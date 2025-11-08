Мои заказы

Нови-Сад и его женщины

Отправляйтесь на увлекательную прогулку по Нови-Саду, чтобы узнать о женщинах, которые оставили след в истории города. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков
Эта индивидуальная экскурсия по Нови-Саду предлагает уникальную возможность узнать о женщинах, которые внесли значительный вклад в историю города.

Прогулка охватывает центральные и менее известные улицы, где сохранилось наследие этих удивительных личностей.

Участники узнают о первых феминистках, благотворительницах и других выдающихся женщинах, чьи судьбы тесно связаны с Нови-Садом. Визит к культурным и религиозным объектам добавит экскурсии особый колорит
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать о первых феминистках Нови-Сада
  • 🏛️ Посетить культурные учреждения города
  • 🎨 Оценить архитектурные шедевры
  • 👩‍🎨 Погрузиться в женские истории
  • 🏞️ Насладиться прогулкой по живописным улицам
Нови-Сад и его женщины© Елена

Что можно увидеть

  • Культурное учреждение
  • Православный собор
  • Дом-корочка хлеба

Описание экскурсии

«Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин» (Г. Гейне).

Вы увидите:

  • Красивое благотворительное и одновременно самое крупное культурное учреждение города
  • Православный собор, на витраже которого изображена восточная красавица
  • Дом, который в народе называют корочкой хлеба

И узнаете:

  • Какая жительница Нови-Сада была первой феминисткой и при этом счастливой женой и матерью
  • Кому при рождении была уготована карьера в политике
  • Сначала муза, а потом совладелица скульптурной мастерской — кто она
  • Почему в Воеводине благотворительницами могли стать только вдовы
  • Какой остров в городе посвящён одной из красивейших женщин Европы

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 90 туристов
Всю жизнь много путешествую. Кажется, что дома и города рассказывают мне свои истории, а я делюсь ими со своими гостями. Имею диплом профессионального гида. Веду канал об архитектуре и истории города. Экскурсии в формате диалога провожу я и мои коллеги — мы оставляем у гостей знания и эмоции.

Отзывы и рейтинг

В
Виктория
8 ноя 2025
Спасибо за экскурсию! Мы в полном восторге
Анатолий
Анатолий
25 июл 2025
Узнать город через призму истории женщин - невероятный опыт. Совсем по-другому открываются глаза на город.
Елена ведет экскурсию очень легко и интересно! Лучше, чем просто слушать историю зданий. Люди и их судьбы - впечатляют…
А
Анна
20 апр 2025
Интересный и небанальный способ узнать историю города! Очень рекомендую и саму экскурсию, и Елену как гида. Во время прогулки мы влюбились в Нови-Сад.

Отдельное спасибо Елене за возвращение в историю несправедливо забытых женских имен:)

