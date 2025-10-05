3 отзыва оставили туристы

Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии. А ещё город называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить. Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки. А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Молодой Нови-Сад

Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021! Вы прогуляетесь по площади Свободы, зайдёте в собор св. Девы Марии, где рассмотрите красочные витражи и резной алтарь из тирольского дерева. Проходя по пешеходной улице Змай Йовина, оцените красивейшие постройки Нови-Сада. А я расскажу истории о возникновении города, а также поделюсь любопытными фактами из его современной жизни.

Крепостной Петроварадин

Крепость, которую строили почти 100 лет, и которую никто не смог завоевать: 112 гектаров площади и 16 км подземных тоннелей. Вы исследуете её территорию и узнаете, как строительство крепости связано с возникновением Нови-Сада. Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки.

Милые Сремски Карловцы

Мы посетим несколько виноделен этого города. Вы попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника и попытаетесь раскрыть его секрет. Узнаете, кто в XVII веке поделил здесь всю Европу между востоком и западом, и как это изменило ландшафт целого региона. Вы увидите дом, где жил барон Врангель, и который стал штабом белогвардейского движения. А еще обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью XVIII века.

Монастырская Фрушка-Гора

Святая гора Сербии, в монастырях которой во времена османского ига сохранили письменность, культуру и веру. Здесь русские монахини, бежав от революции, возродили женское монашество. А святыню Нова-Хопово, которую вы увидите, посещал король Сербии — Александр I. Я поделюсь прошлым заповедной местности и проведу в самый посещаемый монастырь Сербии. А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад.

Организационные детали