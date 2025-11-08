Эта индивидуальная экскурсия по Нови-Саду предлагает уникальную возможность узнать о женщинах, которые внесли значительный вклад в историю города.
Прогулка охватывает центральные и менее известные улицы, где сохранилось наследие этих удивительных личностей.
Участники узнают о первых феминистках, благотворительницах и других выдающихся женщинах, чьи судьбы тесно связаны с Нови-Садом. Визит к культурным и религиозным объектам добавит экскурсии особый колорит
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать о первых феминистках Нови-Сада
- 🏛️ Посетить культурные учреждения города
- 🎨 Оценить архитектурные шедевры
- 👩🎨 Погрузиться в женские истории
- 🏞️ Насладиться прогулкой по живописным улицам
Что можно увидеть
- Культурное учреждение
- Православный собор
- Дом-корочка хлеба
Описание экскурсии
«Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин» (Г. Гейне).
Вы увидите:
- Красивое благотворительное и одновременно самое крупное культурное учреждение города
- Православный собор, на витраже которого изображена восточная красавица
- Дом, который в народе называют корочкой хлеба
И узнаете:
- Какая жительница Нови-Сада была первой феминисткой и при этом счастливой женой и матерью
- Кому при рождении была уготована карьера в политике
- Сначала муза, а потом совладелица скульптурной мастерской — кто она
- Почему в Воеводине благотворительницами могли стать только вдовы
- Какой остров в городе посвящён одной из красивейших женщин Европы
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 90 туристов
Всю жизнь много путешествую. Кажется, что дома и города рассказывают мне свои истории, а я делюсь ими со своими гостями. Имею диплом профессионального гида. Веду канал об архитектуре и истории города. Экскурсии в формате диалога провожу я и мои коллеги — мы оставляем у гостей знания и эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
8 ноя 2025
Спасибо за экскурсию! Мы в полном восторге
Анатолий
25 июл 2025
Узнать город через призму истории женщин - невероятный опыт. Совсем по-другому открываются глаза на город.
Елена ведет экскурсию очень легко и интересно! Лучше, чем просто слушать историю зданий. Люди и их судьбы - впечатляют…
А
Анна
20 апр 2025
Интересный и небанальный способ узнать историю города! Очень рекомендую и саму экскурсию, и Елену как гида. Во время прогулки мы влюбились в Нови-Сад.
Отдельное спасибо Елене за возвращение в историю несправедливо забытых женских имен:)
Входит в следующие категории Нови-Сада
