Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
17 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
16 сен в 09:30
18 сен в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
€80 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нови-Саде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в сентябре 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 295. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 17 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь