довольны!

Виталина Спасибо огромное экскурсоводу! Мои туристы остались очень впечатлены экскурсией. Впервые в Сербии и появился интерес знакомиться с этой страной! Так начинаются дальнейшие крепкие связи. Я, как туроператор, учту этот опыт для создания новых маршрутов. Рекомендую всем Инну, в качестве экскурсовода. Знает историю, умеет красиво рассказать и увлечь!

А Александр Инна, огромное спасибо за экскурсию. Было очень интересно, познавательно и необычно по подаче материала и формату. Формат диалога очень крутой. Нам всё понравилось и мы получили даже намного больше интересных фактов, историй и рассказов чем заявлено в организационных деталях экскурсии.

Смело порекомендую ваши экскурсии всем знакомым и друзьям которые собираются в Нови-Сад.

Очень круто!

Л Любовь



Экскурсия получилась удивительно содержательной и при этом очень живой. Инна с такой искренней увлеченностью рассказывала, что буквально погружала нас в атмосферу времени и событий. Подача легкая, но глубокая, а внимание удерживалось до самого конца. После экскурсии осталось чувство, будто прогулялся с хорошим знакомым, который открыл город с неожиданной стороны. Большое спасибо за этот опыт! Инна, я еще потом долго не могла перестать рассказывать маме о том, что сегодня узнала и увидела!

Игорь читать дальше неожиданных поворотов и настоящей жизни. Понравилось, что акцент был сделан не столько на архитектуре и датах, а больше на судьбах людей, атмосфере времени, деталях, которые обычно ускользают от взгляда. Благодаря легкой и увлеченной подаче материал воспринимался легко, а интерес не угасал ни на минуту. Отличное сочетание знаний, харизмы и любви к своему делу!



Инна, спасибо! Экскурсия оставила самые теплые и яркие впечатления! Было не просто интересно - было живо, глубоко и очень по-человечески. Инна не просто делилась фактами, а как будто рассказывала историю, полную эмоций,

Max Познавательная и атмосферная экскурсия! Узнал много нового и посмотрел по-другому на знакомые места. Ещё понравилось, что экскурсия была о жизни людей, а не просто о зданиях или исторических событиях. Такой формат мне показался интереснее.

Кирилл Инна, спасибо за самые крутые 2 часа в Нови-Саде. Пожалуйста, продолжайте, делать прогулки.



Экскурсия понравилась и по содержательному наполнению, и по легкости подачи. Отметил для себя увлеченность и вовлеченность гида. Всё в совокупности оставило самое приятное впечатление от экскурсии. Узнал много нового и в то же время отдохнул.