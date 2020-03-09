3 отзыва оставили туристы

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Воеводина: всё самое интересное за 1 день!

Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Нови-Саде
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии.

А ещё город 🏙️ называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить.

Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки.

А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!

Что вас ожидает

Молодой Нови-Сад
Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021! Вы прогуляетесь по площади Свободы, зайдёте в собор св. Девы Марии, где рассмотрите красочные витражи и резной алтарь из тирольского дерева. Проходя по пешеходной улице Змай Йовина, оцените красивейшие постройки Нови-Сада. А я расскажу истории о возникновении города, а также поделюсь любопытными фактами из его современной жизни.

Крепостной Петроварадин
Крепость, которую строили почти 100 лет, и которую никто не смог завоевать: 112 гектаров площади и 16 км подземных тоннелей. Вы исследуете её территорию и узнаете, как строительство крепости связано с возникновением Нови-Сада. Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки.

Милые Сремски Карловцы
Мы посетим несколько виноделен этого города. Вы попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника и попытаетесь раскрыть его секрет. Узнаете, кто в XVII веке поделил здесь всю Европу между востоком и западом, и как это изменило ландшафт целого региона. Вы увидите дом, где жил барон Врангель, и который стал штабом белогвардейского движения. А еще обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью XVIII века.

Монастырская Фрушка-Гора
Святая гора Сербии, в монастырях которой во времена османского ига сохранили письменность, культуру и веру. Здесь русские монахини, бежав от революции, возродили женское монашество. А святыню Нова-Хопово, которую вы увидите, посещал король Сербии — Александр I. Я поделюсь прошлым заповедной местности и проведу в самый посещаемый монастырь Сербии. А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад.

Организационные детали

  • Я заберу вас из Белграда или из Нови-Сада на автомобиле (по договорённости)
  • Обед не входит в стоимость экскурсии
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
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3 отзыва оставили туристы

9 марта 2020
Отличная экскурсия, все просто и понятно. Гид ответил на все наши вопросы, обед в достойном ресторане, все очень вкусно.
4 января 2020
Отличная экскурсия прошла на одном дыхании! Дмитрий молодец! Рекомендую экскурсию для ознакомления с Воеводина, с историей этого региона и его развитием.
8 сентября 2019
Большое спасибо Дмитрию за проведённую экскурсию! Экскурсия была на целый день, но время пролетело незаметно. Дмитрий, прекрасный рассказчик, благодаря ему, мы смогли узнать историю и проникнуться в атмосферу города. Все было супер!

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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