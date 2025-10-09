Индивидуальная
до 8 чел.
Нескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Нови-Сад за 4 часа
Прогулка по Нови-Саду откроет вам старинные особняки и храмы, а также позволит насладиться видами с Петроварадинской крепости
Начало: В центре города
12 окт в 09:00
14 окт в 09:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
13 окт в 09:30
14 окт в 09:30
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нови-Саде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в октябре 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 100. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 119 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь