1 чел. По популярности На машине 5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии €295 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 5 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости Начало: В центре города €100 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Нескучный Нови-Сад Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии Начало: На улице Матице Српске €80 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Нови-Сада

