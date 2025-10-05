3 отзыва оставили туристы

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Воеводина: всё самое интересное за 1 день

Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии. А ещё город называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить. Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки.

А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.
5
24 отзыва
Воеводина: всё самое интересное за 1 день
Воеводина: всё самое интересное за 1 день
Воеводина: всё самое интересное за 1 день

Описание экскурсии

Молодой Нови-Сад

Город студентов и театров, разных культур и конфессий — Нови-Сад вобрал в себя разнородные черты, но смог сохранить дух единства и стал культурной столицей Европы 2021! Вы прогуляетесь по площади Свободы, зайдёте в собор св. Девы Марии, где рассмотрите красочные витражи и резной алтарь из тирольского дерева. Проходя по пешеходной улице Змай Йовина, оцените красивейшие постройки Нови-Сада. А я расскажу истории о возникновении города, а также поделюсь любопытными фактами из его современной жизни.

Крепостной Петроварадин

Крепость, которую строили почти 100 лет, и которую никто не смог завоевать: 112 гектаров площади и 16 км подземных тоннелей. Вы исследуете её территорию и узнаете, как строительство крепости связано с возникновением Нови-Сада. Здесь же, прогуливаясь по верхней её части, поразитесь мощи крепостных стен, а панорама города и пейзаж Дуная станет восхитительным дополнением к исторической части прогулки.

Милые Сремски Карловцы

Мы посетим несколько виноделен этого города. Вы попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника и попытаетесь раскрыть его секрет. Узнаете, кто в XVII веке поделил здесь всю Европу между востоком и западом, и как это изменило ландшафт целого региона. Вы увидите дом, где жил барон Врангель, и который стал штабом белогвардейского движения. А еще обнимете самый старый платан Европы и полюбуетесь самой большой сербской православной церковью XVIII века.

Монастырская Фрушка-Гора

Святая гора Сербии, в монастырях которой во времена османского ига сохранили письменность, культуру и веру. Здесь русские монахини, бежав от революции, возродили женское монашество. А святыню Нова-Хопово, которую вы увидите, посещал король Сербии — Александр I. Я поделюсь прошлым заповедной местности и проведу в самый посещаемый монастырь Сербии. А приятным бонусом станет обед в живописнейшей винодельне с дегустацией традиционных сербских блюд на современный лад.

Организационные детали

  • Я заберу вас из Белграда или из Нови-Сада на автомобиле (по договорённости)
  • Обед не входит в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Нови-Саде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
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на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
А
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия+1
Прекрасная, интересная экскурсия. Благодарим Дмитрия
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Д
Дмитрий - очень интеллигентный и подкованный гид, отличный рассказчик, который сможет подробно ответит на все Ваши вопросы. Вы получите массу положительных впечатлений и новых знаний! Берите экскурсию, не пожалеете!
Обязательно пробуйте местное вино, оно того стоит.
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Ю
Мы впервые были в Сербии, впервые в Нови Саде. Благодаря Дмитрию, мы влюблены в это место. Дмитрий - прекрасный рассказик, знает про каждое здание, про каждый закоулочек: что, где, когда, кем! Мы не только местность узнали, но и историю Сербии. Нам было очень комфортно. Когда наши мужчины утомились, мы заглянули в Бар, попробовали ракию и местное пирожное.
Мы впервые были в Сербии, впервые в Нови Саде. Благодаря Дмитрию, мы влюблены в это место.
Мы впервые были в Сербии, впервые в Нови Саде. Благодаря Дмитрию, мы влюблены в это место.
Мы впервые были в Сербии, впервые в Нови Саде. Благодаря Дмитрию, мы влюблены в это место.
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Дарья
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Обращаемся к Дмитрия не первый раз, уровень на высоте! Всё интересно рассказывает, познавательно и увлекательно, очень комфортное времяпровождение, тайминг выстроен грамотно, то, что нужно!
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Обращаемся к Дмитрия не первый раз, уровень на высоте! Всё интересно
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Обращаемся к Дмитрия не первый раз, уровень на высоте! Всё интересно
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Обращаемся к Дмитрия не первый раз, уровень на высоте! Всё интересно
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И
Дмитрий провёл для нас с дочерью незабываемую экскурсию! Встретил прямо в аэропорту на удобном автомобиле хорошей марки, что чрезвычайно удобно. Показал основные достопримечательности. Рассказал о всех них, уделяя внимание необходимым
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деталям. Обеспечил вкусный обед по адекватной цене в проверенном ресторане. Ответил на все наши вопросы о Сербии, её истории, культуре, тесных связях с Россией и Русской эмиграцией. Дмитрий накопил множество знаний о стране и проникся духом братского сербского народа. Именно таким и должен быть хороший экскурсовод. А, по окончании экскурсии, Дмитрий с комфортом доставил нас обратно в аэропорт. С удовольствием воспользуемся помощью Дмитрия в следующий раз! Рекомендуем всем. Не пожалеете!
Иван и Елизавета

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Н
Очень интересная экскурсия! Действительно, с самым интересным в регионе Воеводина Вы сможете познакомиться за один день с Дмитрием!

Сперва Вы отправитесь в небольшой городок, там попробуете местное вино разных виноделов, Вам
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расскажут про способ его приготовления. Познакомитесь с историей русских эмигрантов в этом городке, попробуете невероятную местную выпечку!

После этого Вы попадете в собор, где меня поразили росписи, которые сохранились в оригинале! Далее Вас ждёт знакомство с одной из трёх лучших виноделен Сербии!

Экскурсия закончится в городе Нови Сад. Дмитрий расскажет Вам про историю города: побываете в местной крепости и на главных улицах!

После экскурсии остались в восторге!

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