3 отзыва оставили туристы

Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии. А ещё город называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить. Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки.
А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.
Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021! Вы прогуляетесь по площади Свободы, зайдёте в собор св. Девы Марии, где рассмотрите красочные витражи и резной алтарь из тирольского дерева. Проходя по пешеходной улице Змай Йовина, оцените красивейшие постройки Нови-Сада. А я расскажу истории о возникновении города, а также поделюсь любопытными фактами из его современной жизни.
Крепостной Петроварадин
Крепость, которую строили почти 100 лет, и которую никто не смог завоевать: 112 гектаров площади и 16 км подземных тоннелей. Вы исследуете её территорию и узнаете, как строительство крепости связано с возникновением Нови-Сада. Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки.
Милые Сремски Карловцы
Мы посетим несколько виноделен этого города. Вы попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника и попытаетесь раскрыть его секрет. Узнаете, кто в XVII веке поделил здесь всю Европу между востоком и западом, и как это изменило ландшафт целого региона. Вы увидите дом, где жил барон Врангель, и который стал штабом белогвардейского движения. А еще обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью XVIII века.
Монастырская Фрушка-Гора
Святая гора Сербии, в монастырях которой во времена османского ига сохранили письменность, культуру и веру. Здесь русские монахини, бежав от революции, возродили женское монашество. А святыню Нова-Хопово, которую вы увидите, посещал король Сербии — Александр I. Я поделюсь прошлым заповедной местности и проведу в самый посещаемый монастырь Сербии. А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад.
Организационные детали
Я заберу вас из Белграда или из Нови-Сада на автомобиле (по договорённости)
Обед не входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Нови-Саде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю читать дальшеуменьшить
на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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А
Анна
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
+1
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Д
Дмитрий
Дмитрий - очень интеллигентный и подкованный гид, отличный рассказчик, который сможет подробно ответит на все Ваши вопросы. Вы получите массу положительных впечатлений и новых знаний! Берите экскурсию, не пожалеете! Обязательно пробуйте местное вино, оно того стоит.
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Ю
Юлия
Мы впервые были в Сербии, впервые в Нови Саде. Благодаря Дмитрию, мы влюблены в это место. Дмитрий - прекрасный рассказик, знает про каждое здание, про каждый закоулочек: что, где, когда, кем! Мы не только местность узнали, но и историю Сербии. Нам было очень комфортно. Когда наши мужчины утомились, мы заглянули в Бар, попробовали ракию и местное пирожное.
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Дарья
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Обращаемся к Дмитрия не первый раз, уровень на высоте! Всё интересно рассказывает, познавательно и увлекательно, очень комфортное времяпровождение, тайминг выстроен грамотно, то, что нужно!
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И
Иван
Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно. Показал основные достопримечательности. Рассказал о всех них, уделяя внимание необходимым читать дальшеуменьшить
деталям. Обеспечил вкусный обед по адекватной цене в проверенном ресторане. Ответил на все наши вопросы о Сербии, её истории, культуре, тесных связях с Россией и Русской эмиграцией. Дмитрий накопил множество знаний о стране и проникся духом братского сербского народа. Именно таким и должен быть хороший экскурсовод. А, по окончании экскурсии, Дмитрий с комфортом доставил нас обратно в аэропорт. С удовольствием воспользуемся помощью Дмитрия в следующий раз! Рекомендуем всем. Не пожалеете! Иван и Елизавета
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Н
Никита
Очень интересная экскурсия! Действительно, с самым интересным в регионе Воеводина Вы сможете познакомиться за один день с Дмитрием!
Сперва Вы отправитесь в небольшой городок, там попробуете местное вино разных виноделов, Вам читать дальшеуменьшить
расскажут про способ его приготовления. Познакомитесь с историей русских эмигрантов в этом городке, попробуете невероятную местную выпечку!
После этого Вы попадете в собор, где меня поразили росписи, которые сохранились в оригинале! Далее Вас ждёт знакомство с одной из трёх лучших виноделен Сербии!
Экскурсия закончится в городе Нови Сад. Дмитрий расскажет Вам про историю города: побываете в местной крепости и на главных улицах!
После экскурсии остались в восторге!
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