Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нови-Сада

Что вас ожидает

Сербский уголок Австро-Венгрии

До Первой мировой войны Суботица входила в состав Австро-Венгрии, и эта часть биографии красноречиво отразилась в облике города. Мы полюбуемся постройками рубежа 19-20 веков — периода, когда Европа переживала небывалый расцвет архитектуры. В нашей программе:

Ратуша — грандиозный символ Суботицы, где заседают городские власти и вступают в брак молодожены. Вы рассмотрите цветочные декоративные элементы керамики и кованого железа, а также найдете отсылки к венгерскому фольклору.

— грандиозный символ Суботицы, где заседают городские власти и вступают в брак молодожены. Вы рассмотрите цветочные декоративные элементы керамики и кованого железа, а также найдете отсылки к венгерскому фольклору. Особняк Рейхеля — творение венгерского архитектора Ференца Райхля. Мы пройдем по комнатам этого дома, который не менее интересен, чем шедевры Гауди. А во дворе заглянем в уютное кафе, где можно попробовать традиционные десерты региона.

— творение венгерского архитектора Ференца Райхля. Мы пройдем по комнатам этого дома, который не менее интересен, чем шедевры Гауди. А во дворе заглянем в уютное кафе, где можно попробовать традиционные десерты региона. Голубой фонтан из цветной керамики, работа венгерской фабрики Zsolnay. Вы сможете буквально прикоснуться к красоте и истории города руками.

из цветной керамики, работа венгерской фабрики Zsolnay. Вы сможете буквально прикоснуться к красоте и истории города руками. Пешеходная улица Корзо — главный променад Суботицы, который соединяет Ратушу и железнодорожный вокзал. Это место — рай для любителей фотографии. На каждом шагу вы будете встречать интересные места для ярких снимков, а во внутренних двориках и пассажах отыщете небольшие магазинчики и кафе.

— главный променад Суботицы, который соединяет Ратушу и железнодорожный вокзал. Это место — рай для любителей фотографии. На каждом шагу вы будете встречать интересные места для ярких снимков, а во внутренних двориках и пассажах отыщете небольшие магазинчики и кафе. Национальный театр, старейший в Сербии. Также пройдем мимо библиотеки, очаровательного здания конца 19 века в необарочном стиле.

Обед у живописного Паличского озера

В окрестностях Суботицы мы посетим чудесное озеро Палич — курорт, куда в начале 20 века съезжалось высшее общество Европы. Вы увидите «женский пляж» и музыкальный павильон, а еще узнаете, как владелец венгерского завода отблагодарил местных архитекторов. Перед обратной дорогой мы пообедаем в ресторане с видом на озеро. Обязательно попробуйте местный рыбный суп в котелке: многим он милее, чем марсельский буйабес.

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