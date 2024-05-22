1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Нови-Сада)
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Нови-Сада)
Прогуляться по древнему городку и заглянуть в гости к патриарху и местным виноделам
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Суботица - архитектурная сокровищница Сербии
Путешествие из Нови-Сада в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 мая 2024Давно собирались в Суботицу и, благодаря Дмитрию, наконец то в нее попали. Город действительно очень красивый, зеленый, интересный. А в
- ЮЮлия22 мая 2024Прекрасная экскурсия! Познавательные истории, интересные локации, красивые виды, вкусная еда и прекрасное вино. Однозначно рекомендуем! Дмитрию огромное спасибо! P.S. Экскурсию по
- ММарина7 ноября 2023Шикарная экскурсия! Мы влюбились в Сербию благодаря Дмитрию! Столько впечатлений, очень много красивейших фотографий! Время пролетело незаметно, было ощущение, что
- ИИван18 сентября 2023Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно.
- ННаталия15 мая 2023Поездка с Дмитрием была просто замечательной. Несмотря на дождь, все прошло отлично. Дмитрий поделился не только историческими фактами о Сербии
- ШШошана4 апреля 2023Были с Дмитрием в Суботице 16.03.23. В 8 утра встретились в аэропорту и 8 вечера расстались в Белграде около моих
- ЕЕлена1 марта 2023Это была наша вторая встреча с Дмитрием) замечательно провели экскурсионный день, проехавшись по Воеводине. Интересная подача материала, самые интересные и вкусные места этого края.
- ННаталья26 ноября 2022Это была потрясающая экскурсия. Экскурсовод прекрасен. Я готова рекомендовать его всем и каждому. Прекрасная речь, знания по истории и архитектуре.
- ннаталья11 апреля 2022Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
- ООльга11 июля 2021Дмитрий- самый обаятельный экскурсовод Сербии! Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно, гид учёл все наши пожелания по маршруту, по времени экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «На машине»
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